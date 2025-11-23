حين تتحول الطوابع إلى سفراء للتاريخ.. بيروت تستعيد مئة عام من الذاكرة.. فيديو وصور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وفي فضاء يعبق بذاكرة الأمس وشغف الاقتناء، افترشت الألبومات واللوحات أرجاء المعرض وزواياه، حاملة مجموعات نادرة تروي عبر صورها وألوانها حقبات تاريخية وسياسية واجتماعية وعلمية واقتصادية متنوعة.فمن طوابع تؤرخ للبنان وتأسيسه، إلى أخرى تكرم فيروز وجبران خليل جبران، وصولا إلى مجموعات توثق للجيش اللبناني والطبيعة، يتحول المعرض إلى رحلة بصرية في ذاكرة البلاد والمنطقة عبر مئة عام من الطوابع وقصصها. يقول جامع الطوابع وأحد منظمي المعرض، قيصر جبر، في حديثه لــ"سبوتنيك"، إن "الطوابع تجسد ثقافة كل بلد، ومن الضروري أن يصدر كل بلد مجموعات خاصة تعكس ما يميّزه أو يكرّم من خلالها شخصيات مؤثرة، أو يوجه رسائل ذات رمزية. فالطابع يُعد بمثابة سفير متنقل، يسافر من دولة إلى أخرى، ويحمل معه ملامح الهوية الوطنية ليعرف العالم على تاريخ البلد وثقافته". وفي إحدى زوايا المعرض، يقف أنس صادق، القادم من سوريا، يتفحّص مجموعاته بعناية ويعرض أبرز ما يملك: مجموعة "ذكرى القسم" التي تؤرّخ لعهد الرئيس شكري القوتلي، وهي من الإصدارات النادرة التي لم تُطرح للتداول بسبب انقلاب حسني الزعيم، إذ تم إتلاف معظم النسخ المرشّحة للطباعة ولم ينج منها إلا عدد قليل جداً.يقول أنس: "أملك مجموعة القسم الخاصة بالرئيس شكري القوتلي، وقد وُشحت عام 1948 عند إعادة انتخابه، لكنها لم تطرح في الأسواق بسبب انقلاب حسني الزعيم، فلم تدرج للتداول أبدا. الطابع بالنسبة لنا ليس مجرد ورقة، بل حكاية تُؤرخ لحقبة سياسية أو حدث اقتصادي مهم، ونحن من خلال جمع هذه الطوابع نعمل على توثيق تلك الذاكرة".على لوحات العرض الكبيرة، تتوزع مجموعة واسعة من الطوابع الفلسطينية، بعضها يوثق غزة وما شهدته من معارك، وبعضها الآخر طوابع تضامنية أصدرتها دول مختلفة مثل قطر وليبيا واليمن.أحمد خطاب، وهو جامع طوابع فلسطيني، حضر للمشاركة عبر عروض متنوّعة، وقد عرض مجموعة بعنوان "فلسطين في عيون العالم"، التي شارك من خلالها بثلاثة إطارات. تتناول الحروب الإسرائيلية على غزة منذ بداية الاحتلال حتى اليوم، إلى جانب إصدار خاص حول القدس عاصمة دولة فلسطين ضمن الإصدار العربي المشترك.يقول أحمد خطاب: "الطابع البريدي يحكي التاريخ، ويؤرخ لكل المراحل والمتغيّرات عبر الزمن، إنه يجسد جغرافيا البلد وسياساته، ويوثق أهم الشخصيات التي تركت أثرا فكريا وثقافيا وعلميا وأدبيا، لذلك، فالطابع يحكي سيرة الأوطان، هو سفير ينتقل من بلد إلى آخر حاملاً رسالة تعبر عن الدولة التي أصدرته".ومن بين الدول العربية المشاركة أيضا الأردن، التي قدمت ثلاثة إطارات متناسقة تضم مجموعات من الطوابع المخصصة للملك طلال والملك حسين والملك عبد الله، إضافة إلى طوابع تُبرز التراث الأردني وآثاره وثقافته.رئيس جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية، جليل طنوس، يوضح قائلا: "نشارك بثلاثة إطارات حول الأردن. الإطار الأول يتناول أول طابع أردني، إلى جانب طوابع عن الأمير عبد الله وجلالة الملك عبد الله الأول وجلالة الملك طلال وجلالة الملك حسين، رحمهم الله. أما الإطار الثاني فيركّز على المواقع السياحية والأثرية في الأردن، فيما يسلّط الإطار الثالث الضوء على مسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني".