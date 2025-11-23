طائرات الركاب تبتعد عن أجواء فنزويلا.. هل اقترب الهجوم الأمريكي؟

عربي
وكشفت صور نشرها موقع "فلايت رادار" حركة الطيران المدني عن فراغ كامل في المجال الجوي، بالتزامن مع توقعات ببدء الولايات المتحدة مرحلة جديدة من عملياتها في البلاد خلال الأيام المقبلة. وجاء ذلك بعد قرار 6 شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى فنزويلا، بعد تحذير هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية من تصاعد النشاط العسكري وحشد القوات الأمريكية في المنطقة.وقالت رئيسة جمعية شركات الطيران الفنزويلية، ماريزيلا دي لويزا، إن شركات " إيبيريا"،" تاب"، و"لاتام"، و"أفيانكا"، و"غول"، و"كاريبيان" أوقفت جميع رحلاتها إلى البلاد.وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية طالبت في بيان لها الطائرات المدنية بتوخي "الحذر الشديد"، بسبب تدهور الوضع الأمني وارتفاع النشاط العسكري في فنزويلا ومحيطها.ويأتي هذا التطور مع نشر الجيش الأمريكي قوات في منطقة البحر الكاريبي، وسط توتر متصاعد في العلاقات مع فنزويلا.أعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة تستعد خلال الأيام المقبلة لبدء مرحلة جديدة من العمليات المرتبطة بفنزويلا، وسط تقديرات بإمكانية أن تشمل هذه المرحلة محاولات سرية تستهدف الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسؤولين قولهم، إن العمليات السرية ضد مادورو أصبحت "مرجحة"، لكن توقيت هذه العمليات وحجمها غير معروف حتى الآن، كما لم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ القرار النهائي بالشروع في هذه الخطط.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أن ترامب وافق على خطط لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، قد تمهد لاحقًا لتدخل عسكري أمريكي أوسع. وتبرر واشنطن وجودها العسكري المتزايد في منطقة الكاريبي بـ"محاربة شبكات تهريب المخدرات".وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول عدة زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها كانت تنقل مخدرات. كما نقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل بالفعل على خطط لشن ضربات على "أهداف مرتبطة بالاتجار بالمخدرات" داخل الأراضي الفنزويلية.والشهر الجاري، صرح ترامب بأن "أيام مادورو في السلطة باتت معدودة"، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب مع كاراكاس".
طائرات الركاب تبتعد عن أجواء فنزويلا.. هل اقترب الهجوم الأمريكي?

كشفت بيانات، اليوم الأحد، خلو أجواء فنزويلا من أي حركة طيران، وسط مخاوف من عملية عسكرية أميركية محتملة.
وكشفت صور نشرها موقع "فلايت رادار" حركة الطيران المدني عن فراغ كامل في المجال الجوي، بالتزامن مع توقعات ببدء الولايات المتحدة مرحلة جديدة من عملياتها في البلاد خلال الأيام المقبلة.
وجاء ذلك بعد قرار 6 شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى فنزويلا، بعد تحذير هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية من تصاعد النشاط العسكري وحشد القوات الأمريكية في المنطقة.
وقالت رئيسة جمعية شركات الطيران الفنزويلية، ماريزيلا دي لويزا، إن شركات " إيبيريا"،" تاب"، و"لاتام"، و"أفيانكا"، و"غول"، و"كاريبيان" أوقفت جميع رحلاتها إلى البلاد.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية طالبت في بيان لها الطائرات المدنية بتوخي "الحذر الشديد"، بسبب تدهور الوضع الأمني وارتفاع النشاط العسكري في فنزويلا ومحيطها.
ويأتي هذا التطور مع نشر الجيش الأمريكي قوات في منطقة البحر الكاريبي، وسط توتر متصاعد في العلاقات مع فنزويلا.
أعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة تستعد خلال الأيام المقبلة لبدء مرحلة جديدة من العمليات المرتبطة بفنزويلا، وسط تقديرات بإمكانية أن تشمل هذه المرحلة محاولات سرية تستهدف الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسؤولين قولهم، إن العمليات السرية ضد مادورو أصبحت "مرجحة"، لكن توقيت هذه العمليات وحجمها غير معروف حتى الآن، كما لم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ القرار النهائي بالشروع في هذه الخطط.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أن ترامب وافق على خطط لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، قد تمهد لاحقًا لتدخل عسكري أمريكي أوسع.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري المتزايد في منطقة الكاريبي بـ"محاربة شبكات تهريب المخدرات".
وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول عدة زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها كانت تنقل مخدرات.
كما نقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعمل بالفعل على خطط لشن ضربات على "أهداف مرتبطة بالاتجار بالمخدرات" داخل الأراضي الفنزويلية.
والشهر الجاري، صرح ترامب بأن "أيام مادورو في السلطة باتت معدودة"، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تسعى إلى حرب مع كاراكاس".
