وزير أوكراني سابق: الأمور ستزداد سوءا في حال عدم التوصل لاتفاق سلام مع روسيا

صرّح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، بأن كييف تتوقع صراعا طويل الأمد في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال كوليبا في تصريح تلفزيوني: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة ترضي الجميع، فإن الحرب ستستمر لسنوات عديدة أخرى، وكل شيء سوف يسوء".وأضاف الوزير السابق: "يجب أن نعترف بأننا لسنا أقوياء بما يكفي حتى الآن حتى نتمكن من إيقاف موسكو أينما نريد".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

