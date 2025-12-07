الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في بنين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251207/الجيش-النيجيري-يشن-ضربات-جوية-على-أهداف-في-بنين-1107918327.html
الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في بنين
الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في بنين
سبوتنيك عربي
أكّد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري، اليوم الأحد، أن "سلاح الجو النيجيري نفّذ ضربات على أهداف داخل أراضي بنين"، في تحرك بدا منسقًا مع السلطات البنينية... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T20:59+0000
2025-12-07T20:59+0000
نيجيريا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102265/43/1022654388_0:55:2707:1578_1920x0_80_0_0_10c77fe667a0e222d38ca37203ef0365.jpg
وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيهيمن إيجودامي، إن "سلاح الجو النيجيري نفذ عمليات داخل بنين وفق بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وضمن إطار القوة الاحتياطية الإقليمية"، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس التزام نيجيريا الصارم بالأمن والاستقرار الإقليميين.وأعلن رئيس بنين، باتريس تالون، في خطابٍ مصوّرٍ، في وقت سابق اليوم، أن "الجيش قد طهّر البلاد من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة".وقال في خطاب بث في قناة "بنين" التلفزيونية: "مع الجيش، تمكنّا من تطهير البلاد بالكامل من المتورطين في التمرد وقمع المقاومة".وأعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين، في وقت سابق اليوم الأحد، عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون واعتقل المتورطين في العملية.ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".وسيطرت القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وألقى القبض على المتورطين في العملية.وأفاد موقع "24heuresauBenin" بأن "الانقلاب لم يحدث في بنين. مجموعة الانقلابيين الذين أعلنوا الإطاحة بالرئيس باتريس تالون أصبحت الآن في قبضة الحرس الجمهوري. تم تحرير محطة التلفزيون الوطني، التي استولى عليها الانقلابيون بهدف زعزعة استقرار الوضع. ولا يزال النظام الدستوري الذي أُسس قبل عدة سنوات ساريًا".وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).
https://sarabic.ae/20251207/خبير-حول-محاولة-الانقلاب-في-بنين-لا-يزال-الوضع-غامضا-1107904386.html
https://sarabic.ae/20251207/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تعلن-استعدادها-لنشر-قوات-في-بنين-1107913424.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102265/43/1022654388_265:0:2442:1633_1920x0_80_0_0_cfa7c39926174aa2ca80250ed930209a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيجيريا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
نيجيريا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش النيجيري يشن ضربات جوية على أهداف في بنين

20:59 GMT 07.12.2025
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILEالجيش النيجيري في شمال النيجر
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILE
تابعنا عبر
أكّد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري، اليوم الأحد، أن "سلاح الجو النيجيري نفّذ ضربات على أهداف داخل أراضي بنين"، في تحرك بدا منسقًا مع السلطات البنينية التي تواجه محاولة انقلاب قالت إنها باتت "تحت السيطرة”".
وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيهيمن إيجودامي، إن "سلاح الجو النيجيري نفذ عمليات داخل بنين وفق بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وضمن إطار القوة الاحتياطية الإقليمية"، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس التزام نيجيريا الصارم بالأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعلن رئيس بنين، باتريس تالون، في خطابٍ مصوّرٍ، في وقت سابق اليوم، أن "الجيش قد طهّر البلاد من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة".
قادة الانقلاب في بنين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
خبير حول محاولة الانقلاب في بنين: لا يزال الوضع غامضا
11:24 GMT
وقال في خطاب بث في قناة "بنين" التلفزيونية: "مع الجيش، تمكنّا من تطهير البلاد بالكامل من المتورطين في التمرد وقمع المقاومة".
وأعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين، في وقت سابق اليوم الأحد، عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون واعتقل المتورطين في العملية.
ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".
وسيطرت القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).
مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلن استعدادها لنشر قوات في بنين
16:28 GMT
وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وألقى القبض على المتورطين في العملية.
وأفاد موقع "24heuresauBenin" بأن "الانقلاب لم يحدث في بنين. مجموعة الانقلابيين الذين أعلنوا الإطاحة بالرئيس باتريس تالون أصبحت الآن في قبضة الحرس الجمهوري. تم تحرير محطة التلفزيون الوطني، التي استولى عليها الانقلابيون بهدف زعزعة استقرار الوضع. ولا يزال النظام الدستوري الذي أُسس قبل عدة سنوات ساريًا".
وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.
ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала