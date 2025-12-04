https://sarabic.ae/20251204/في-خطوة-مثيرة-للجدل-نتنياهو-يعين-سكرتيره-الشخصي-رئيسا-للموساد-1107806375.html
في خطوة مثيرة للجدل... نتنياهو يعين سكرتيره الشخصي رئيسا للموساد
في خطوة مثيرة للجدل... نتنياهو يعين سكرتيره الشخصي رئيسا للموساد
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اعتزامه تعيين اللواء رومان غوفمان، السكرتير الحالي لنتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الموساد، وسيطرح
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اعتزامه تعيين اللواء رومان غوفمان، السكرتير الحالي لنتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الموساد، وسيطرح القرار رسميا، يوم الأربعاء المقبل، أمام اللجنة الاستشارية المكلَفة بالموافقة على التعيينات في المناصب العليا.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية
إلى أن "هذا القرار أثار موجة من الانتقادات داخل جهاز الموساد، وكذلك من قبل مسؤولين رفيعي المستوى سابقين في الجهاز، الذين رأوا أن غوفمان يفتقر إلى الخبرة الاستخبارية، وكما أنه لا تتوافر لديه خلفية في الإدارة التنظيمية".
وبحسب البيان الرسمي، تسلم غوفمان سلسلة من المناصب القيادية والعملياتية داخل الجيش الإسرائيلي
، منها: الخدمة مقاتلا وقائدا في سلاح المدرعات، وقيادة كتيبة ضمن الكتيبة 75 في اللواء السابع، فضلا عن توليه منصب ضابط عمليات خاصة في تشكيل "غاش" (الفرقة 36)، وأيضا قاد لواء "عتصيون"، ثم اللواء السابع، وفرقة "هاباشين" (210)، وترأس المركز الوطني للتدريب البري، وشغل منصب رئيس مقر العمليات الحكومية في الأراضي، قبل أن يتولى منصبه الحالي كسكرتير عسكري لرئيس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اللواء غوفمان هو "ضابط ذو كفاءة عالية، وقد أثبت هذا خلال تأديته مهام منصب السكرتير العسكري ولا سيما في ظل ظروف الحرب، وتميّزه بقدرات مهنية استثنائية، وحافظ على تواصل وثيق مع جميع أجهزة الاستخبارات، وأبرزها الموساد".
وشدد نتنياهو على أن غوفمان "أظهر مستوى رفيعا من الإبداع والمبادرة، إلى جانب حنكة استراتيجية، ومعرفة عميقة بطبيعة العدو، فضلا عن التزامه بالسرية التامة". وأشار إلى أنه "أصيب بجروح بالغة أثناء مواجهة مباشرة مع مسلحين من حركة حماس شرقي قطاع غزة".
وفي حال وافقت اللجنة الاستشارية، التي يرأسها القاضي المتقاعد آشرغرونيس، رئيس المحكمة العليا السابق،على التعيين، فإن غوفمان سيكون ثاني ضابط عسكري يعين في منصب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال فترة حكم نتنياهو، بعد تعيين اللواء الاحتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وهو القرار الذي أثار جدلا سياسيا واسعا ووصل إلى المحكمة العليا.
وسيخلف غوفمان في حال إقرار تعيينه رئيس الموساد الحالي ديدي برنياع، الذي تولى المنصب في يونيو/حزيران 2021، وتنتهي الولاية القانونية لرئيس الموساد بعد 4 سنوات قابلة للتمديد عاما إضافيا بقرار من رئيس الوزراء، وقد تجاوز برنياع بالفعل مدة ولايته الأساسية ويواصل مهامه حاليا ضمن تمديد فعلي بانتظار قرار حكومي نهائي.
وتشير تقديرات داخل المؤسسة الأمنية إلى أن نتنياهو يثمّن أداء برنياع، خصوصا في الملفات المرتبطة بلبنان وإيران
، لكنه يميل في الوقت ذاته إلى إحداث تغيير في قيادة جهاز الموساد، مع اقتراب انتهاء فترة ولايته الممددة.