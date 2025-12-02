عربي
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع قتلى الصحفيين الفلسطينيين جراء "حرب الإبادة" إلى 257 قتيلا
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع قتلى الصحفيين الفلسطينيين جراء "حرب الإبادة" إلى 257 قتيلا
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين، الذين قُتِلوا منذ بداية حرب "الإبادة الجماعية" على القطاع إلى 257...
وأدان المكتب، في بيان له اليوم عبر حسابه في تطبيق "تلغرام"، بأشد العبارات، "استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وقتلهم واغتيالهم بشكل ممنهج"، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية في دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة. كما طالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي في جميع دول العالم، بإدانة جرائم الاحتلال، وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرميه للعدالة". وفي الوقت ذاته، ناشد "ممارسة ضغط جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة، وإنهاء جريمة قتلهم واغتيالهم".وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع قتلى الصحفيين الفلسطينيين جراء "حرب الإبادة" إلى 257 قتيلا

19:03 GMT 02.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين، الذين قُتِلوا منذ بداية حرب "الإبادة الجماعية" على القطاع إلى 257 قتيلا، بعد إعلان مقتل المصور الصحفي محمود وادي، الذي كان يعمل مع وسائل إعلام محلية وأجنبية عدة.
وأدان المكتب، في بيان له اليوم عبر حسابه في تطبيق "تلغرام"، بأشد العبارات، "استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وقتلهم واغتيالهم بشكل ممنهج"، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية في دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مكتب نتنياهو: بلادنا تسلمت بقايا رفات يعتقد أنها لأسير كان محتجزا في غزة
16:23 GMT

وحمّل البيان "الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم النكراء الوحشية".

كما طالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي في جميع دول العالم، بإدانة جرائم الاحتلال، وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرميه للعدالة".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الخارجية القطرية: خروقات هدنة غزة مقلقة
12:47 GMT
وفي الوقت ذاته، ناشد "ممارسة ضغط جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة، وإنهاء جريمة قتلهم واغتيالهم".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
