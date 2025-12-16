https://sarabic.ae/20251216/القفطانجزائري-اليونسكو-تقر-بأسبقية-تسجيله-تراثا-أصيلا-1108244594.html

"القفطان" جزائري... اليونسكو تقر بأسبقية تسجيله تراثا أصيلا

"القفطان" جزائري... اليونسكو تقر بأسبقية تسجيله تراثا أصيلا

سبوتنيك عربي

أقرت الدورة العشرون للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو أسبقية الجزائر في تسجيل "القفطان" كمكون أساسي في تراثها الثقافي الغني. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T14:54+0000

2025-12-16T14:54+0000

2025-12-16T15:52+0000

حصري

الجزائر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108239915_0:401:852:880_1920x0_80_0_0_3cf23d50fd63bef36b2110b426bd4c9e.jpg

وقررت اللجنة تعديل اسم العنصر الذي تم تسجيله سنة 2024 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، بإدراج "القفطان" صراحة، ليحمل العنصر الجزائري التسمية الجديدة التالية: "الزيّ النسائي الاحتفالي في الشرق الكبير الجزائري: المعارف والمهارات المرتبطة بخياطة وتزيين القندورة، الملحفة، القفطان، القاط واللِّحَاف".كما وافقت اللجنة على تعديل الملف المعنون "الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بتقليد اللباس العرائسي التلمساني"، والمُسجَّل منذ سنة 2012 في القائمة التمثيلية، بإضافة عبارة "لبسة القفطان" وترجمتهما في الملف إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية.وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، "إن هذه القرارات تعتبر نجاحا دبلوماسيا جديدا ومهما للجزائر، سواء على الساحة الثقافية الدولية أو في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف"، مؤكدة بقوة الأسبقية التاريخية والثقافية لتسجيل القفطان من قبل الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وتعزز الاعتراف الدولي بهذا التراث اللامادي ذي القيمة الاستثنائية.ويأتي هذا القرار ليعزز مكانة الجزائر في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، كما يعد "اعترافا صريحا وتتويجا مستحقا للجهود الدؤوبة والحثيثة للدولة الرامية ٳلى تثمين وصون والتعريف بالتراث الثقافي الغني للجزائر الذي هو نتاج قرون من تاريخ يعكس عراقة وأصالة الجزائر، ويجسد هذا الاعتراف الصريح وجاهة النهج المتبع في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد بهدف الحرص على ترقية موروثنا الثقافي بجميع مكوناته وكافة أشكاله وحمايته من كل محاولات التقليد والاستحواذ والتزييف".قال مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، سليمان حاشي، لـ"سبوتنيك"، الذي كان حاضرا في أشغال اللجنة التي عقدتها اليونسكو بنيودلهي مؤخرا، إن الندوة العشرين متعددة الحكومات لصون التراث الثقافي اللامادي، وافقت على طلبين للجزائر، الأول يتعلق بطلب البلاد تعديل ملف حول القفطان، وهو الملف الذي سجل سنة 2012 تحت عنوان الزي التقليدي للزفاف بتلمسان ومنطقتها، في هذا الملف مكتوب بالعربية لبسة القفطان في 2012، وطلبنا الترجمة للغتين الفرنسية والإنجليزية.أما الملف الثاني المعدل فقد سجل سنة 2024، تحت عنوان الزي التقليدي للباس النسوي التقليدي في الشرق الجزائري الكبير، وخاصة المهارات المتعلقة القندورة والملحفة مع إضافة القفطان والقاط ولحاف، وقد سجل واعتمد من طرف اليونسكو، وحدث هذا بالإجماع ، لهذا فإن القفطان جزائري بإجماع اليونسكو مرتين.