من المتعارف عليه أن هذا النوع من المعارض يستقطب فئة محددة من الرواد، أبرزهم الباحثون والمهتمون وجامعو الطوابع النادرة. وفي إحدى الزوايا المخصصة للطوابع الروسية وتلك الصادرة في حقبة الاتحاد السوفييتي، يقف الشاب فادي الحريري متأملا مجموعة من الطوابع السوفياتية الصادرة عام 1991.تضم هذه المجموعة أربع طوابع وأوراقا مصغّرة تجسد مشاهد من مهمة يوري غاغارين التاريخية، وأبرز مراحل برنامج الفضاء السوفيتي.يقول فادي: "أنا من الأشخاص الذين يحبون التاريخ كثيرا، وجئت إلى هنا لأرى الطوابع والبطاقات البريدية التي تحمل قصصا تاريخية. اخترت هذه المجموعة بالتحديد لأنها من الاتحاد السوفييتي، وأنا مهتم بتاريخ أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي وكل ما يرتبط بهما، أحببت أن أقتنيها، خصوصا أن أحد الطوابع يحمل صورة يوري غاغارين، أول إنسان يصعد إلى الفضاء، وهو من أهم الشخصيات في تاريخ العالم".يختتم المعرض الدولي الأول للطوابع والبطاقات البريدية، اليوم، فعالياته وقد جمع تحت سقف واحد ما تفرّق في أرشيفات الهواة وذاكرة الشعوب، من فلسطين والأردن إلى سوريا ولبنان وبلدان العالم، تتجاور الطوابع كصفحات صغيرة من التاريخ، تحمل وجوها وأحداثا ورموزا شكلت وجدان المنطقة ورسمت ملامحها.وبين جامعي الطوابع والزوار، يبرز الشغف المشترك بالحفاظ على إرث بصري وثقافي لا يزال، رغم كل التحولات، قادرا على رواية الحكايات وعبور الحدود، هكذا يتحول المعرض إلى مساحة تحفظ ما كاد ينسى، وتعيد إحياء زمن تختصره ورقة صغيرة لكنها تحمل ذاكرة وطن بأكمله.
حين تتحول الطوابع إلى سفراء للتاريخ.. بيروت تستعيد مئة عام من الذاكرة.. فيديو وصور

بمناسبة مرور مئة عام على إصدار أول طابع بريدي في لبنان، افتتحت الجمعية اللبنانية لهواة الطوابع والتاريخ البريدي المعرض الدولي الأول للطوابع والبطاقات البريدية، بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية.
وفي فضاء يعبق بذاكرة الأمس وشغف الاقتناء، افترشت الألبومات واللوحات أرجاء المعرض وزواياه، حاملة مجموعات نادرة تروي عبر صورها وألوانها حقبات تاريخية وسياسية واجتماعية وعلمية واقتصادية متنوعة.
فمن طوابع تؤرخ للبنان وتأسيسه، إلى أخرى تكرم فيروز وجبران خليل جبران، وصولا إلى مجموعات توثق للجيش اللبناني والطبيعة، يتحول المعرض إلى رحلة بصرية في ذاكرة البلاد والمنطقة عبر مئة عام من الطوابع وقصصها.
يقول جامع الطوابع وأحد منظمي المعرض، قيصر جبر، في حديثه لــ"سبوتنيك"، إن "الطوابع تجسد ثقافة كل بلد، ومن الضروري أن يصدر كل بلد مجموعات خاصة تعكس ما يميّزه أو يكرّم من خلالها شخصيات مؤثرة، أو يوجه رسائل ذات رمزية. فالطابع يُعد بمثابة سفير متنقل، يسافر من دولة إلى أخرى، ويحمل معه ملامح الهوية الوطنية ليعرف العالم على تاريخ البلد وثقافته".
وفي إحدى زوايا المعرض، يقف أنس صادق، القادم من سوريا، يتفحّص مجموعاته بعناية ويعرض أبرز ما يملك: مجموعة "ذكرى القسم" التي تؤرّخ لعهد الرئيس شكري القوتلي، وهي من الإصدارات النادرة التي لم تُطرح للتداول بسبب انقلاب حسني الزعيم، إذ تم إتلاف معظم النسخ المرشّحة للطباعة ولم ينج منها إلا عدد قليل جداً.
