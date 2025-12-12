عربي
موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أنه يبدو واضحا أن التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا.
وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "رأيي الشخصي هو أن هذه الوثائق لن تكون أكثر موضوعية بالنسبة لنا أكثر من ذي قبل".وأضاف: "نحن لم نناقش بعد مقترحات وبنود محددة، لذا، لا تزال المناقشات الجادة بين الخبراء معلقة. ولم نطلع حتى الوثائق التي تتحدثون عنها، لا نعرف ما الذي يعملون عليه حاليا، وما هي التغييرات التي يدخلونها...لا، لا، من الواضح أن هذا ليس للأفضل".وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن إقليم الدونباس سيكون عاجلاً أم آجلاً تحت السيطرة الروسية بشكل كامل.وأضاف أيضا: "عاجلاً أم آجلاً. إن لم يكن عبر المفاوضات، فبالقوة العسكرية، سيخضع إقليم الدونباس للسيطرة الكاملة لروسيا الاتحادية، وكل شيء آخر سيتوقف على ذلك".وأضاف أوشاكوف: "لن يكون هناك قوات عسكرية في إقليم الدونباس مع مرور الوقت، ولكن سيكون هناك "الحرس الوطني الروسي"، وكل ما يلزم للحفاظ على النظام".موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربيةإعلام أمريكي: فريق ترامب يعتبر زيلينسكي "كوميديا" لا يصلح إلا للمسلسلات التلفزيونية
موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا

© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أنه يبدو واضحا أن التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا.
وقال أوشاكوف لصحيفة "كوميرسانت": "رأيي الشخصي هو أن هذه الوثائق لن تكون أكثر موضوعية بالنسبة لنا أكثر من ذي قبل".

وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن العكس هو المرجح.

وأضاف: "نحن لم نناقش بعد مقترحات وبنود محددة، لذا، لا تزال المناقشات الجادة بين الخبراء معلقة. ولم نطلع حتى الوثائق التي تتحدثون عنها، لا نعرف ما الذي يعملون عليه حاليا، وما هي التغييرات التي يدخلونها...لا، لا، من الواضح أن هذا ليس للأفضل".
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، بأن إقليم الدونباس سيكون عاجلاً أم آجلاً تحت السيطرة الروسية بشكل كامل.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
الكرملين حول نوايا أوروبا بمصادرة "الأصول الروسية": "عملية احتيال ضخمة"
11:28 GMT
وأضاف أيضا: "عاجلاً أم آجلاً. إن لم يكن عبر المفاوضات، فبالقوة العسكرية، سيخضع إقليم الدونباس للسيطرة الكاملة لروسيا الاتحادية، وكل شيء آخر سيتوقف على ذلك".
وقال أوشاكوف: "وقف إطلاق النار لن يتحقق إلا بعد انسحاب القوات الأوكرانية، أما ما سيحدث بعد ذلك، فهو أمر يمكننا مناقشته".
وأضاف أوشاكوف: "لن يكون هناك قوات عسكرية في إقليم الدونباس مع مرور الوقت، ولكن سيكون هناك "الحرس الوطني الروسي"، وكل ما يلزم للحفاظ على النظام".
موسكو: يجري العمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربية
إعلام أمريكي: فريق ترامب يعتبر زيلينسكي "كوميديا" لا يصلح إلا للمسلسلات التلفزيونية
