"نحتاج إلى التعبئة"... ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية طوعية جديدة في فرنسا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"نحتاج إلى التعبئة"... ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية طوعية جديدة في فرنسا
"نحتاج إلى التعبئة"... ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية طوعية جديدة في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إطلاق مشروع وطني للخدمة العسكرية الطوعية يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الصيف المقبل.
وقال ماكرون في خطاب حول مشروع الخدمة العسكرية الطوعية في فرنسا: "سيتم إنشاء خدمة وطنية جديدة تدريجيًا في الصيف المقبل، وستكون عسكرية بحتة وطوعية".

وتابع: "لا يمكننا العودة إلى زمن التجنيد الإلزامي، لكننا بحاجة إلى التعبئة".

بعد أشهر من الدراسة، تستعد فرنسا لإطلاق الخدمة العسكرية التطوعية، بعد أن علقت التجنيد الإلزامي عام 1997، في عهد الرئيس جاك شيراك.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
ماكرون يدعو إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر
23 نوفمبر, 07:21 GMT
وقالت وسائل إعلام إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يعلن، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية، في خطوة تهدف إلى "تعزيز الجاهزية الوطنية" وسط تصاعد التوترات الأمنية.
سيناريوهات مختلفة تتضمنها الخدمة العسكرية، تشمل استقطاب ما بين 10 إلى 50 ألف شاب سنويا، وأن مدة الخدمة قد تصل إلى 10 أشهر، مع منح تعويض مالي بمئات اليوروهات.
يأتي هذا في سياق أشار له ماكرون في قمة العشرين، عندما لفت إلى حالة عدم اليقين الأمنية وتصاعد التوترات الدولية، مؤكدا ضرورة أن تكون فرنسا أمة قوية بجيش قوي للردع والفاعلية في أي مواجهة محتملة.
فرنسا.. توقيف 4 أشخاص جدد في قضية سرقة مجوهرات اللوفر
