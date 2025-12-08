الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية: سوريا تمر في مرحلة مخاض ولم تستقر الأوضاع فيها بعد

عربي
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/الأمين-العام-للجبهة-الديمقراطية-السورية-سوريا-تمر-في-مرحلة-مخاض-ولم-تستقر-الأوضاع-فيها-بعد-1107948941.html
الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية: سوريا تمر في مرحلة مخاض ولم تستقر الأوضاع فيها بعد
الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية: سوريا تمر في مرحلة مخاض ولم تستقر الأوضاع فيها بعد
سبوتنيك عربي
تحدث الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، في الذكرى الأولى لرحيل النظام السابق في سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا تعيش مرحلة جديدة في ظل نظام جديد... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T17:33+0000
2025-12-08T17:33+0000
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725041_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_cb6f770f1cfc8736e092c8b1886989cf.jpg
وأوضح مرعي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "السلطة الجديدة استطاعت إحراز تقدم في علاقاتها الخارجية مع عدد كبير من الدول، إلا أنها لم تتمكن من معاجلة الإشكالات الكثيرة في الملف الداخلي، سواء في الجنوب في السويداء، أو في الساحل السوري، أو في الشمال الشرقي"، مشددا على ضرورة "المعالجة بحكمة ودراية، وتفعيل مؤتمر حوار وطني سوري جدي وحقيقي يشارك فيه كل التنوع السوري".أما في منطقة الساحل، فأشار مرعي إلى أنه لا يوجد تطبيق للعدالة الانتقالية، وأن هناك "إشكالات كبيرة، ووجود أعداد كبيرة من المعتقلين من الجيش السابق، كما باتت هناك مطالب تشمل جزءا من حمص وحماه بلا مركزية إدارية، فضلا عن المطالبة بتحقيق الأمن والأمان من خلال التلويح بالإضراب".وأكد مرعي أن "تهميش أي من المكونات السورية غير ممكن، ولا بد من تشارك حقيقي"، لافتا إلى أن "السلطة الحالية حتى الآن لم تبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية".هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟دمشق تبدأ محاكمات علنية للمتهمين في "انتهاكات الساحل"توتر خطير في السويداء... هل نشهد أزمة جديدة في جنوب سوريا؟
https://sarabic.ae/20251204/وصول-وفد-مجلس-الأمن-الدولي-إلى-سوريا-1107798870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096725041_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_8c53092ecb80ae29bb20f50c51b45397.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية: سوريا تمر في مرحلة مخاض ولم تستقر الأوضاع فيها بعد

17:33 GMT 08.12.2025
© Sputnik قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية
 قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تحدث الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية، محمود مرعي، في الذكرى الأولى لرحيل النظام السابق في سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا تعيش مرحلة جديدة في ظل نظام جديد وهي تمر في مخاض ولم تستقر الأوضاع فيها بعد".
وأوضح مرعي في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "السلطة الجديدة استطاعت إحراز تقدم في علاقاتها الخارجية مع عدد كبير من الدول، إلا أنها لم تتمكن من معاجلة الإشكالات الكثيرة في الملف الداخلي، سواء في الجنوب في السويداء، أو في الساحل السوري، أو في الشمال الشرقي"، مشددا على ضرورة "المعالجة بحكمة ودراية، وتفعيل مؤتمر حوار وطني سوري جدي وحقيقي يشارك فيه كل التنوع السوري".

وأضاف أن "الاشتباكات التي حصلت بين العشائر والجيش الوطني في السويداء وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا من الطرفين، جعلت الأمور معقدة جدا، ما دفع بالشيخ الهجري ومن معه من أهالي السويداء إلى المطالبة بالاستقلال التام عن الدولة السورية"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين السلطة والسويداء ومجموعة الهجري شبه مقطوعة".

دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
وصول وفد مجلس الأمن الدولي إلى سوريا
4 ديسمبر, 06:27 GMT
أما في منطقة الساحل، فأشار مرعي إلى أنه لا يوجد تطبيق للعدالة الانتقالية، وأن هناك "إشكالات كبيرة، ووجود أعداد كبيرة من المعتقلين من الجيش السابق، كما باتت هناك مطالب تشمل جزءا من حمص وحماه بلا مركزية إدارية، فضلا عن المطالبة بتحقيق الأمن والأمان من خلال التلويح بالإضراب".

وأكد مرعي أن "تهميش أي من المكونات السورية غير ممكن، ولا بد من تشارك حقيقي"، لافتا إلى أن "السلطة الحالية حتى الآن لم تبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية".
هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟
دمشق تبدأ محاكمات علنية للمتهمين في "انتهاكات الساحل"
توتر خطير في السويداء... هل نشهد أزمة جديدة في جنوب سوريا؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала