https://sarabic.ae/20251204/إعلام-السلطات-العراقية-تتخذ-إجراء-مهما-يخص-الرئيس-السوري-1107805890.html

إعلام: السلطات العراقية تتخذ إجراء مهما يخص الرئيس السوري

إعلام: السلطات العراقية تتخذ إجراء مهما يخص الرئيس السوري

سبوتنيك عربي

جددت الحكومة العراقية التأكيد على قرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم "أبو محمد الجولاني"، بـ"تهمة الإرهاب"،... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T11:10+0000

2025-12-04T11:10+0000

2025-12-04T11:10+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

أحمد الشرع

تجميد أموال

محمد الجولاني

الجولاني

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106896666_0:18:1501:862_1920x0_80_0_0_c14cf9cc35c5a3cd45ab69d2d3d90d8c.jpg

وبموجب القرار رقم 62 لعام 2025، والمنشور في جريدة "الوقائع" الرسمية العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ ميلاده في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1982، مع التأكيد أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جمّدت سابقا بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لعام 2019، استنادا إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".وكان وصول الشرع إلى منصب رئاسة سوريا قبل عام، أثار جدلا واسعا في بغداد حول ملف مذكرات قبض سابقة منسوبة له عندما كان معروفا باسم "أبو محمد الجولاني"، وقائدا لمجاميع مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في العراق بعد 2003، إذ يشير قانونيون عراقيون إلى وجود مذكرة قبض وأحكام غيابية تتصل بعمليات مسلحة داخل الأراضي العراقية.وفي موازاة ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بيانا نفى فيه صحة وثائق جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مذكرات قبض حديثة بحق الشرع، مؤكدا أنها مزورة، من دون حسم نهائي لمصير المذكرة الأصلية التي تعود لسنوات سابقة.

https://sarabic.ae/20250226/العراق-ينفي-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-الرئيس-السوري-أحمد-الشرع-1098186972.html

https://sarabic.ae/20251015/من-العراق-إلى-قصر-الرئاسة-قصة-صعود-أحمد-الشرع-إلى-قيادة-سوريا-1106017302.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, تجميد أموال, محمد الجولاني, الجولاني, العالم العربي