يقول أنس: "أملك مجموعة القسم الخاصة بالرئيس شكري القوتلي، وقد وُشحت عام 1948 عند إعادة انتخابه، لكنها لم تطرح في الأسواق بسبب انقلاب حسني الزعيم، فلم تدرج للتداول أبدا. الطابع بالنسبة لنا ليس مجرد ورقة، بل حكاية تُؤرخ لحقبة سياسية أو حدث اقتصادي مهم، ونحن من خلال جمع هذه الطوابع نعمل على توثيق تلك الذاكرة".
على لوحات العرض الكبيرة، تتوزع مجموعة واسعة من الطوابع الفلسطينية، بعضها يوثق غزة وما شهدته من معارك، وبعضها الآخر طوابع تضامنية أصدرتها دول مختلفة مثل قطر وليبيا واليمن.
أحمد خطاب، وهو جامع طوابع فلسطيني، حضر للمشاركة عبر عروض متنوّعة، وقد عرض مجموعة بعنوان "فلسطين في عيون العالم"، التي شارك من خلالها بثلاثة إطارات. تتناول الحروب الإسرائيلية على غزة منذ بداية الاحتلال حتى اليوم، إلى جانب إصدار خاص حول القدس عاصمة دولة فلسطين ضمن الإصدار العربي المشترك.
يقول أحمد خطاب: "الطابع البريدي يحكي التاريخ، ويؤرخ لكل المراحل والمتغيّرات عبر الزمن، إنه يجسد جغرافيا البلد وسياساته، ويوثق أهم الشخصيات التي تركت أثرا فكريا وثقافيا وعلميا وأدبيا، لذلك، فالطابع يحكي سيرة الأوطان، هو سفير ينتقل من بلد إلى آخر حاملاً رسالة تعبر عن الدولة التي أصدرته".
ومن بين الدول العربية المشاركة أيضا الأردن، التي قدمت ثلاثة إطارات متناسقة تضم مجموعات من الطوابع المخصصة للملك طلال والملك حسين والملك عبد الله، إضافة إلى طوابع تُبرز التراث الأردني وآثاره وثقافته.
رئيس جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية، جليل طنوس، يوضح قائلا: "نشارك بثلاثة إطارات حول الأردن. الإطار الأول يتناول أول طابع أردني، إلى جانب طوابع عن الأمير عبد الله وجلالة الملك عبد الله الأول وجلالة الملك طلال وجلالة الملك حسين، رحمهم الله. أما الإطار الثاني فيركّز على المواقع السياحية والأثرية في الأردن، فيما يسلّط الإطار الثالث الضوء على مسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني".
من المتعارف عليه أن هذا النوع من المعارض يستقطب فئة محددة من الرواد، أبرزهم الباحثون والمهتمون وجامعو الطوابع النادرة. وفي إحدى الزوايا المخصصة للطوابع الروسية وتلك الصادرة في حقبة الاتحاد السوفييتي، يقف الشاب فادي الحريري متأملا مجموعة من الطوابع السوفياتية الصادرة عام 1991.
تضم هذه المجموعة أربع طوابع وأوراقا مصغّرة تجسد مشاهد من مهمة يوري غاغارين التاريخية، وأبرز مراحل برنامج الفضاء السوفيتي.
يقول فادي: "أنا من الأشخاص الذين يحبون التاريخ كثيرا، وجئت إلى هنا لأرى الطوابع والبطاقات البريدية التي تحمل قصصا تاريخية. اخترت هذه المجموعة بالتحديد لأنها من الاتحاد السوفييتي، وأنا مهتم بتاريخ أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي وكل ما يرتبط بهما، أحببت أن أقتنيها، خصوصا أن أحد الطوابع يحمل صورة يوري غاغارين، أول إنسان يصعد إلى الفضاء، وهو من أهم الشخصيات في تاريخ العالم".
يختتم المعرض الدولي الأول للطوابع والبطاقات البريدية، اليوم، فعالياته وقد جمع تحت سقف واحد ما تفرّق في أرشيفات الهواة وذاكرة الشعوب، من فلسطين والأردن إلى سوريا ولبنان وبلدان العالم، تتجاور الطوابع كصفحات صغيرة من التاريخ، تحمل وجوها وأحداثا ورموزا شكلت وجدان المنطقة ورسمت ملامحها.
وبين جامعي الطوابع والزوار، يبرز الشغف المشترك بالحفاظ على إرث بصري وثقافي لا يزال، رغم كل التحولات، قادرا على رواية الحكايات وعبور الحدود، هكذا يتحول المعرض إلى مساحة تحفظ ما كاد ينسى، وتعيد إحياء زمن تختصره ورقة صغيرة لكنها تحمل ذاكرة وطن بأكمله.
