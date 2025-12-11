https://sarabic.ae/20251211/الإنتربول-يضبط-30-ألف-حيوان-حي-في-عملية-دولية-ضد-الاتجار-بالحياة-البرية--1108059365.html

"الإنتربول" يضبط 30 ألف حيوان حي في عملية دولية ضد الاتجار بالحياة البرية

"الإنتربول" يضبط 30 ألف حيوان حي في عملية دولية ضد الاتجار بالحياة البرية

سبوتنيك عربي

في عملية عالمية واسعة النطاق، تمكنت وكالات إنفاذ القانون من مصادرة نحو 30 ألف حيوان حي، وتحديد أكثر من 1100 مشتبه به، في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T15:46+0000

2025-12-11T15:46+0000

2025-12-11T15:46+0000

أفريقيا

أخبار بلجيكا اليوم

أخبار العالم الآن

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049083753_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_628fae9f87a57401435bcdd15f75a4d9.jpg

وجرت عملية "ثاندر 2025" خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، بمشاركة وكالات الشرطة والجمارك وأمن الحدود وسلطات الغابات والحياة البرية في 134 دولة، بحسب ماذكر الموقع الرسمي لمنظمة "الإنتربول". نسقت العملية منظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، بهدف اعتراض السلع المهربة من الحياة البرية والغابات عبر سلاسل التوريد العالمية، وتعطيل وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الجرائم البيئية. وسجلت مصادرات الحيوانات الحية رقماً قياسياً هذا العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتزايد على الحيوانات الأليفة الغريبة، بينما يركز معظم الاتجار على بقايا الحيوانات وأجزائها ومشتقاتها المستخدمة في الطب التقليدي أو الأطعمة المتخصصة. كشفت العملية عن تصاعد مقلق في الاتجار غير المشروع بلحوم الطرائد، خاصة من المناطق الاستوائية. فقد اعترضت السلطات البلجيكية لحوم رئيسيات، وضبطت كينيا أكثر من 400 كيلوغرام من لحم الزرافة، واستعادت تنزانيا لحوم الزيبرا والظباء وجلودها بقيمة تقارب 10 آلاف دولار أمريكي. وعالمياً، بلغت المصادرات من لحوم الطرائد 5.8 أطنان، مع زيادة ملحوظة في الشحنات من أفريقيا إلى أوروبا.

https://sarabic.ae/20251016/الفائزون-في-مسابقة-مصور-الحياة-البرية-لعام-2025-1106057728.html

https://sarabic.ae/20251029/بالتعاون-مع-إنتربول-العراق-يفكك-خلايا-وعصابات-تتاجر-بالأعضاء-البشرية-1106485409.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أفريقيا, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار العالم الآن, منوعات