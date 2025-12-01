https://sarabic.ae/20251201/برلماني-أوروبي-موقف-الاتحاد-الأوروبي-من-أوكرانيا-يحوله-إلى-قزم-دبلوماسي-1107659085.html
برلماني أوروبي: موقف الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا يحوله إلى قزم دبلوماسي
برلماني أوروبي: موقف الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا يحوله إلى قزم دبلوماسي
صرح عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، تييري مارياني، بأن الاتحاد الأوروبي أصبح قزما دبلوماسيا مهمشا بسبب موقفه من مفاوضات أوكرانيا. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال مارياني في تصريح لوكالة ريا نوفوستي: إن "أوروبا ليست غائبة فحسب عن المفاوضات بل هي مهمشة، المبادرات الأمريكية تتقدم، والمفاوضات الدولية جارية... والاتحاد الأوروبي يراقب انطلاق القطار. لماذا؟ لأنه لا وجود لواقع سياسي أو جيوسياسي يُسمى أوروبا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يرفض عقد اجتماعات ثنائية بشأن السلام في أوكرانيا مع مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وسط علاقتها المتوترة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأحد، أن أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات السابقة بشأن أوكرانيا. وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، بأن "موسكو تفترض أن أوروبا "انسحبت" من مفاوضات أوكرانيا". وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل النزاع في أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسية: "إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها".وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".وأضاف: "إن يأس الأوروبيين واضح. كلما بدا الحل في الأفق، يبذلون كل جهودهم، السياسية والمادية لعرقلته، بل ولتدمير أسس التسوية نفسها".وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
وقال مارياني في تصريح لوكالة ريا نوفوستي: إن "أوروبا ليست غائبة فحسب عن المفاوضات بل هي مهمشة، المبادرات الأمريكية تتقدم، والمفاوضات الدولية جارية... والاتحاد الأوروبي يراقب انطلاق القطار. لماذا؟ لأنه لا وجود لواقع سياسي أو جيوسياسي يُسمى أوروبا".
وأضاف مارياني: "هذه الآلة التكنوقراطية، تصدر بيانات ومواقف وشعارات... لكنها لا تُولّد قوة. في نظر الدول، لا تزال بروكسل قزما دبلوماسيا - عاجزا عن التأثير، وعاجزا عن التحدث على قدم المساواة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يرفض عقد اجتماعات ثنائية بشأن السلام في أوكرانيا مع مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وسط علاقتها المتوترة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريًا. وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.
بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأحد، أن أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات السابقة بشأن أوكرانيا.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، بأن "موسكو تفترض أن أوروبا "انسحبت" من مفاوضات أوكرانيا
".
وقال لافروف: "نفترض (كما صرح بذلك ممثلو الإدارة الرئاسية الروسية، بمن فيهم يوري أوشاكوف)، وأعتقد أنه من البديهي للجميع أن أوروبا انسحبت بالفعل من المفاوضات".
وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل النزاع في أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسية: "إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها
".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، السبت الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، تنظر إلى الوضع حول أوكرانيا بعقلانية أكبر، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن تواصلان حوارهما.
وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".
وأضاف: "إن يأس الأوروبيين واضح. كلما بدا الحل في الأفق، يبذلون كل جهودهم، السياسية والمادية لعرقلته
، بل ولتدمير أسس التسوية نفسها".
وتابع: "رفض استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي كان في الحقيقة بإيعاز مباشر من القائمين الأوروبيين"، مشيرا إلى أن "المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قريبة من تحقيق تفاهمات".
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات
. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.