الإمارات تصطدم بالمغرب والأردن يتحدى السعودية في نصف نهائي "كأس العرب 2025"
تجري مباريات الدور نصف النهائي لبطولة "كأس العرب 2025" المقامة في قطر، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء مباريات دور ربع النهائي، والتي تمثلت بتأهل منتخبات كل من... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإماراتي، في المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي، في الساعة 17:30، بتوقيت قطر وذلك على استاد خليفة الدولي.وستجمع المباراة الثانية، التي ستجري اليوم الاثنين في الساعة 20:30 بتوقيت قطر، على استاد "البيت" في الخور، المنتخب الأردني الذي سيواجه نظيره السعودي.وبدوره، يسعى المنتخب الأردني، إلى بلوغ النهائي، لأول مرة في تاريخ مشاركاته في مباريات "كأس العرب"، بعد أن كان أبعد ما وصل إليه في، مباريات البطولة السابقة، الدور نصف النهائي.ولحق به المنتخب السعودي، الذي انتزع بطاقة التأهل بعد فوز شاق على فلسطين بنتيجة 2-1، في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.وكان الاختبار الأقوى أمام الجزائر في ربع النهائي وقد تخطته بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في مؤشر جيد لما لتشكيلة المدرب الروماني كوزمين أولاريو من إمكانات.
تجري مباريات الدور نصف النهائي لبطولة "كأس العرب 2025" المقامة في قطر، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء مباريات دور ربع النهائي، والتي تمثلت بتأهل منتخبات كل من السعودية والإمارات والأردن والمغرب.
ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإماراتي، في المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي، في الساعة 17:30، بتوقيت قطر وذلك على استاد خليفة الدولي.
وسيحاول الفريق المغربي التأهل للنهائي، والفوز للمرة الثانية بلقب "كأس العرب"، حيث حصل على هذا اللقب في العام 2012، بعد فوزه على المنتخب الليبي، بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.
ومن جانبه، يسعى المنتخب الإماراتي جاهدًا لتحقيق النصر، وذلك بعد أن حامت الشكوك حول قدرته على الذهاب بعيدا بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن 1-2، وتعادله مع مصر 1-1، ثم انتهى بفوزه على المنتخب الكويتي 3-1، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، وكان الاختبار الأقوى أمام الجزائر في ربع النهائي، حيث فاز على المنتخب الجزائري بركلات الترجيح.
وستجمع المباراة الثانية، التي ستجري اليوم الاثنين في الساعة 20:30 بتوقيت قطر، على استاد "البيت
" في الخور، المنتخب الأردني الذي سيواجه نظيره السعودي.
ويسعى المنتخب السعودي للوصول إلى الدور النهائي، وتحقيق لقبه الثالث في تاريخ مباريات "كأس العرب".
وبدوره، يسعى المنتخب الأردني، إلى بلوغ النهائي، لأول مرة في تاريخ مشاركاته في مباريات "كأس العرب"، بعد أن كان أبعد ما وصل إليه في، مباريات البطولة السابقة، الدور نصف النهائي.
وكانت الإثارة في الدور ربع النهائي، بدأت بتأهل المنتخب المغربي، الذي تغلب بصعوبة على سوريا، بهدف نظيف، ليفتتح باب التأهل إلى نصف النهائي.
ولحق به المنتخب السعودي، الذي انتزع بطاقة التأهل بعد فوز شاق على فلسطين بنتيجة 2-1، في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.
أما المنتخب الأردني، فقد ضمن مقعده في المربع الذهبي بفوز ثمين على العراق بهدف وحيد سجّله علي علوان، الذي عزز صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.
وكان الاختبار الأقوى أمام الجزائر في ربع النهائي وقد تخطته بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في مؤشر جيد لما لتشكيلة المدرب الروماني كوزمين أولاريو من إمكانات.