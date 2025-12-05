نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات داخلية بعد فيديو "اللغة الإنجليزية"

عربي
بوتين ومودي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في نيودلهي- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/نتنياهو-يواجه-عاصفة-انتقادات-داخلية-بعد-فيديو-اللغة-الإنجليزية-1107837432.html
نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات داخلية بعد فيديو "اللغة الإنجليزية"
نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات داخلية بعد فيديو "اللغة الإنجليزية"
سبوتنيك عربي
أثار نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيديو باللغة الإنجليزية، موجة من الانتقادات الداخلية ضده. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T08:30+0000
2025-12-05T08:30+0000
بنيامين نتنياهو
العالم
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg
نشر نتنياهو، أمس الخميس، شريط فيديو باللغة الإنجليزية، حاول من خلاله كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي، بعد أن هاجم فيه مكتب النائب العام الإسرائيلي، معتبرا محاكمته "كوميديا".رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محاكمتي محاكمة سياسية وتهدف إلى عزلي عن العمل السياسي".ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن خطوة نتنياهو تهدف إلى محاولة "إظهار الاضطهاد والضعف أمام الرأي العام الأمريكي، خاصة في ظل ضغوط ترامب لمنحه عفوا رئاسيا".ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن "تصريحات نتنياهو بالإنجليزية تهدف لإقناع الولايات المتحدة بأنه مضطهد وملاحق"، مضيفةً أن نتنياهو يحاول حشد الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمد للضغط على الرئيس ترامب لتكثيف جهوده من أجل الإفراج عنه.من جانبه، علّق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، على ذلك، مشيرا إلى أن نتنياهو يحاول إعلاء مصلحته الشخصية على مصلحة بلاده، حيث نشر غانتس تغريدة جديدة له تساءل من خلالها عن "نتنياهو، من الذي تحاول أن تخاطبه هنا؟".ويشار إلى أن نتنياهو قد تقدم، الأحد الماضي، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
https://sarabic.ae/20251204/في-خطوة-مثيرة-للجدل-نتنياهو-يعين-سكرتيره-الشخصي-رئيسا-للموساد-1107806375.html
https://sarabic.ae/20251130/زعماء-المعارضة-في-إسرائيل-يدعون-لرفض-طلب-نتنياهو-بالعفو-عنه-سيقوض-ذلك-سيادة-القانون-1107644008.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1051:788_1920x0_80_0_0_2c5d2a69df0ceb77faafeabda767f7cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو يواجه عاصفة انتقادات داخلية بعد فيديو "اللغة الإنجليزية"

08:30 GMT 05.12.2025
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أثار نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيديو باللغة الإنجليزية، موجة من الانتقادات الداخلية ضده.
نشر نتنياهو، أمس الخميس، شريط فيديو باللغة الإنجليزية، حاول من خلاله كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي، بعد أن هاجم فيه مكتب النائب العام الإسرائيلي، معتبرا محاكمته "كوميديا".
رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محاكمتي محاكمة سياسية وتهدف إلى عزلي عن العمل السياسي".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
في خطوة مثيرة للجدل... نتنياهو يعين سكرتيره الشخصي رئيسا للموساد
أمس, 11:43 GMT
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن خطوة نتنياهو تهدف إلى محاولة "إظهار الاضطهاد والضعف أمام الرأي العام الأمريكي، خاصة في ظل ضغوط ترامب لمنحه عفوا رئاسيا".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن "تصريحات نتنياهو بالإنجليزية تهدف لإقناع الولايات المتحدة بأنه مضطهد وملاحق"، مضيفةً أن نتنياهو يحاول حشد الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمد للضغط على الرئيس ترامب لتكثيف جهوده من أجل الإفراج عنه.
من جانبه، علّق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، على ذلك، مشيرا إلى أن نتنياهو يحاول إعلاء مصلحته الشخصية على مصلحة بلاده، حيث نشر غانتس تغريدة جديدة له تساءل من خلالها عن "نتنياهو، من الذي تحاول أن تخاطبه هنا؟".
ويشار إلى أن نتنياهو قد تقدم، الأحد الماضي، بطلب عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن "طلب العفو عن نتنياهو تحول إلى قسم العفو في وزارة العدل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإسرائيلي سينظر في الطلب بعد الإطلاع على الآراء القانونية".
يشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.
وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
زعماء المعارضة في إسرائيل يدعون لرفض طلب نتنياهو بالعفو عنه: "سيقوض ذلك سيادة القانون"
30 نوفمبر, 12:38 GMT
ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو/أيار من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала