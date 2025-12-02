عربي
https://sarabic.ae/20251202/بابا-الفاتيكان-يعرب-عن-اعتقاده-بأن-أوروبا-قادرة-على-المشاركة-في-خطة-السلام-الخاصة-بأوكرانيا-1107745649.html
بابا الفاتيكان يعرب عن اعتقاده بأن أوروبا قادرة على المشاركة في "خطة السلام" الخاصة بأوكرانيا
بابا الفاتيكان يعرب عن اعتقاده بأن أوروبا قادرة على المشاركة في "خطة السلام" الخاصة بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
عبّر البابا ليو الرابع عشر، عن اعتقاده أنه "بإمكان أوروبا الاضطلاع بدور في مناقشة خطة سلام لأوكرانيا"، واقترح أن تلعب إيطاليا دور الوسيط في هذه العملية. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T19:11+0000
2025-12-02T19:11+0000
العالم
بابا الفاتيكان
روسيا
أوربا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
مفاوضات السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107716042_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_09233f19ec20167671f47a943c971807.jpg
وقال البابا للصحفيين، ردًا على سؤال حول محادثات السلام في أوكرانيا ومشاركة أوروبا فيها: "هذه بالتأكيد قضية مهمة للسلام العالمي، لكن الكرسي الرسولي لا يشارك فيها بشكل مباشر، لأننا لسنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي ولم نكن حاضرين في المناقشات، التي جرت حتى الآن، على الرغم من أننا دعونا مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار".ونقلت صحيف غربية تصريحات البابا خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة التي عاد بها من لبنان إلى روما.وتجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، بهدف إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا. وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.كما صرح الرئيس الروسي بأنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومُثيري الحرب الأوروبيين أن يدركوا أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتما في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة. وأضاف بوتين أن هذا يناسب روسيا بشكل عام، لأنه يُفضي إلى تحقيق أهداف المنطقة العسكرية المركزية بالوسائل العسكرية. ومع ذلك، فإن روسيا، كما أكدت مرارًا، مستعدة أيضًا لمحادثات السلام، الأمر الذي يتطلب مناقشة جوهرية لجميع تفاصيل الخطة المقترحة.وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ قرار والبدء بالتفاوض. إن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجةً للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية. وهذا تحديدا ما يجبر نظام كييف على التوصل إلى حل سلمي، وأي إجراء إضافي لا طائل منه ويشكل خطرا على كييف.المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلةبوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
https://sarabic.ae/20251202/بابا-الفاتيكان-يختتم-زيارته-إلى-لبنان-بقداس-حاشد-في-بيروت-صور-1107719238.html
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين-1107725229.html
أوربا
الولايات المتحدة الأمريكية
بابا الفاتيكان يعرب عن اعتقاده بأن أوروبا قادرة على المشاركة في "خطة السلام" الخاصة بأوكرانيا

19:11 GMT 02.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
عبّر البابا ليو الرابع عشر، عن اعتقاده أنه "بإمكان أوروبا الاضطلاع بدور في مناقشة خطة سلام لأوكرانيا"، واقترح أن تلعب إيطاليا دور الوسيط في هذه العملية.
وقال البابا للصحفيين، ردًا على سؤال حول محادثات السلام في أوكرانيا ومشاركة أوروبا فيها: "هذه بالتأكيد قضية مهمة للسلام العالمي، لكن الكرسي الرسولي لا يشارك فيها بشكل مباشر، لأننا لسنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي ولم نكن حاضرين في المناقشات، التي جرت حتى الآن، على الرغم من أننا دعونا مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار".
ونقلت صحيف غربية تصريحات البابا خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة التي عاد بها من لبنان إلى روما.

وقال البابا إنه "من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يروّج لخطة سلام لم تتضمن مشاركة أوروبا، على الأقل في البداية. ومع ذلك، فإن حضور أوروبا مهم، وقد عُدّل الاقتراح الأصلي جزئيا بسبب التصريحات الأوروبية. وبشكل خاص، أعتقد أن دور إيطاليا يمكن أن يكون بالغ الأهمية تحديدًا، نظرًا لقدرتها الثقافية والتاريخية على التوسط في النزاعات بين مختلف الأطراف، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الصدد، أقترح أن يشجع الكرسي الرسولي، وأن يسعى، أو دعونا نسعى معًا، إلى حل يضمن سلامًا عادلًا".

بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت... صور
11:51 GMT
وتجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، بهدف إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وأعلنت الإدارة الأمريكية سابقا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا. وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.

وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكّل أساسا لتسوية سلمية نهائية.

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
16:46 GMT
كما صرح الرئيس الروسي بأنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومُثيري الحرب الأوروبيين أن يدركوا أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتما في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة. وأضاف بوتين أن هذا يناسب روسيا بشكل عام، لأنه يُفضي إلى تحقيق أهداف المنطقة العسكرية المركزية بالوسائل العسكرية. ومع ذلك، فإن روسيا، كما أكدت مرارًا، مستعدة أيضًا لمحادثات السلام، الأمر الذي يتطلب مناقشة جوهرية لجميع تفاصيل الخطة المقترحة.
وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ قرار والبدء بالتفاوض. إن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجةً للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية. وهذا تحديدا ما يجبر نظام كييف على التوصل إلى حل سلمي، وأي إجراء إضافي لا طائل منه ويشكل خطرا على كييف.
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلة
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
