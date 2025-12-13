https://sarabic.ae/20251213/حزب-الله-الصيغة-المطروحة-لحصر-السلاح-إعدام-لقوة-لبنان-1108122075.html

"حزب الله": الصيغة المطروحة لحصر السلاح إعدام لقوة لبنان

"حزب الله": الصيغة المطروحة لحصر السلاح إعدام لقوة لبنان

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن "حزب الله ينظر إلى كل الإجراءات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار كاستمرار للعدوان"، مشدداً على أنها تشكل... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-13T13:20+0000

2025-12-13T13:20+0000

2025-12-13T13:24+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efd92d3b3c341ee8213ff22b6ff6e9e0.jpg

وقال قاسم، في تصريحات له: إن "إسرائيل لم تقم بأي خطوة لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدوانية"، متهماً إياها بانتهاك الاتفاق المبرم برعاية أمريكية وفرنسية في نوفمبر الماضي.وأضاف أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن العمل على تثبيت سيادة لبنان واستقلاله ونشر الجيش اللبناني" في الجنوب، داعياً إلى تعزيز السيادة الوطنية.وفيما يتعلق بملف السلاح، وصف قاسم، طرح حصر السلاح بيد الدولة بالصيغة المطروحة حالياً بأنه مطلب أمريكي وإسرائيلي، ويُعادل إعداماً للبنان"، مؤكداً رفض الحزب لأي محاولة لنزع سلاح المقاومة خارج الإطار الوطني التوافقي.وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها: إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251206/وفد-مجلس-الأمن-في-لبنان-يطالب-جميع-الأطراف-بالالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1107889181.html

https://sarabic.ae/20251203/نواف-سلام-الدولة-اللبنانية-استعادت-قرار-الحرب-والسلم-وعلى-حزب-الله-تسليم-سلاحه-1107773775.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي