بابا الفاتيكان يعرب عن اعتقاده بأن أوروبا قادرة على المشاركة في "خطة السلام" الخاصة بأوكرانيا

عبّر البابا ليو الرابع عشر، عن اعتقاده أنه "بإمكان أوروبا الاضطلاع بدور في مناقشة خطة سلام لأوكرانيا"، واقترح أن تلعب إيطاليا دور الوسيط في هذه العملية. 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال البابا للصحفيين، ردًا على سؤال حول محادثات السلام في أوكرانيا ومشاركة أوروبا فيها: "هذه بالتأكيد قضية مهمة للسلام العالمي، لكن الكرسي الرسولي لا يشارك فيها بشكل مباشر، لأننا لسنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي ولم نكن حاضرين في المناقشات، التي جرت حتى الآن، على الرغم من أننا دعونا مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار".ونقلت صحيف غربية تصريحات البابا خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة التي عاد بها من لبنان إلى روما.وتجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، بهدف إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا. وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.كما صرح الرئيس الروسي بأنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومُثيري الحرب الأوروبيين أن يدركوا أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتما في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة. وأضاف بوتين أن هذا يناسب روسيا بشكل عام، لأنه يُفضي إلى تحقيق أهداف المنطقة العسكرية المركزية بالوسائل العسكرية. ومع ذلك، فإن روسيا، كما أكدت مرارًا، مستعدة أيضًا لمحادثات السلام، الأمر الذي يتطلب مناقشة جوهرية لجميع تفاصيل الخطة المقترحة.وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ قرار والبدء بالتفاوض. إن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجةً للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية. وهذا تحديدا ما يجبر نظام كييف على التوصل إلى حل سلمي، وأي إجراء إضافي لا طائل منه ويشكل خطرا على كييف.المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلةبوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب

