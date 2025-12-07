https://sarabic.ae/20251207/الجيش-النيجيري-يشن-ضربات-جوية-على-أهداف-في-بنين-1107918327.html

الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في بنين

أكّد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري، اليوم الأحد، أن "سلاح الجو النيجيري نفّذ ضربات على أهداف داخل أراضي بنين"، في تحرك بدا منسقًا مع السلطات البنينية... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيهيمن إيجودامي، إن "سلاح الجو النيجيري نفذ عمليات داخل بنين وفق بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وضمن إطار القوة الاحتياطية الإقليمية"، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس التزام نيجيريا الصارم بالأمن والاستقرار الإقليميين.وأعلن رئيس بنين، باتريس تالون، في خطابٍ مصوّرٍ، في وقت سابق اليوم، أن "الجيش قد طهّر البلاد من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة".وقال في خطاب بث في قناة "بنين" التلفزيونية: "مع الجيش، تمكنّا من تطهير البلاد بالكامل من المتورطين في التمرد وقمع المقاومة".وأعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين، في وقت سابق اليوم الأحد، عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون واعتقل المتورطين في العملية.ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".وسيطرت القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وألقى القبض على المتورطين في العملية.وأفاد موقع "24heuresauBenin" بأن "الانقلاب لم يحدث في بنين. مجموعة الانقلابيين الذين أعلنوا الإطاحة بالرئيس باتريس تالون أصبحت الآن في قبضة الحرس الجمهوري. تم تحرير محطة التلفزيون الوطني، التي استولى عليها الانقلابيون بهدف زعزعة استقرار الوضع. ولا يزال النظام الدستوري الذي أُسس قبل عدة سنوات ساريًا".وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).

