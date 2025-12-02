https://sarabic.ae/20251202/المكتب-الإعلامي-الحكومي-بغزة-ارتفاع-قتلى-الصحفيين-الفلسطينيين-جراء-حرب-الإبادة-إلى-257-قتيلا-1107745079.html

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع قتلى الصحفيين الفلسطينيين جراء "حرب الإبادة" إلى 257 قتيلا

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع قتلى الصحفيين الفلسطينيين جراء "حرب الإبادة" إلى 257 قتيلا

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين، الذين قُتِلوا منذ بداية حرب "الإبادة الجماعية" على القطاع إلى 257...

وأدان المكتب، في بيان له اليوم عبر حسابه في تطبيق "تلغرام"، بأشد العبارات، "استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وقتلهم واغتيالهم بشكل ممنهج"، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية في دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة. كما طالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي في جميع دول العالم، بإدانة جرائم الاحتلال، وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرميه للعدالة". وفي الوقت ذاته، ناشد "ممارسة ضغط جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة، وإنهاء جريمة قتلهم واغتيالهم".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

