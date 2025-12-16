عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/روسيا-وبيلاروسيا-تؤكدان-تعزيز-التعاون-ضمن-إطار-بريكس-1108244943.html
روسيا وبيلاروسيا تؤكدان تعزيز التعاون ضمن إطار "بريكس"
روسيا وبيلاروسيا تؤكدان تعزيز التعاون ضمن إطار "بريكس"
سبوتنيك عربي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي لوكاشيفيتش، تعزيز التعاون في إطار مجموعة "بريكس"، مؤكدين...
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم

روسيا وبيلاروسيا تؤكدان تعزيز التعاون ضمن إطار "بريكس"

15:43 GMT 16.12.2025
© Sputnik . Christina Malykقمة بريكس 2024 في قازان
قمة بريكس 2024 في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Christina Malyk
تابعنا عبر
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي لوكاشيفيتش، تعزيز التعاون في إطار مجموعة "بريكس"، مؤكدين على استمرار الشراكة بين البلدين في هذا السياق.
وجاء في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ممثل روسيا في مجموعة "بريكس"، مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرغي لوكاشيفيتش، وجرى تبادل بناء للآراء حول قضايا التعاون الراهنة ضمن إطار "بريكس".

وتابع البيان: "تم التأكيد على إسهام مجموعة بريكس في توحيد توجهات دول الجنوب العالمي والشرق، وفي بناء هيكل متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وإنصافاً وشمولاً للتعاون الدولي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
بوتين: ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس"
4 ديسمبر, 15:42 GMT
وأشار إلى مشاركة بيلاروسيا الفعالة كدولة شريكة في فعاليات رئاسة البرازيل لمجموعة "بريكس" عام 2025.

وختم البيان: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة وتعميق التعاون في قضايا "بريكس" مستقبلا".

يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