فيما أوضحت مديرة قصر رياس البحر، والباحثة في التراث فايزة رياش لـ"سبوتنيك"، أن اليونسكو لا تمنع أي دولة من وضع ملف يخص تراثها الثقافي، حتى وإن تشابهت الأسماء والمهارات، لكنها تعتمد على الوثائق التاريخية المقدمة للتصنيف، مؤكدة أن "الجزائر أودعت في 2012 ملفا يخص القفطان، وهو يعني القفطان القصير، والملف الثاني العام الماضي يشتمل على عنصر القاط واللحاف والقفطان تم تعديله هذه السنة، ليصبح الزي يشمل خمس ألبسة تقليدية، عدلنا في العناوين حسب ما يحتويه كل ملف".وقالت رياش: "إن الجزائر لديها خبرة كبيرة في مجال تسجيل الملفات، فقد تم الاعتماد عليها في تحضير اتفاقية 2003، وهي اتفاقية صون التراث اللامادي لليونسكو، ناهيك في خبرتها في إعداد الملفات حيث يتم استشارة الجزائر في كيفية إعداد ملفات التراث غير المادي، خاصة أن البلاد صادقت على اتفاقية صون التراث سنة 2003، وما يعزز دورها تواجد المركز الإقليمي الإفريقي في الجزائر يعكس تفوق الدبلوماسية الجزائرية".وأكدت أن الجزائر ستسجل ملفات كثيرة في المستقبل وسجلتها في الماضي، منها ملفات ذات طابع مغاربي مثل الكسكسي، وملف الخط العربي والنقش على المعادن، والملف الحالي ملف الألعاب التقليدية، مشددة على الخبرة الكبيرة في هذا المجال وأن الكثير من الدول تستشير الجزائر في كيفية إعداد الملفات لوضعها في اليونسكو وكيف يتم قبولها بطريقة سلسة.وقالت فايزة رياش إن "تاريخ القفطان عريق جدا في الجزائر ولم يدخل الجزائر مع العثمانيين وهذه إشاعة خاطئة تاريخيا وجدنا أن القفطان دخل الجزائر مع الدولة الرستمية حيث كان الحاكم يلبس القفطان في الدولة الحمادية أيضا، في الفترة الزيرية الحاكم لبسه والقاضي أيضا، لكن خلال الفترة الزيانية في الشرق الجزائري وتحديدا في تلمسان نجد أن المرأة كانت ترتديه بما يسمى القرفطان، وهو أقصر من القفطان العادي الذي كان يرتديه الرجل، أرادت أن تتميز عليه فقصرته وارتدته وحمل اسم القرفطان".وأضافت: "بعدها مع دخول العثمانيين إلى الجزائر نجد أن كل الدايات لبسوا القفطان حتى أن الداي لما يقوم بتنصيب الباي يتم إرسال قفطان له من أجل ارتدائه".هنا نجد أن المرأة طورت من مهارات ارتدائه، لهذا نجد أنواع كثيرة للقفطان الجزائري تعود للقرن 13 و14 ميلادي، كانت هناك عقود زواج وكانت المرأة تشترط القفطان ويسمى قفطان الشرق.مصادر أدبية تؤكد أن القفطان تواجد في الجزائر قبل الفترة العثمانية، في الأدب الشعبي ومنهم الشاعر لخضر بن خلوف وهو مذكور في عدة مصادر أنه موروث جزائري كانت تلبسه المرأة والرجل وهذا الأمر لا يمنع أنه كان منتشر في عدة دول عربية وغربية منها بغداد مثلا وألبانيا لكن بأشكال مختلفة عن الجزائري، الذي نوعت فيه المرأة الجزائرية وفي أشكاله وأنواعه.وشددت رياض على ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي والدبلوماسية الثقافية والعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، قائلة: "نحتاج لملاحقنا الثقافية اليوم أكثر من أي وقت سابق، للاهتمام بالتراث الثقافي الجزائري، وتعزيز صون عناصر التراث من خلال دعم الحرفيين، وتفعيل العمل الجمعوي والتراثي، مع إقامة تظاهرات تبرز عناصر التراث والثقافة، دون إهمال التسويق لكل المهارات الحرفية من أجل حمايته وصونه".

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار