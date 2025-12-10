https://sarabic.ae/20251210/السيطرة-على-حريق-محدود-في-مطار-القاهرة-1108028744.html
السيطرة على حريق محدود في مطار القاهرة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق محدود وقع في إحدى الاستراحات بمبنى الركاب رقم 2. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099906682_0:15:3227:1830_1920x0_80_0_0_17e0d5585a1f4277ff332a4e5efecac1.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني "اليوم السابع"، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة ميناء القاهرة الجوي أعلنت السيطرة الكاملة على حريق محدود وقع في مطبخ خاص بإحدى الاستراحات بمبنى الركاب رقم 2 أثناء تجهيز بعض الأطعمة.ونقل الموقع عن شركة ميناء القاهرة أنه "في ضوء تصاعد دخان من مطبخ خاص بإحدى الاستراحات بمبنى الركاب رقم 2 أثناء تجهيز بعض الأطعمة، فقد تمت السيطرة على الموقف في الحال، دون حدوث أي تلفيات أو أضرار نتجت سوى انبعاث بعض الأدخنة".وأكدت الشركة المصرية أن الحركة التشغيلية في مبنى الركاب رقم (2) وجميع صالات السفر والوصول بالمطار تسير بشكل طبيعي ودون أي تأثر، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل مختلف المنشآت.وشددت الشركة على أنها تستخدم أحدث أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة.
