"حزب الله": الصيغة المطروحة لحصر السلاح إعدام لقوة لبنان

13:20 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 13.12.2025)
أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن "حزب الله ينظر إلى كل الإجراءات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار كاستمرار للعدوان"، مشدداً على أنها تشكل خطراً على لبنان بأكمله وليس على الحزب فقط.
وقال قاسم، في تصريحات له: إن "إسرائيل لم تقم بأي خطوة لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدوانية"، متهماً إياها بانتهاك الاتفاق المبرم برعاية أمريكية وفرنسية في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن العمل على تثبيت سيادة لبنان واستقلاله ونشر الجيش اللبناني" في الجنوب، داعياً إلى تعزيز السيادة الوطنية.
وفد مجلس الأمن يبدأون جولتهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب "جميع الأطراف" بالالتزام بوقف إطلاق النار
6 ديسمبر, 18:23 GMT
6 ديسمبر, 18:23 GMT
وفيما يتعلق بملف السلاح، وصف قاسم، طرح حصر السلاح بيد الدولة بالصيغة المطروحة حالياً بأنه مطلب أمريكي وإسرائيلي، ويُعادل إعداماً للبنان"، مؤكداً رفض الحزب لأي محاولة لنزع سلاح المقاومة خارج الإطار الوطني التوافقي.
وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها: إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
نواف سلام: الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم وعلى "حزب الله" تسليم سلاحه
3 ديسمبر, 12:26 GMT
3 ديسمبر, 12:26 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
