إعلام سوري: عملية أمنية ضد "داعش" في ريف حمص ردا على هجوم تدمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251214/إعلام-سوري-عملية-أمنية-ضد-داعش-في-ريف-حمص-ردا-على-هجوم-تدمر-1108153588.html
إعلام سوري: عملية أمنية ضد "داعش" في ريف حمص ردا على هجوم تدمر
إعلام سوري: عملية أمنية ضد "داعش" في ريف حمص ردا على هجوم تدمر
سبوتنيك عربي
أعلنت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، اليوم الأحد، بدء عملية أمنية كبيرة تستهدف خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الفرقلس والقريتين والبادية بريف حمص... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T15:01+0000
2025-12-14T15:01+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097993442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a86e0fb5f2421558057e738da7bd2f7c.jpg
وذكرت الفناة أن ذلك "يأتي رداً مباشراً على الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت قرب مدينة تدمر التاريخية"، مشيرة إلى "اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في الحملة الأمنية".وأفادت صحيفة أمريكية، أمس السبت، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا، خلال اجتماع بين ضابط أمريكي برتبة مقدم، وممثل عن وزارة الداخلية السورية.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الهجوم وقع أثناء حراسة الجنود لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم، الذي قُتل في نهاية المطاف.ووفقاً للصحيفة، "وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
https://sarabic.ae/20251214/من-التحذير-إلى-الكمين-كيف-اخترق-مسلح-منفرد-ترتيبات-أمنية-مشتركة-أمريكية---سورية-قرب-تدمر؟-1108141781.html
https://sarabic.ae/20251213/إعلام-إصابة-أفراد-أمن-سوريين-وجنود-أمريكيين-بهجوم-على-دورية-مشتركة-قرب-تدمر--عاجل--1108123903.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097993442_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4efffc02ff8bb9d249288ab130b6c4e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام سوري: عملية أمنية ضد "داعش" في ريف حمص ردا على هجوم تدمر

15:01 GMT 14.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، اليوم الأحد، بدء عملية أمنية كبيرة تستهدف خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الفرقلس والقريتين والبادية بريف حمص الشرقي.
وذكرت الفناة أن ذلك "يأتي رداً مباشراً على الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت قرب مدينة تدمر التاريخية"، مشيرة إلى "اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في الحملة الأمنية".
وأفادت صحيفة أمريكية، أمس السبت، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بوقوع هجوم على القوات الأمريكية في سوريا، خلال اجتماع بين ضابط أمريكي برتبة مقدم، وممثل عن وزارة الداخلية السورية.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
من التحذير إلى الكمين... كيف اخترق "مسلح منفرد" ترتيبات أمنية مشتركة أمريكية - سورية قرب تدمر؟
06:53 GMT
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الهجوم وقع أثناء حراسة الجنود لاجتماع بين قائد أمريكي محلي، برتبة مقدم، ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، لبحث الحرب ضد تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة).
وأشارت الصحيفة إلى أن المسلح أطل من نافذة الغرفة، التي كان يُعقد فيها الاجتماع، وأطلق النار على الجنود برشاش حربي.
وردت القوات الأمريكية والسورية بإطلاق النار، ما اضطر القوات السورية إلى مطاردة المهاجم، الذي قُتل في نهاية المطاف.
ووفقاً للصحيفة، "وقع الهجوم في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية الحالية".
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
إعلام: إصابة أفراد أمن سوريين وجنود أمريكيين بهجوم على دورية مشتركة قرب تدمر
أمس, 13:50 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، بمقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في هجوم بمدينة تدمر وسط سوريا، وإصابة 3 أشخاص.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الجنود الأمريكيين في تدمر، ما أسفر عن مقتل جندي سوري آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала