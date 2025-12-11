https://sarabic.ae/20251211/حماس-ترد-على-اتهامات-دولية-بارتكاب-جرائم-خلال-عملية-طوفان-الأقصى-1108058232.html
"حماس" ترد على اتهامات دولية بارتكاب جرائم خلال عملية طوفان الأقصى
أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها واستهجانها الشديدين لتقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم خلال عملية "طوفان... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
ووصفت الحركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، دوافع التقرير بأنها مغرضة ومشبوهة، لاحتوائه على مغالطات وتناقضات مع وقائع موثقة من منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمات إسرائيلية.كما انتقدت حماس ترديد التقرير لمزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، معتبرة ذلك تحريضاً وتشويهاً لصورة المقاومة من خلال تبني الرواية الإسرائيلية، وهي اتهامات نفتها تحقيقات وتقارير دولية.وأكدت حماس أن إسرائيل منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة وفرق التحقيق المستقلة إلى غزة، مما يجعل أي تقارير صادرة بعيداً عن مسرح الأحداث ناقصة وغير شفافة، ويعيق كشف المسؤوليات الحقيقية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها واستهجانها الشديدين لتقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
ووصفت الحركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، دوافع التقرير بأنها مغرضة ومشبوهة، لاحتوائه على مغالطات وتناقضات مع وقائع موثقة من منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمات إسرائيلية.
وأشارت إلى أن التقرير يدعي تدمير مئات المنازل والمنشآت، في حين ثبت أن قوات الاحتلال هي التي دمرتها بالدبابات والطائرات، كما يزعم قتل مدنيين قُتلوا فعلياً بنيران قوات الاحتلال وفق بروتوكول "هانيبال".
كما انتقدت حماس
ترديد التقرير لمزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، معتبرة ذلك تحريضاً وتشويهاً لصورة المقاومة من خلال تبني الرواية الإسرائيلية، وهي اتهامات نفتها تحقيقات وتقارير دولية.
وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني"، وعدم المشاركة في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت حماس أن إسرائيل
منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة وفرق التحقيق المستقلة إلى غزة، مما يجعل أي تقارير صادرة بعيداً عن مسرح الأحداث ناقصة وغير شفافة، ويعيق كشف المسؤوليات الحقيقية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.