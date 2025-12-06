https://sarabic.ae/20251206/استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكي-الجديدة-المفاوضات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-تخدم-مصالح-واشنطن-1107881975.html

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن

أكدت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، أن المفاوضات الرامية إلى التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، متوافقة مع المصالح الاستراتيجية الجوهرية لأمريكا. 06.12.2025, سبوتنيك عربي

كما أكدت أن هذه المفاوضات تعد ضرورية لاستعادة الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا.وشددت الاستراتيجية على أن دور الوساطة والدبلوماسية الأمريكي يظل ضروريا للحد من خطر تصاعد التوترات، أو اندلاع صراع مباشر بين روسيا والدول الأوروبية،.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوروبا ليس لديها الموارد الكافية لمواجهة روسيا في أوكرانيا"، معتبرا أن "كل الخطط الغربية لالحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت بفضل حسن إدارة السياسية الروسية داخليا وخارجيا".رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من صراعات تهدد وحدة اليمن ويدعو لتغليب مصلحة حضرموتحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من أن "أي خطوات أحادية أو صراعات داخل المناطق المحررة تهدد وحدة القرار السيادي، وتمنح جماعة "أنصار الله" اليمنية فرصة لتعزيز مكاسبهم على حساب الاستقرار الوطني"، بحسب قوله.جاءت تصريحات العليمي قبل توجهه إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات رفيعة، في ظل توترات تشهدها محافظات شرقية، أبرزها حضرموت.في هذا الإطار، قال الباحث السياسي اليمني، وضاح الجليل، إن "زيارة رئيس مجلس القيادة اليمني إلى الرياض جاءت لبحث مزيد من الخطوات، وإحداث انفراجة في الوضع الذي ترتب على الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة".وأشار إلى "وجود توافق بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية على التهدئة، وإخراج الأمور إلى وضع آمن"."حماس" تعلن موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم غزةنقلت وسائل إعلام عربية، عن قيادي في حركة "حماس"، التأكيد أن الحركة لا ترغب في الاستمرار بحكم قطاع غزة.وذكر القيادي في الحركة أن "حماس" وافقت على تشكيل لجنة تكنوقراط لحكم القطاع والأسماء التي ستكون ضمن لجنة التكنوقراط متفق عليها، متهمًا إسرائيل بتعطيل تنفيذ الخطوات عمليا.وأضاف أن القوات الدولية ستكون لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فقط، موضحا أن دور القوات الدولية سيكون للفصل بين الأطراف لمنع الاشتباك.وأشار الأسطل في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "بات مهما أن تطوي حركة "حماس" صفحة سيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة، وأن تنهي حالة الانقسام، وأن نبدأ في خطوات عملية لإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني ولنظامه السياسي والحكومي تحت قيادة منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".إيران تجري تدريبات عسكرية في مياه الخليج بهدف التصدي للتهديدات الخارجيةأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن بحرية الحرس الثوري أطلقت صواريخ باليستية وأخرى كروز على أهداف وهمية في الخليج، خلال تدريبات عسكرية تستمر يومين بهدف التصدي للتهديدات الخارجية.واستضافت إيران في وقت سابق مناورات لمكافحة الإرهاب في إقليم أذربيجان الشرق بشمال غرب البلاد مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.وأضاف شحادة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه المناورة رسالة للعدو الصهيو أمريكي بجاهزيتها التامة لصد أي عدوان أمريكي وإسرائيلي متوقع خلال المرحلة القادمة، كونهم يتوقعون حربا قادمة لا محالة، ستشنها أمريكا وإسرائيل تحت ذرائع مختلفة أبرزها الملف النووي".اقتصاديا.. الكرملين يؤكد أن روسيا والهند تعملان على إنشاء آليات للتسويات المالية مستقلة عن الأنظمة الدوليةصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا والهند تنشئان آليات دفع خاصة بهما، مستقلة عن الأنظمة الدولية.و أضاف بيسكوف، أن "روسيا والهند، بصفتهما دولتين ذات سيادة، تجريان تعاونا تجاريا واقتصاديا بطريقة "تمنع تدخل دول ثالثة" في هذه العملية".وقال بيسكوف: إن "الهند و روسيا تنشآن آليات دفع خاصة بهما وآليات لتبادل معلومات الدفع، مستقلة عما يسمى بالأنظمة الدولية.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الخطوة تزيد من حماية السيادة الاقتصادية وتقلل التأثر بآليات دفع دولية خاضعة للضغوطات عبر الدفع بالعمليات المحلية، وبذلك يتحول التعاون الاقتصادي إلى منطقة محمية، مما يدفع بإدارة العلاقات التجارية بشكل مرن ومستقر حتى في حالات التوتر الدولية".

