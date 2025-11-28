https://sarabic.ae/20251128/حماس-تربط-تسليم-سلاحها-بحوار-وطني-وعسكريون-يعلنون-عزل-الرئيس-والسيطرة-على-غينيا-بيساو-1107593887.html

"حماس" تربط تسليم سلاحها بحوار وطني.. وعسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك رغم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، وعدم استجابة إسرائيل لفك الحصار عن مسلحي الحركة... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

واتهمت "حماس" الممارسات الإسرائيلية بشأن مسلحيها المحاصرين في مدينة رفح، بالخرق الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وأفاد المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، بأن الحركة التزمت بشكل كامل بكل متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وأن إسرائيل هي من تعيق الدخول في المرحلة الثانية لهذا الاتفاق.وأوضح أن زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة تؤكد جدية الحركة في الانتقال إلى المرحلة الثانية وبدء التحضير لها، مشددا على أن "سلاح الحركة يجب أن يحل ضمن الحوار الوطني والتشاور الداخلي الفلسطيني".وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الجانب الإسرائيلى مصمم على أنه لا بد من استسلامهم واعتقالهم"، مشيرة إلى أن "الوسطاء وتحديدا من مصر يحاولون قدر المستطاع التواصل مع إسرائيل أو الجانب الأمريكي من أجل إخراجهم من الأنفاق، ثم إخراجهم من قطاع غزة، أو وصولهم للمنطقه الحمراء التى تحميها حركه "حماس".عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو.. وفرض حظر التجوال وإغلاق الحدود والمجال الجويقالت وزارة الخارجية في السنغال في بيان، إن رئيس غينيا بيساو المخلوع، عمر سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال على متن طائرة خاصة، وذلك بعد تدخل من رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).ونصّب جيش غينيا بيساو الميجور الجنرال، هورتا إنتا رئيسا، انتقاليا للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وذلك غداة الإطاحة بالقيادة المدنية في استيلاء سريع على السلطة، قبل إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع.وندد الاتحاد الأفريقي بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، طالب الاتحاد "بالإفراج الفوري من دون شروط عن جميع المسؤولين المعتقلين"، وحث جميع الأطراف على "التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع".وكان ضباط في جيش غينيا بيساو، أعلنوا عزل الرئيس، وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وذلك قبل يوم من إعلان النتائج الأولية لانتخابات رئاسية شابها التوتر.أرجع أستاذ العلوم السياسية، د. حسن كلي ورتي، الانقلاب العاشر في غينيا بيساو إلى "الفساد المنتشر وتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية".وذكر أن "الجنرال هورتا إنتا كان حليفا وثيقا للرئيس إمبالو"، لافتا إلى أن "المعارضة اتهمت الانقلاب بأنه مفبرك، خاصة وأن إعلان نتائج الانتخابات كان يوم الخميس".الصين تتوعد اليابان بدفع الثمن باهظا إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوانحذرت وزارة الدفاع الصينية من أن أي محاولة من جانب اليابان للتدخل في شؤون تايوان ستكلفها ثمنا باهظا، وذلك في تعليق على خطط يابانية لنشر صواريخ على جزيرة تبعد نحو أكثر من 100 كيلومتر من ساحل تايوان.وتوعدت الصين اليابان، على لسان وزارتها للدفاع، بأنها سوف تدفع ثمنا باهظا في حال ما إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان.وجاءت هذه التصريحات في خضم أسوأ نزاع دبلوماسي بين الدولتين منذ سنوات، وذلك بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، إن أي هجوم صيني على تايوان ربما يصل إلى مستوى "وضع يهدد البقاء" ويدفع طوكيو للرد عسكريا.وأكد وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، الأحد، أن الخطط "تمضي قدما بثبات" لنشر وحدة صواريخ سطح-جو متوسطة المدى في قاعدة عسكرية في يوناجوني، وهي جزيرة تبعد نحو 110 كيلومترات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.قال الكاتب الصحفي الصيني، إلهام لي، إن "تصاعد الدور الياباني في ملف تايوان دفع الصين إلى توجيه تحذير شديد إلى طوكيو التي باتت أكثر انخراطا في الملف".ولفت إلى "القلق الصيني المتزايد من التحالف الأمريكي الياباني والفلبيني، وكذلك التغيير الجوهري في العقيدة الأمنية اليابانية، والتصاعد للنشاط العسكري في بحر الصين".البابا ليون الرابع عشر يبدأ من تركيا أول جولة له بالشرق الأوسطدعا بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، تركيا إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار والتقارب بين الشعوب، وجاء ذلك خلال زيارة يؤديها البابا إلى تركيا تستمر أربعة أيام.وقال البابا ليو الرابع عشر، إن الصراعات الراهنة في العالم تمهد لمراحل حرب عالمية ثالثة، داعيا لعدم الاستسلام لهذا الأمر مطلقا، وأضاف أن تركيا تتمتع بمكانة مرموقة في حاضر ومستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم أجمع.جاء ذلك في كلمة ألقاها، عقب الاجتماع المشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مستوى الوفود في المجمع الرئاسي بأنقرة.قال الكاتب الصحفي، د.جورج شاهين، إن "زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الشرق الأوسط لم تكن مجرد محطة بروتوكولية عابرة، وثمة فارق جوهري بين زيارته إلى تركيا وزيارته إلى لبنان، ففي تركيا أراد أن يحيي ذكرى مرور 1700 عام على المجمع المسكوني في نيقية، وهو حدث تأسيسي في العقيدة المسيحية وصياغة بعض الصلوات التي ما زالت تُتلى حتى اليوم، أما في لبنان، فالأمر مختلف تماما، إذ أن هذه الزيارة هي الأولى له خارج أسوار الفاتيكان، وتحمل رسائل سياسية ودينية بالغة الأهمية".قال المطران، عطالله حنا، إن زيارة قداسة بابا روما ليون الرابع عشر إلى تركيا تحمل أبعادا روحية وكنسية كبرى، ولعل أهم هذه الأبعاد اللقاء المرتقب في نيقية بين قداسة البابا والبطريرك المسكوني الأرثوذكسي، ومع بطاركة ورؤساء كنائس آخرين، في مناسبة مرور 1700 عام على المجمع المسكوني الأول الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ الكنيسة.وقال حنا من فلسطين، من القدس، من رحاب مقدساتها: "نرفع الصوت عاليا لنناشد قداسة البابا وجميع البطاركة أن تكون فلسطين حاضرة في صلواتهم وأدعيتهم، وأن يكون هناك موقف صريح يطالب بتحقيق العدالة ووقف المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. فلسطين هي أرض الميلاد، أرض التجسد والفداء، والدفاع عنها هو دفاع عن أقدم وأعرق حضور مسيحي في هذا العالم".

