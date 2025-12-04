في خطوة مثيرة للجدل... نتنياهو يعين سكرتيره الشخصي رئيسا للموساد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251204/نتنياهو-يعتزم-زيارة-نيويورك-رغم-تهديدات-ممداني-بتنفيذ-مذكرة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1107794277.html
04.12.2025
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اعتزامه تعيين اللواء رومان غوفمان، السكرتير الحالي لنتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الموساد، وسيطرح القرار رسميا، يوم الأربعاء المقبل، أمام اللجنة الاستشارية المكلَفة بالموافقة على التعيينات في المناصب العليا.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "هذا القرار أثار موجة من الانتقادات داخل جهاز الموساد، وكذلك من قبل مسؤولين رفيعي المستوى سابقين في الجهاز، الذين رأوا أن غوفمان يفتقر إلى الخبرة الاستخبارية، وكما أنه لا تتوافر لديه خلفية في الإدارة التنظيمية".
وبحسب البيان الرسمي، تسلم غوفمان سلسلة من المناصب القيادية والعملياتية داخل الجيش الإسرائيلي، منها: الخدمة مقاتلا وقائدا في سلاح المدرعات، وقيادة كتيبة ضمن الكتيبة 75 في اللواء السابع، فضلا عن توليه منصب ضابط عمليات خاصة في تشكيل "غاش" (الفرقة 36)، وأيضا قاد لواء "عتصيون"، ثم اللواء السابع، وفرقة "هاباشين" (210)، وترأس المركز الوطني للتدريب البري، وشغل منصب رئيس مقر العمليات الحكومية في الأراضي، قبل أن يتولى منصبه الحالي كسكرتير عسكري لرئيس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اللواء غوفمان هو "ضابط ذو كفاءة عالية، وقد أثبت هذا خلال تأديته مهام منصب السكرتير العسكري ولا سيما في ظل ظروف الحرب، وتميّزه بقدرات مهنية استثنائية، وحافظ على تواصل وثيق مع جميع أجهزة الاستخبارات، وأبرزها الموساد".

وشدد نتنياهو على أن غوفمان "أظهر مستوى رفيعا من الإبداع والمبادرة، إلى جانب حنكة استراتيجية، ومعرفة عميقة بطبيعة العدو، فضلا عن التزامه بالسرية التامة". وأشار إلى أنه "أصيب بجروح بالغة أثناء مواجهة مباشرة مع مسلحين من حركة حماس شرقي قطاع غزة".

وفي حال وافقت اللجنة الاستشارية، التي يرأسها القاضي المتقاعد آشرغرونيس، رئيس المحكمة العليا السابق،على التعيين، فإن غوفمان سيكون ثاني ضابط عسكري يعين في منصب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال فترة حكم نتنياهو، بعد تعيين اللواء الاحتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وهو القرار الذي أثار جدلا سياسيا واسعا ووصل إلى المحكمة العليا.
وسيخلف غوفمان في حال إقرار تعيينه رئيس الموساد الحالي ديدي برنياع، الذي تولى المنصب في يونيو/حزيران 2021، وتنتهي الولاية القانونية لرئيس الموساد بعد 4 سنوات قابلة للتمديد عاما إضافيا بقرار من رئيس الوزراء، وقد تجاوز برنياع بالفعل مدة ولايته الأساسية ويواصل مهامه حاليا ضمن تمديد فعلي بانتظار قرار حكومي نهائي.

وتشير تقديرات داخل المؤسسة الأمنية إلى أن نتنياهو يثمّن أداء برنياع، خصوصا في الملفات المرتبطة بلبنان وإيران، لكنه يميل في الوقت ذاته إلى إحداث تغيير في قيادة جهاز الموساد، مع اقتراب انتهاء فترة ولايته الممددة.
