https://sarabic.ae/20251215/وزارة-الخزانة-الأمريكية-توافق-على-التعامل-مع-3-شركات-بيلاروسية-1108194262.html
وزارة الخزانة الأمريكية توافق على التعامل مع 3 شركات بيلاروسية
وزارة الخزانة الأمريكية توافق على التعامل مع 3 شركات بيلاروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصدار ترخيص عام يسمح بإجراء معاملات مع ثلاث شركات بيلاروسية رئيسية في إنتاج البوتاس، وهي شركة "الأسهم المشتركة"... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T16:14+0000
2025-12-15T16:14+0000
2025-12-15T16:14+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
موسكو- سبوتنيك. يأتي هذا القرار في أعقاب اتفاق دبلوماسي توسط فيه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسفر عن إطلاق سراح 123 سجيناً من قبل السلطات البيلاروسية.يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد حذر، السبت الماضي، نائب المبعوث الأمريكي الخاص، جون كول، من أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب في فنزويلا، قد يؤدي إلى تكرار سيناريو فيتنام.وقال المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، عقب محادثات أمريكية بيلاروسية عقدت في مينسك بين لوكاشينكو ونائب المبعوث الأمريكي الخاص جون كول: "تحدث الرئيس البيلاروسي بصراحة تامة مع الوفد الأمريكي حول هذا الموضوع، وحذر من أن جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل هذه الحرب لن يعني سوى تكرار تجربة فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا، باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".
https://sarabic.ae/20251010/الرئيس-البيلاروسي-يصف-عدم-منح-ترامب-جائزة-نوبل-للسلام-بأنه-غباء-مطبق-1105856281.html
https://sarabic.ae/20251213/بيلاروسيا-لوكاشينكو-يحذر-أمريكا-من-تكرار-حرب-فيتنام-في-فنزويلا-1108131281.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
وزارة الخزانة الأمريكية توافق على التعامل مع 3 شركات بيلاروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصدار ترخيص عام يسمح بإجراء معاملات مع ثلاث شركات بيلاروسية رئيسية في إنتاج البوتاس، وهي شركة "الأسهم المشتركة" البيلاروسية للبوتاس، وشركة "أغروروزكفيت"، و"بيلاروسكالي".
موسكو- سبوتنيك. يأتي هذا القرار في أعقاب اتفاق دبلوماسي توسط فيه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسفر عن إطلاق سراح 123 سجيناً من قبل السلطات البيلاروسية.
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أصدر عفواً عن هؤلاء الأشخاص، الذين أدين بعضهم بتهم التجسس والأنشطة الإرهابية والتطرف، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر
لوكاشينكو قد حذر، السبت الماضي، نائب المبعوث الأمريكي الخاص، جون كول، من أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب في فنزويلا، قد يؤدي إلى تكرار سيناريو فيتنام.
وقال المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، عقب محادثات أمريكية بيلاروسية عقدت في مينسك بين لوكاشينكو ونائب المبعوث الأمريكي الخاص جون كول: "تحدث الرئيس البيلاروسي بصراحة تامة مع الوفد الأمريكي حول هذا الموضوع، وحذر من أن جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل هذه الحرب لن يعني سوى تكرار تجربة فيتنام
بالنسبة للولايات المتحدة".
وأردف بالقول: "هذا الأمر لا يصب في مصلحة أحد ولا حاجة له، لا للشعب الأمريكي، ولا للشعب الفنزويلي، وبالتأكيد ليس للمجتمع الدولي بأسره".
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا، باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا
".
من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".