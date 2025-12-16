بعد لفتة إنسانية... جمهور ناد عربي الأفضل عالميا باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم
© Photo / Social Media Images/ Xجماهير نادي زاخو
© Photo / Social Media Images/ X
حاز مشجعو نادي زاخو الرياضي، ومقرّه محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، على جائزة أفضل جمهور من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2025، وذلك بعد حملة التبرع بالدمى (الدببة المحشوّة) دعمًا للأطفال المصابين بالسرطان.
وأفاد الـ"فيفا" في بيان: "فاز مشجعو نادي زاخو الرياضي بجائزة جمهور "فيفا" لعام 2025".
جاء هذا التتويج عقب مباراة في الدوري العراقي الممتاز، أُقيمت في مايو/ أيار الماضي، حيث قام أنصار زاخو بإلقاء آلاف الدمى المحشوّة على أرض الملعب، في لفتة تضامن مع الأطفال، الذين يعانون من أمراض خطيرة.
وهنّأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، جماهير زاخو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قائلًا: "أهنّئ جماهير نادي زاخو الرياضي، الذي ألقى أنصاره آلاف ألعاب الأطفال المحشوّة على أرض الملعب، قبل مباراتهم في الدوري العراقي أمام نادي الحدود، كتبرّع للأطفال المحليين الذين يكافحون المرض".
وأوضح إنفانتينو: "على هذه المبادرة وهذه المشاعر الرائعة، تم منح جماهير نادي زاخو جائزة أفضل جمهور "فيفا" لعام 2025".
وكان الـ"فيفا"، أعلن مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إدراج نادي زاخو ضمن أفضل ثلاث قواعد جماهيرية في العالم، ووضعه على اللائحة المختصرة لجائزة أفضل جمهور لعام 2025.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأكراد في مختلف أنحاء العالم إلى التصويت لصالح جماهير النادي، قائلًا: "من خلال التصويت الإلكتروني، دعمت جماهير نادي زاخو الرياضي لكي تفوز بلقب أفضل جمهور في العالم".
كما شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الدعوة للجماهير الرياضية العراقية على دعم نادي زاخو، تلاه رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي جدّد دعوته لمساندة النادي وسائر الفرق في إقليم كردستان والعراق.