https://sarabic.ae/20251130/زعماء-المعارضة-في-إسرائيل-يدعون-لرفض-طلب-نتنياهو-بالعفو-عنه-سيقوض-ذلك-سيادة-القانون-1107644008.html

زعماء المعارضة في إسرائيل يدعون لرفض طلب نتنياهو بالعفو عنه: "سيقوض ذلك سيادة القانون"

زعماء المعارضة في إسرائيل يدعون لرفض طلب نتنياهو بالعفو عنه: "سيقوض ذلك سيادة القانون"

سبوتنيك عربي

دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب، اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-30T12:38+0000

2025-11-30T12:38+0000

2025-11-30T12:38+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

وفي رسالة مصورة، شدد زعيم المعارضة، يائير لابيد، على أن العفو لا يمكن أن يُمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، يائير غولان، أن "المذنبين فقط هم من يطلبون العفو"، مطالبا نتنياهو بالاستقالة، ووقف تقويض النظامين القانوني والديمقراطي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وحذرت حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة إسرائيلية مختصة في الرقابة على قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، من أن منح العفو لنتنياهو وسط استمرار الإجراءات سيُعد ضربة لسيادة القانون ومبدأ المساواة، داعية الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ إلى "مقاومة الضغوط والحفاظ على متانة الديمقراطية".وتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

https://sarabic.ae/20251130/نتنياهو-يتقدم-رسميا-بطلب-العفو-من-الرئيس-الإسرائيلي-1107637825.html

https://sarabic.ae/20251019/18-عاما-بالمنصب-و3-قضايا-فساد-ومحاكمات-هل-يستطيع-نتنياهو-ترأس-الحكومة-الإسرائيلية-من-جديد؟-1106165306.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن