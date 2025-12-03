https://sarabic.ae/20251203/إي-تي--605-نظام-دفاعي-صيني-يشكل-درعا-مضادا-للطائرات-المسيرة-1107790633.html

"إي تي- 605" نظام دفاعي صيني يشكل درعا مضادا للطائرات المسيرة.. فيديو

سلّطت كاتي شو، المسؤولة بالجناح الصيني في معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، اليوم الأربعاء، الضوء على أحد الحلول الصينية الدفاعية المحمولة والمنقولة بسهولة. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت كاتي شو، لوكالة "سبوتنيك"، أن نظام "إي تي- 605" المصمم للتصدي للطائرات المسيرة، سيقدم منعطفًا جديدًا في حماية القوات والأهداف الحساسة ويحمل على الكتف.وأوضحت أنه مزود بتنقيات الكشف والتشويش، مضيفة أن "مدى النظام الدفاعي 3 كم للكشف و2 كم للتشويش، وأن هذا النظام المميز يستطيع كشف الطائرات المسيرة التجارية وإجبارها على الهبوط في "VAP" مع تحويل مسارها أو العودة إلى نقطة الانطلاق أو التحليق في المكان".وأضافت المسؤولة الصينية المشاركة في المعرض الدفاعي المصري "إيديكس 2025"، أن "الأمر يعتمد على الإعدادات المبرمجة في جهاز التحكم عن بعد".وأوضحت أن "النظام الدفاعي يقدم حلولًا مختلفة مثل الأنظمة الثابتة المضادة للطائرات المسيرة وكذلك الأنظمة المحمولة على المركبات".ورصدت وكالة "سبوتنيك" استمرار الإقبال الجماهيري المتزايد يوما بعد يوم على أجنحة المعرض، مع توقيع العديد من الاتفاقيات خلال الأيام الماضية، وتوقعات بإبرام المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الدول خلال اليوم الثالث.ويحظى الجناح الروسي بإقبال ملحوظ بفضل ما يعرضه من أسلحة وتقنيات عسكرية دفاعية متطورة.وينظر إلى المعرض على أنه نقطة فارقة في عمليات التسليح في المنطقة وخاصة في القارة الأفريقية، حيث تعدّ مصر مركزًا رئيسيًا للقارة وانطلاقة لتسليح جيوش العديد من الدول الأفريقية بأحدث الأسلحة.وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.

