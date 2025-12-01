https://sarabic.ae/20251201/برلماني-أوروبي-موقف-الاتحاد-الأوروبي-من-أوكرانيا-يحوله-إلى-قزم-دبلوماسي-1107659085.html

برلماني أوروبي: موقف الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا يحوله إلى قزم دبلوماسي

سبوتنيك عربي

صرح عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، تييري مارياني، بأن الاتحاد الأوروبي أصبح قزما دبلوماسيا مهمشا بسبب موقفه من مفاوضات أوكرانيا. 01.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال مارياني في تصريح لوكالة ريا نوفوستي: إن "أوروبا ليست غائبة فحسب عن المفاوضات بل هي مهمشة، المبادرات الأمريكية تتقدم، والمفاوضات الدولية جارية... والاتحاد الأوروبي يراقب انطلاق القطار. لماذا؟ لأنه لا وجود لواقع سياسي أو جيوسياسي يُسمى أوروبا".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يرفض عقد اجتماعات ثنائية بشأن السلام في أوكرانيا مع مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وسط علاقتها المتوترة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأحد، أن أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات السابقة بشأن أوكرانيا. وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، بأن "موسكو تفترض أن أوروبا "انسحبت" من مفاوضات أوكرانيا". وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل النزاع في أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسية: "إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها".وقال ريابكوف في تصريح تلفزيوني: "نفترض أن الإدارة الأمريكية تنتهج نهجا سليما في ظل هذه الظروف، وتنظر إلى الوضع بنظرة أكثر دقة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين. وبناء على ذلك، نواصل حوارنا".وأضاف: "إن يأس الأوروبيين واضح. كلما بدا الحل في الأفق، يبذلون كل جهودهم، السياسية والمادية لعرقلته، بل ولتدمير أسس التسوية نفسها".وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

