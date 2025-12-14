الجيش اللبناني عن إجراء تفتيش لأحد المنازل في الجنوب: تبين عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إحباط تهديد إسرائيليا بقصف منزل في بلدة يانوح جنوبي لبنان، بعد أن أجرى تفتيشًا دقيقًا للمبنى على مرتين، أكد على إثره عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر داخل المنزل.
ووفقًا لبيان صادر عن قيادة الجيش، جاء التفتيش الأول في إطار التعاون مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الـ"ميكانيزيم"، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبموافقة صريحة من مالك المنزل، حيث لم يعثر على أي مواد محظورة.
وأضاف البيان أنه "بعد مغادرة القوات العسكرية المكان، ورد تهديد إسرائيلي مباشر بقصف المنزل نفسه"، متابعًا: "على الفور، عادت دورية من الجيش إلى الموقع وأجرت تفتيشًا ثانيًا، أكد مرة أخرى خلو المنزل من أي أسلحة أو ذخائر، وبقيت متمركزة في محيطه لمنع تنفيذ التهديد، مما أدى في النهاية إلى إلغائه مؤقتًا".
وأردف الجيش اللبناني أن "العسكريين لا يزالون منتشرين حول المنزل حتى اللحظة لضمان سلامته"، معربًا عن "تقديره العميق لثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية، وتعاونهم الكامل أثناء أداء الجيش لواجباته الوطنية".
ووجّهت قيادة الجيش اللبناني، "الشكر للجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، التي لعبت دورًا حاسمًا من خلال الاتصالات والتنسيق مع الجيش لوقف التهديد"، منوّهة بـ"الجهود الاستثنائية والتضحيات التي يبذلها العسكريون في ظروف بالغة الصعوبة والدقة، لحماية المواطنين والذود عن سلامتهم".
وختمت قيادة الجيش اللبناني بيانها، بالتأكيد على أن "مثل هذه الحوادث تُبرز، أكثر من أي وقت مضى، أهمية توحيد الجهود الوطنية والتضامن مع الجيش، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية".
وكانت هذه الضربات ستشكل الهجوم الإسرائيلي الثاني خلال أيام، بعد أن استهدفت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، ما وصفته بـ"بنية تحتية لحزب الله" في مناطق عدة من جنوبي لبنان.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".