القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه في إطار العملية العسكرية الخاصة. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: " تواصل وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه".وأوضحت الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، حسنت مواقعها التكتيكية واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك في محيط بلدات كوبيانسك- أوزلوفايا، وموناتشينوفكا، ونوفوسينوفو، وبلاغوداتوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات من 3 ألوية ميكانيكية وفوجين هجوميي تابعين للقوات الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات فوزدفيجيوفكا وكوتسيتسوفا وزاليزنيتشنوي وغيليابولي في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك". وأكدت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 235 عسكريا، ودبابة، و18 سيارة و3 مركبات قتالية ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة ألماني الصنع، ومستودع ذخيرة"، مشيرة إلى أن "أسطول البحرالأسود دمر زورقَين مسيّرين تابعين للقوات الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود".وأضاف البيان أنه "على محور خاركوف تم استهداف، لواءين ميكانيكيين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء حرس وطني، في مناطق بلدة فولتشا، وستاريتسا، فارفاروفكا، وليمان، في مقاطعة خاركوف".وأوضحت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت قرابة 170 عسكريا، و3 عربات مشاة قتالية، و6 سيارات، ومستودع موارد مادية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

