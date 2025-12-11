https://sarabic.ae/20251211/الإنتربول-يضبط-30-ألف-حيوان-حي-في-عملية-دولية-ضد-الاتجار-بالحياة-البرية--1108059365.html
"الإنتربول" يضبط 30 ألف حيوان حي في عملية دولية ضد الاتجار بالحياة البرية
وجرت عملية "ثاندر 2025" خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، بمشاركة وكالات الشرطة والجمارك وأمن الحدود وسلطات الغابات والحياة البرية في 134 دولة، بحسب ماذكر الموقع الرسمي لمنظمة "الإنتربول". نسقت العملية منظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، بهدف اعتراض السلع المهربة من الحياة البرية والغابات عبر سلاسل التوريد العالمية، وتعطيل وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الجرائم البيئية. وسجلت مصادرات الحيوانات الحية رقماً قياسياً هذا العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتزايد على الحيوانات الأليفة الغريبة، بينما يركز معظم الاتجار على بقايا الحيوانات وأجزائها ومشتقاتها المستخدمة في الطب التقليدي أو الأطعمة المتخصصة. كشفت العملية عن تصاعد مقلق في الاتجار غير المشروع بلحوم الطرائد، خاصة من المناطق الاستوائية. فقد اعترضت السلطات البلجيكية لحوم رئيسيات، وضبطت كينيا أكثر من 400 كيلوغرام من لحم الزرافة، واستعادت تنزانيا لحوم الزيبرا والظباء وجلودها بقيمة تقارب 10 آلاف دولار أمريكي. وعالمياً، بلغت المصادرات من لحوم الطرائد 5.8 أطنان، مع زيادة ملحوظة في الشحنات من أفريقيا إلى أوروبا.
في عملية عالمية واسعة النطاق، تمكنت وكالات إنفاذ القانون من مصادرة نحو 30 ألف حيوان حي، وتحديد أكثر من 1100 مشتبه به، في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية.
وجرت عملية "ثاندر 2025" خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، بمشاركة وكالات الشرطة والجمارك وأمن الحدود وسلطات الغابات والحياة البرية في 134 دولة، بحسب ماذكر الموقع
الرسمي لمنظمة "الإنتربول".
وأسفرت عن 4640 مصادرة قياسية، شملت عشرات الآلاف من الحيوانات والنباتات المحمية، وعشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من الأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أكثر من 30 طناً من الأنواع المهددة بالانقراض وفق اتفاقية "سايتس" .
نسقت العملية منظمة الإنتربول
ومنظمة الجمارك العالمية، بهدف اعتراض السلع المهربة من الحياة البرية والغابات عبر سلاسل التوريد العالمية، وتعطيل وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الجرائم البيئية.
وسجلت مصادرات الحيوانات الحية رقماً قياسياً هذا العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتزايد على الحيوانات الأليفة الغريبة، بينما يركز معظم الاتجار على بقايا الحيوانات وأجزائها ومشتقاتها المستخدمة في الطب التقليدي أو الأطعمة المتخصصة.
وتقدر القيمة السنوية لجرائم الحياة البرية بنحو 20 مليار دولار أمريكي، غير أن الطبيعة السرية للتجارة تجعل الرقم الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح.
كشفت العملية عن تصاعد مقلق في الاتجار غير المشروع بلحوم الطرائد، خاصة من المناطق الاستوائية.
فقد اعترضت السلطات البلجيكية لحوم رئيسيات، وضبطت كينيا أكثر من 400 كيلوغرام من لحم الزرافة
، واستعادت تنزانيا لحوم الزيبرا والظباء وجلودها بقيمة تقارب 10 آلاف دولار أمريكي.
وعالمياً، بلغت المصادرات من لحوم الطرائد 5.8 أطنان، مع زيادة ملحوظة في الشحنات من أفريقيا إلى أوروبا.