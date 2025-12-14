https://sarabic.ae/20251214/الجيش-اللبناني-عن-إجراء-تفتيش-لأحد-المنازل-في-الجنوب-تبين-عدم-وجود-أي-أسلحة-أو-ذخائر-1108148206.html

الجيش اللبناني عن إجراء تفتيش لأحد المنازل في الجنوب: تبين عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر

الجيش اللبناني عن إجراء تفتيش لأحد المنازل في الجنوب: تبين عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إحباط تهديد إسرائيليا بقصف منزل في بلدة يانوح جنوبي لبنان، بعد أن أجرى تفتيشًا دقيقًا للمبنى على مرتين، أكد على إثره عدم وجود... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T11:54+0000

2025-12-14T11:54+0000

2025-12-14T11:54+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273861_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c40c0c124bb7638f52e1636f63ca468.jpg

ووفقًا لبيان صادر عن قيادة الجيش، جاء التفتيش الأول في إطار التعاون مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الـ"ميكانيزيم"، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبموافقة صريحة من مالك المنزل، حيث لم يعثر على أي مواد محظورة.وأضاف البيان أنه "بعد مغادرة القوات العسكرية المكان، ورد تهديد إسرائيلي مباشر بقصف المنزل نفسه"، متابعًا: "على الفور، عادت دورية من الجيش إلى الموقع وأجرت تفتيشًا ثانيًا، أكد مرة أخرى خلو المنزل من أي أسلحة أو ذخائر، وبقيت متمركزة في محيطه لمنع تنفيذ التهديد، مما أدى في النهاية إلى إلغائه مؤقتًا".وأردف الجيش اللبناني أن "العسكريين لا يزالون منتشرين حول المنزل حتى اللحظة لضمان سلامته"، معربًا عن "تقديره العميق لثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية، وتعاونهم الكامل أثناء أداء الجيش لواجباته الوطنية".ووجّهت قيادة الجيش اللبناني، "الشكر للجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، التي لعبت دورًا حاسمًا من خلال الاتصالات والتنسيق مع الجيش لوقف التهديد"، منوّهة بـ"الجهود الاستثنائية والتضحيات التي يبذلها العسكريون في ظروف بالغة الصعوبة والدقة، لحماية المواطنين والذود عن سلامتهم".وختمت قيادة الجيش اللبناني بيانها، بالتأكيد على أن "مثل هذه الحوادث تُبرز، أكثر من أي وقت مضى، أهمية توحيد الجهود الوطنية والتضامن مع الجيش، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20251214/بعد-تحذيرات-عاجلة-إسرائيل-ترجئ-ضربة-على-جنوب-لبنان-وتوضح-الأسباب-1108142716.html

https://sarabic.ae/20251213/حزب-الله-الصيغة-المطروحة-لحصر-السلاح-إعدام-لقوة-لبنان-1108122075.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي