إعلام سوري: عملية أمنية ضد "داعش" في ريف حمص ردا على هجوم تدمر
إعلام سوري: عملية أمنية ضد "داعش" في ريف حمص ردا على هجوم تدمر
أعلنت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، اليوم الأحد، بدء عملية أمنية كبيرة تستهدف خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الفرقلس والقريتين والبادية بريف حمص...
وذكرت الفناة أن ذلك "يأتي رداً مباشراً على الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت قرب مدينة تدمر التاريخية"، مشيرة إلى "اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في الحملة الأمنية".وأفادت صحيفة أمريكية، أمس السبت، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا، خلال اجتماع بين ضابط أمريكي برتبة مقدم، وممثل عن وزارة الداخلية السورية.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الهجوم وقع أثناء حراسة الجنود لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم، الذي قُتل في نهاية المطاف.ووفقاً للصحيفة، "وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
أعلنت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، اليوم الأحد، بدء عملية أمنية كبيرة تستهدف خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الفرقلس والقريتين والبادية بريف حمص الشرقي.
وذكرت الفناة أن ذلك "يأتي رداً مباشراً على الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت قرب مدينة تدمر التاريخية"، مشيرة إلى "اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في الحملة الأمنية".
وأفادت صحيفة أمريكية، أمس السبت، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا
، خلال اجتماع بين ضابط أمريكي برتبة مقدم، وممثل عن وزارة الداخلية السورية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الهجوم وقع أثناء حراسة الجنو
د لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).
وأشارت الصحيفة إلى أن المسلح أطل من نافذة الغرفة، التي كان يُعقد فيها الاجتماع، وأطلق النار على الجنود برشاش حربي.
وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم، الذي قُتل في نهاية المطاف.
ووفقاً للصحيفة، "وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.