وزارة الخزانة الأمريكية توافق على التعامل مع 3 شركات بيلاروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصدار ترخيص عام يسمح بإجراء معاملات مع ثلاث شركات بيلاروسية رئيسية في إنتاج البوتاس، وهي شركة "الأسهم المشتركة"... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

موسكو- سبوتنيك. يأتي هذا القرار في أعقاب اتفاق دبلوماسي توسط فيه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسفر عن إطلاق سراح 123 سجيناً من قبل السلطات البيلاروسية.يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد حذر، السبت الماضي، نائب المبعوث الأمريكي الخاص، جون كول، من أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب في فنزويلا، قد يؤدي إلى تكرار سيناريو فيتنام.وقال المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، عقب محادثات أمريكية بيلاروسية عقدت في مينسك بين لوكاشينكو ونائب المبعوث الأمريكي الخاص جون كول: "تحدث الرئيس البيلاروسي بصراحة تامة مع الوفد الأمريكي حول هذا الموضوع، وحذر من أن جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل هذه الحرب لن يعني سوى تكرار تجربة فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا، باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".

