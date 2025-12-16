بعد لفتة إنسانية... جمهور ناد عربي الأفضل عالميا باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
بعد لفتة إنسانية... جمهور ناد عربي الأفضل عالميا باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم
بعد لفتة إنسانية... جمهور ناد عربي الأفضل عالميا باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم
بعد لفتة إنسانية... جمهور ناد عربي الأفضل عالميا باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم

11:50 GMT 16.12.2025
© Photo / Social Media Images/ Xجماهير نادي زاخو
جماهير نادي زاخو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Photo / Social Media Images/ X
حاز مشجعو نادي زاخو الرياضي، ومقرّه محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، على جائزة أفضل جمهور من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2025، وذلك بعد حملة التبرع بالدمى (الدببة المحشوّة) دعمًا للأطفال المصابين بالسرطان.
وأفاد الـ"فيفا" في بيان: "فاز مشجعو نادي زاخو الرياضي بجائزة جمهور "فيفا" لعام 2025".

جاء هذا التتويج عقب مباراة في الدوري العراقي الممتاز، أُقيمت في مايو/ أيار الماضي، حيث قام أنصار زاخو بإلقاء آلاف الدمى المحشوّة على أرض الملعب، في لفتة تضامن مع الأطفال، الذين يعانون من أمراض خطيرة.

وهنّأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، جماهير زاخو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قائلًا: "أهنّئ جماهير نادي زاخو الرياضي، الذي ألقى أنصاره آلاف ألعاب الأطفال المحشوّة على أرض الملعب، قبل مباراتهم في الدوري العراقي أمام نادي الحدود، كتبرّع للأطفال المحليين الذين يكافحون المرض".
وأوضح إنفانتينو: "على هذه المبادرة وهذه المشاعر الرائعة، تم منح جماهير نادي زاخو جائزة أفضل جمهور "فيفا" لعام 2025".
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
مجتمع
صلاح يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل انطلاق منافسات "أمم أفريقيا 2025" في المغرب
أمس, 09:42 GMT

وكان الـ"فيفا"، أعلن مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إدراج نادي زاخو ضمن أفضل ثلاث قواعد جماهيرية في العالم، ووضعه على اللائحة المختصرة لجائزة أفضل جمهور لعام 2025.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأكراد في مختلف أنحاء العالم إلى التصويت لصالح جماهير النادي، قائلًا: "من خلال التصويت الإلكتروني، دعمت جماهير نادي زاخو الرياضي لكي تفوز بلقب أفضل جمهور في العالم".
كما شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الدعوة للجماهير الرياضية العراقية على دعم نادي زاخو، تلاه رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي جدّد دعوته لمساندة النادي وسائر الفرق في إقليم كردستان والعراق.
تحديد المركز الثالث.. موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي بـ"كأس العرب 2025"
