مسؤول مصري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول اجتماعات اللجنة المشتركة مع الجزائر

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، إن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والجزائر تشير إلى أن البلدين... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة تقوم على الشراكة الحقيقية وتكامل القدرات والإمكانات، حيث عكست المناقشات المشتركة الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.وتابع المسؤول المصري أنه "من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر توسعا ملحوظا من خلال زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل انتقال الخبرات، وتفعيل آليات المتابعة التي اتُّفق عليها داخل اللجنة المشتركة".وأوضح أنه "سيجري العمل على فتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال، وتيسير إجراءات الاستثمار، واستغلال الفرص الواعدة في السوقين المصري والجزائري، بما يسهم في خلق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين وتُرسّخ التكامل الاقتصادي بين البلدين"، وذلك وفق المسؤول المصري.وحول أهمية اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر والجزائر وأبرز ما جرى بحثه خلال الاجتماعات، قال هيبة: "تعكس اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حرص الجانبين على تعزيز قنوات التواصل المؤسسي، ودفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر فاعلية، من خلال تنسيق الرؤى وتبادل الخبرات ومتابعة مشروعات التعاون المشترك".ويتطلع الطرفان إلى أن تكون هذه الاجتماعات منصة لدفع العلاقات الاستثمارية بين مصر والجزائر، وبناء شراكات حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية كبيرة وفرص واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.وبحسب المسؤول المصري، شهدت الاجتماعات استعراضا للتجربة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل منظومة الخدمات الإلكترونية، وبحث فرص التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الاستثمارية ونقل الخبرات الفنية.كما تم بحث أهم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية، وإطلاق وحدة الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمر.ودعا الجانب المصري، مجتمع الأعمال الجزائري، إلى تعزيز وجوده في السوق المصرية واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي لخدمات الاستثمار.كما استعرض الوفد الجزائري تجربة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عرضا تفصيليا حول دور الوكالة وتجربتها في تفعيل نظام الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، والشبابيك الوحيدة اللامركزية ومسار التحول الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تشكل خطوة محورية في مسار تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين.وناقش الجانبان آليات دعم الشركات المصرية والجزائرية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة، وتسهيل حصولها على المعلومات والتراخيص، إلى جانب الاتفاق على استمرار الاجتماعات الفنية لضمان المتابعة المنتظمة.وحول أهم المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها بين البلدين، أوضح المسؤول المصري، حسام هيبة، أنها تشمل العديد من القطاعات أبرزها: الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والصناعات التحويلية والزراعة والمصايد السمكية والإسكان والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصحة وصناعة الدواء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والخدمات البنكية والسياحة.وقد أكد الجانبان أن هذه القطاعات تمثل قاعدة قوية لإقامة شراكات إنتاجية وتكنولوجية متقدمة.وبشأن فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين والاستفادة المشتركة، يقول المسؤول المصري: "تتمتع مصر والجزائر بفرص واعدة لتعزيز الاستثمار المتبادل، انطلاقا من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان، والتقارب في الرؤى التنموية الداعمة لجذب الاستثمار وتحفيز الشراكات الإقليمية".ويبرز في هذا الإطار الدور المتنامي للطاقة بمختلف مجالاتها، سواء في الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد أهم مسارات التعاون المستقبلي نظرا لقدرات البلدين في الإنتاج والبنية التحتية والتوجهات الحكومية نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.كما يمثل القطاع الصناعي مجالا واعدا للشراكات المشتركة، خاصة في الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية، بما يتيح فرصا للتكامل في سلاسل التوريد وتبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.وفي الوقت نفسه تتوافر آفاق كبيرة للتعاون في الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب التوسع في الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للتجارة الإقليمية، وربط الأسواق الأفريقية والعربية.ويمتد هذا التعاون ليشمل السياحة والخدمات البنكية والتحول الرقمي، في ضوء التوجه المشترك لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير المنصات الإلكترونية والخريطة الاستثمارية في البلدين.وتفتح هذه الجهود المجال أمام إقامة شراكات بين الشركات المصرية والجزائرية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويوفر فرصًا حقيقية للنمو الاقتصادي المتبادل والاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية التي تمنح البلدين قدرة أكبر على الوصول لأسواق جديدة.

