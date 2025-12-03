عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع

تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: " تواصل وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه".

وأشارت الوزارة إلى أن "قوات مجموعة "الجنوب" تحسن مواقعها على طول خط المواجهة وتستهدف قوات كييف في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وكبّدتها خسائر بأكثر من 140 عسكريا، كما تعزز وحدات مجموعة قوات "المركز" مواقعها على طول خط المواجهة وكبدت قوات كييف خسائر وصلت إلى 430 عسكريا".

نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 102 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل – وزارة الدفاع
04:29 GMT
وأوضحت الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، حسنت مواقعها التكتيكية واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك في محيط بلدات كوبيانسك- أوزلوفايا، وموناتشينوفكا، ونوفوسينوفو، وبلاغوداتوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو "بلغت نحو 220 عسكريا، ومركبة مدرعة من طراز "كوزاك"، و13 شاحنة صغيرة "بيك أب"، ومحطتين للحرب الإلكترونية، و5 مستودعات للذخيرة".

وأضافت: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات من 3 ألوية ميكانيكية وفوجين هجوميي تابعين للقوات الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات فوزدفيجيوفكا وكوتسيتسوفا وزاليزنيتشنوي وغيليابولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي زيليوني غاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:34 GMT
وأكدت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 235 عسكريا، ودبابة، و18 سيارة و3 مركبات قتالية ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة ألماني الصنع، ومستودع ذخيرة"، مشيرة إلى أن "أسطول البحرالأسود دمر زورقَين مسيّرين تابعين للقوات الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود".

وتابعت الوزارة: "كما استهدفت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، أفراد ومعدات لواء ميكانيكي، وفوج هجومي، من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، أندرييفكا، وخوتين، ونوفايا سيتش، في مقاطعة سومي".

وأضاف البيان أنه "على محور خاركوف تم استهداف، لواءين ميكانيكيين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، في مناطق بلدة فولتشا، وستاريتسا، فارفاروفكا، وليمان، في مقاطعة خاركوف".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات من الجيش الروسي تخترق خطوط الدفاع الأوكرانية وتبدأ بتحرير ديبروفا
أمس, 04:32 GMT
وأوضحت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت قرابة 170 عسكريا، و3 عربات مشاة قتالية، و6 سيارات، ومستودع موارد مادية".

وأشارت إلى أن "وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" استهدفت أفراد ومعدات لواء هجوم جبلي، ولواء للدفاع الساحلي تابعين للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات فولنيانسك ونوفوياكوفليفكا وستيبنوغورسك وبريمورسكويه في مقاطعة زابوروجيه، حيث حيدت 65 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 6 سيارات عسكرية ومحطتي حرب إلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة، وموارد ووقود".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التصدي لأكبر هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية وتدمير 249 طائرة - الدفاع الروسية
25 نوفمبر, 05:24 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
