https://sarabic.ae/20251128/تستعدان-لتمرين-عسكري-مشترك-معلومات-عن-القدرات-البحرية-لتونس-والجزائر-1107595271.html
تستعدان لتمرين عسكري مشترك.. معلومات عن القدرات البحرية لتونس والجزائر
تستعدان لتمرين عسكري مشترك.. معلومات عن القدرات البحرية لتونس والجزائر
سبوتنيك عربي
يستعد الأسطولان الجزائري والتونسي لبدء التمرين البحري المشترك "المرجان 2025"، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في المنطقة... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T15:19+0000
2025-11-28T15:19+0000
2025-11-28T15:19+0000
أخبار العالم الآن
تونس
أخبار تونس اليوم
الجزائر
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107596288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12e6a5047a0b256487892076a8088ff2.jpg
ويسلط ذلك الضوء على القدرات البحرية للأسطولين الحربيين الذين يتوليان حماية شريط ساحلي يتجاوز 3 آلاف كيلومتر على البحر المتوسط.وبينما يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم والمرتبة الثانية أفريقيا، فإن الجيش التونسي يأتي في المرتبة رقم 90 عالميا ورقم 14 في أفريقيا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2025.ويصنف الأسطول الحربي الجزائري في المرتبة رقم 32 عالميا ويضم 110 وحدات بحرية بينها 8 فرقاطات و8 كورفيتات و6 غواصات و75 سفينة دورية وكاسحتا ألغام بحرية.أما الأسطول الحربي التونسي فيصنف في المرتبة رقم 47 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 58 وحدة بحرية بينها 51 سفينة دورية.وفي وقت سابق اليوم، أشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن التمرين البحري المشترك المقرر انطلاقه بين الدولتين يهدف إلى تعزيز العمل العملياتي المشترك في مجال المراقبة والأمن البحري، وحماية الحدود البحرية، إلى جانب دعم التنسيق الثنائي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر.وأشارت إلى أن هذا التمرين يركز على "تطوير قدرات الأفراد والوحدات من خلال تنفيذ مناورات تكتيكية تشمل عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات غير التقليدية في البحر".يذكر أن تونس والجزائر وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي بينهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بهدف تعزيز التنسيق العسكري في جميع المجالات.
https://sarabic.ae/20251128/قاذف-الصواريخ-الجزائري-رايس-حسان-بريبار-يظهر-في-تفتيش-عسكري-فيديو-1107588211.html
https://sarabic.ae/20251008/تونس-و-الجزائر-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-1105742476.html
تونس
أخبار تونس اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107596288_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aefff6ed5fa3129d63dfe8c00cd69818.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, رصد عسكري
تستعدان لتمرين عسكري مشترك.. معلومات عن القدرات البحرية لتونس والجزائر
يستعد الأسطولان الجزائري والتونسي لبدء التمرين البحري المشترك "المرجان 2025"، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في المنطقة البحرية شمالي تونس.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات البحرية للأسطولين الحربيين الذين يتوليان حماية شريط ساحلي يتجاوز 3 آلاف كيلومتر على البحر المتوسط.
وبينما يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم والمرتبة الثانية أفريقيا، فإن الجيش التونسي يأتي في المرتبة رقم 90 عالميا ورقم 14 في أفريقيا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2025.
ويصنف الأسطول الحربي
الجزائري في المرتبة رقم 32 عالميا ويضم 110 وحدات بحرية بينها 8 فرقاطات و8 كورفيتات و6 غواصات و75 سفينة دورية وكاسحتا ألغام بحرية.
أما الأسطول الحربي التونسي فيصنف في المرتبة رقم 47 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم 58 وحدة بحرية بينها 51 سفينة دورية.
وفي وقت سابق اليوم، أشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن التمرين البحري المشترك المقرر انطلاقه بين الدولتين يهدف إلى تعزيز العمل العملياتي المشترك في مجال المراقبة والأمن البحري، وحماية الحدود البحرية، إلى جانب دعم التنسيق الثنائي
لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر.
وأشارت إلى أن هذا التمرين يركز على "تطوير قدرات الأفراد والوحدات من خلال تنفيذ مناورات تكتيكية تشمل عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات غير التقليدية في البحر".
يذكر أن تونس والجزائر وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي
بينهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بهدف تعزيز التنسيق العسكري في جميع المجالات.