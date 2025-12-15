https://sarabic.ae/20251215/الإمارات-تصطدم-بالمغرب-والأردن-يتحدى-السعودية-في-نصف-نهائي-كأس-العرب-2025-1108168465.html

الإمارات تصطدم بالمغرب والأردن يتحدى السعودية في نصف نهائي "كأس العرب 2025"

تجري مباريات الدور نصف النهائي لبطولة "كأس العرب 2025" المقامة في قطر، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء مباريات دور ربع النهائي، والتي تمثلت بتأهل منتخبات كل من... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإماراتي، في المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي، في الساعة 17:30، بتوقيت قطر وذلك على استاد خليفة الدولي.وستجمع المباراة الثانية، التي ستجري اليوم الاثنين في الساعة 20:30 بتوقيت قطر، على استاد "البيت" في الخور، المنتخب الأردني الذي سيواجه نظيره السعودي.وبدوره، يسعى المنتخب الأردني، إلى بلوغ النهائي، لأول مرة في تاريخ مشاركاته في مباريات "كأس العرب"، بعد أن كان أبعد ما وصل إليه في، مباريات البطولة السابقة، الدور نصف النهائي.ولحق به المنتخب السعودي، الذي انتزع بطاقة التأهل بعد فوز شاق على فلسطين بنتيجة 2-1، في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.وكان الاختبار الأقوى أمام الجزائر في ربع النهائي وقد تخطته بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في مؤشر جيد لما لتشكيلة المدرب الروماني كوزمين أولاريو من إمكانات.

