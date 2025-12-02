https://sarabic.ae/20251202/وزير-أوكراني-سابق-الأمور-ستزداد-سوءا-في-حال-عدم-التوصل-لاتفاق-سلام-مع-روسيا-1107696497.html
وزير أوكراني سابق: الأمور ستزداد سوءا في حال عدم التوصل لاتفاق سلام مع روسيا
صرّح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، بأن كييف تتوقع صراعا طويل الأمد في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال كوليبا في تصريح تلفزيوني: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة ترضي الجميع، فإن الحرب ستستمر لسنوات عديدة أخرى، وكل شيء سوف يسوء".وأضاف الوزير السابق: "يجب أن نعترف بأننا لسنا أقوياء بما يكفي حتى الآن حتى نتمكن من إيقاف موسكو أينما نريد".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
وقال كوليبا في تصريح تلفزيوني: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة ترضي الجميع، فإن الحرب ستستمر لسنوات عديدة أخرى، وكل شيء سوف يسوء".
ودعا كوليبا إلى الاعتراف الصادق بالحالة غير المثالية للجيش الأوكراني، بدلا من إخفاء الوضع الحقيقي على الجبهة.
وأضاف الوزير السابق: "يجب أن نعترف بأننا لسنا أقوياء بما يكفي حتى الآن حتى نتمكن من إيقاف موسكو أينما نريد".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية
" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ، ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية
حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.