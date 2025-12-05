https://sarabic.ae/20251205/نتنياهو-يواجه-عاصفة-انتقادات-داخلية-بعد-فيديو-اللغة-الإنجليزية-1107837432.html

نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات داخلية بعد فيديو "اللغة الإنجليزية"

سبوتنيك عربي

أثار نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيديو باللغة الإنجليزية، موجة من الانتقادات الداخلية ضده. 05.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-05T08:30+0000

2025-12-05T08:30+0000

2025-12-05T08:30+0000

بنيامين نتنياهو

العالم

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

نشر نتنياهو، أمس الخميس، شريط فيديو باللغة الإنجليزية، حاول من خلاله كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي، بعد أن هاجم فيه مكتب النائب العام الإسرائيلي، معتبرا محاكمته "كوميديا".رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محاكمتي محاكمة سياسية وتهدف إلى عزلي عن العمل السياسي".ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن خطوة نتنياهو تهدف إلى محاولة "إظهار الاضطهاد والضعف أمام الرأي العام الأمريكي، خاصة في ظل ضغوط ترامب لمنحه عفوا رئاسيا".ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن "تصريحات نتنياهو بالإنجليزية تهدف لإقناع الولايات المتحدة بأنه مضطهد وملاحق"، مضيفةً أن نتنياهو يحاول حشد الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمد للضغط على الرئيس ترامب لتكثيف جهوده من أجل الإفراج عنه.من جانبه، علّق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، على ذلك، مشيرا إلى أن نتنياهو يحاول إعلاء مصلحته الشخصية على مصلحة بلاده، حيث نشر غانتس تغريدة جديدة له تساءل من خلالها عن "نتنياهو، من الذي تحاول أن تخاطبه هنا؟".ويشار إلى أن نتنياهو قد تقدم، الأحد الماضي، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

2025

الأخبار

بنيامين نتنياهو, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم