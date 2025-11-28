تستعدان لتمرين عسكري مشترك.. معلومات عن القدرات البحرية لتونس والجزائر

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
يستعد الأسطولان الجزائري والتونسي لبدء التمرين البحري المشترك "المرجان 2025"، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في المنطقة البحرية شمالي تونس.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات البحرية للأسطولين الحربيين الذين يتوليان حماية شريط ساحلي يتجاوز 3 آلاف كيلومتر على البحر المتوسط.
وبينما يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم والمرتبة الثانية أفريقيا، فإن الجيش التونسي يأتي في المرتبة رقم 90 عالميا ورقم 14 في أفريقيا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2025.
ويصنف الأسطول الحربي الجزائري في المرتبة رقم 32 عالميا ويضم 110 وحدات بحرية بينها 8 فرقاطات و8 كورفيتات و6 غواصات و75 سفينة دورية وكاسحتا ألغام بحرية.
قاذف الصواريخ الجزائري رايس حسان بيبار يظهر في تفتيش عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
قاذف الصواريخ الجزائري "رايس حسان بريبار" يظهر في تفتيش عسكري... فيديو
12:41 GMT
أما الأسطول الحربي التونسي فيصنف في المرتبة رقم 47 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 58 وحدة بحرية بينها 51 سفينة دورية.
وفي وقت سابق اليوم، أشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن التمرين البحري المشترك المقرر انطلاقه بين الدولتين يهدف إلى تعزيز العمل العملياتي المشترك في مجال المراقبة والأمن البحري، وحماية الحدود البحرية، إلى جانب دعم التنسيق الثنائي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر.
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي
8 أكتوبر, 03:54 GMT
وأشارت إلى أن هذا التمرين يركز على "تطوير قدرات الأفراد والوحدات من خلال تنفيذ مناورات تكتيكية تشمل عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات غير التقليدية في البحر".
يذكر أن تونس والجزائر وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي بينهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بهدف تعزيز التنسيق العسكري في جميع المجالات.
