زعماء المعارضة في إسرائيل يدعون لرفض طلب نتنياهو بالعفو عنه: "سيقوض ذلك سيادة القانون"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
زعماء المعارضة في إسرائيل يدعون لرفض طلب نتنياهو بالعفو عنه: "سيقوض ذلك سيادة القانون"
سبوتنيك عربي
دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب، اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،...
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
أخبار العالم الآن
وفي رسالة مصورة، شدد زعيم المعارضة، يائير لابيد، على أن العفو لا يمكن أن يُمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، يائير غولان، أن "المذنبين فقط هم من يطلبون العفو"، مطالبا نتنياهو بالاستقالة، ووقف تقويض النظامين القانوني والديمقراطي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وحذرت حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة إسرائيلية مختصة في الرقابة على قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، من أن منح العفو لنتنياهو وسط استمرار الإجراءات سيُعد ضربة لسيادة القانون ومبدأ المساواة، داعية الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ إلى "مقاومة الضغوط والحفاظ على متانة الديمقراطية".وتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إسرائيل
زعماء المعارضة في إسرائيل يدعون لرفض طلب نتنياهو بالعفو عنه: "سيقوض ذلك سيادة القانون"

12:38 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب، اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إنهاء محاكمته في قضايا الفساد سيقوض سيادة القانون ويمنحه فرصة للإفلات من المسؤولية.
وفي رسالة مصورة، شدد زعيم المعارضة، يائير لابيد، على أن العفو لا يمكن أن يُمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.
بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، يائير غولان، أن "المذنبين فقط هم من يطلبون العفو"، مطالبا نتنياهو بالاستقالة، ووقف تقويض النظامين القانوني والديمقراطي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
فيما اتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، نتنياهو بمحاولة صرف الأنظار عن التحديات الأمنية والاقتصادية، فيما أكد رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيست، أحمد الطيبي، أن "نتنياهو لا يسعى قانونيا للحصول على عفو، بل يسعى لإنهاء المحاكمة. لذلك، فهو لا يعترف بالذنب ولا يُعرب عن ندمه".
وحذرت حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة إسرائيلية مختصة في الرقابة على قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، من أن منح العفو لنتنياهو وسط استمرار الإجراءات سيُعد ضربة لسيادة القانون ومبدأ المساواة، داعية الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ إلى "مقاومة الضغوط والحفاظ على متانة الديمقراطية".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
نتنياهو يتقدم رسميا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي
10:46 GMT
وتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".
يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.
وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
18 عاما بالمنصب و3 قضايا فساد ومحاكمات.. هل يستطيع نتنياهو ترأس الحكومة الإسرائيلية من جديد؟
19 أكتوبر, 07:00 GMT
ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
