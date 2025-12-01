https://sarabic.ae/20251201/إعلام-يكشف-عن-3-أسباب-أدت-لتعثر-المفاوضات-الأمريكية-مع-فنزويلا-1107670633.html
إعلام يكشف عن 3 أسباب أدت لتعثر المفاوضات الأمريكية مع فنزويلا
وصلت المفاوضات بين البيت الأبيض والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهدف حل الأزمة، إلى طريق مسدود بسبب ثلاث قضايا، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر...
وقال المصدر لوسائل الإعلام إن "السبب الأول لتعثر المحادثات هو أن مادورو طلب عفوا كاملا وشاملا، ورفض هذا الطلب".وكانت العقبة الثانية هي أن " مادورو أراد الحفاظ على السيطرة على القوات المسلحة، وتمنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن الموافقة".وأفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي، باستخدام القوة إذا لم يتنح الرئيس الفنزويلي طواعية.وقالت المصادر إن "المناقشة جرت أواخر الأسبوع الماضي وحضرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".وفي وقت سابق، دعا ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلقاً.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات، ففي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وذكرت شبكة "إن بي سي"، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية تعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.
13:01 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 13:08 GMT 01.12.2025)
وصلت المفاوضات بين البيت الأبيض والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهدف حل الأزمة، إلى طريق مسدود بسبب ثلاث قضايا، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مطلع.
وقال المصدر لوسائل الإعلام إن "السبب الأول لتعثر المحادثات هو أن مادورو طلب عفوا كاملا وشاملا، ورفض هذا الطلب".
وكانت العقبة الثانية هي أن " مادورو
أراد الحفاظ على السيطرة على القوات المسلحة، وتمنعت الولايات المتحدة الأمريكية
عن الموافقة".
وجاء إصرار واشنطن على استقالة مادورو الفورية ورفض العاصمة كاراكاس لهذا الطلب هو العقبة الثالثة.
وأفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هدد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي، باستخدام القوة إذا لم يتنح الرئيس الفنزويلي طواعية.
وقالت المصادر إن "المناقشة جرت أواخر الأسبوع الماضي وحضرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".
وفي وقت سابق، دعا ترامب جميع شركات الطيران
إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلقاً.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات، ففي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وذكرت شبكة "إن بي سي"، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية
تعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.