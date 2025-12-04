https://sarabic.ae/20251204/في-خطوة-مثيرة-للجدل-نتنياهو-يعين-سكرتيره-الشخصي-رئيسا-للموساد-1107806375.html

في خطوة مثيرة للجدل... نتنياهو يعين سكرتيره الشخصي رئيسا للموساد

في خطوة مثيرة للجدل... نتنياهو يعين سكرتيره الشخصي رئيسا للموساد

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اعتزامه تعيين اللواء رومان غوفمان، السكرتير الحالي لنتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الموساد، وسيطرح... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T11:43+0000

2025-12-04T11:43+0000

2025-12-04T11:43+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

اسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "هذا القرار أثار موجة من الانتقادات داخل جهاز الموساد، وكذلك من قبل مسؤولين رفيعي المستوى سابقين في الجهاز، الذين رأوا أن غوفمان يفتقر إلى الخبرة الاستخبارية، وكما أنه لا تتوافر لديه خلفية في الإدارة التنظيمية".وبحسب البيان الرسمي، تسلم غوفمان سلسلة من المناصب القيادية والعملياتية داخل الجيش الإسرائيلي، منها: الخدمة مقاتلا وقائدا في سلاح المدرعات، وقيادة كتيبة ضمن الكتيبة 75 في اللواء السابع، فضلا عن توليه منصب ضابط عمليات خاصة في تشكيل "غاش" (الفرقة 36)، وأيضا قاد لواء "عتصيون"، ثم اللواء السابع، وفرقة "هاباشين" (210)، وترأس المركز الوطني للتدريب البري، وشغل منصب رئيس مقر العمليات الحكومية في الأراضي، قبل أن يتولى منصبه الحالي كسكرتير عسكري لرئيس الوزراء.وفي حال وافقت اللجنة الاستشارية، التي يرأسها القاضي المتقاعد آشرغرونيس، رئيس المحكمة العليا السابق،على التعيين، فإن غوفمان سيكون ثاني ضابط عسكري يعين في منصب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال فترة حكم نتنياهو، بعد تعيين اللواء الاحتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وهو القرار الذي أثار جدلا سياسيا واسعا ووصل إلى المحكمة العليا.وتشير تقديرات داخل المؤسسة الأمنية إلى أن نتنياهو يثمّن أداء برنياع، خصوصا في الملفات المرتبطة بلبنان وإيران، لكنه يميل في الوقت ذاته إلى إحداث تغيير في قيادة جهاز الموساد، مع اقتراب انتهاء فترة ولايته الممددة.

https://sarabic.ae/20251204/نتنياهو-يعتزم-زيارة-نيويورك-رغم-تهديدات-ممداني-بتنفيذ-مذكرة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1107794277.html

https://sarabic.ae/20251204/-إعلام-الولايات-المتحدة-تتوسط-في-أول-محادثات-مباشرة-بين-إسرائيل-ولبنان-منذ-عام-1993-1107794646.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, اسرائيل