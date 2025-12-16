https://sarabic.ae/20251216/روسيا-وبيلاروسيا-تؤكدان-تعزيز-التعاون-ضمن-إطار-بريكس-1108244943.html
روسيا وبيلاروسيا تؤكدان تعزيز التعاون ضمن إطار "بريكس"
روسيا وبيلاروسيا تؤكدان تعزيز التعاون ضمن إطار "بريكس"
سبوتنيك عربي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي لوكاشيفيتش، تعزيز التعاون في إطار مجموعة "بريكس"، مؤكدين... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T15:43+0000
2025-12-16T15:43+0000
2025-12-16T15:43+0000
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093987165_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_78afde7e57fd9ab069a03d62badcb705.jpg
وجاء في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ممثل روسيا في مجموعة "بريكس"، مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرغي لوكاشيفيتش، وجرى تبادل بناء للآراء حول قضايا التعاون الراهنة ضمن إطار "بريكس".وأشار إلى مشاركة بيلاروسيا الفعالة كدولة شريكة في فعاليات رئاسة البرازيل لمجموعة "بريكس" عام 2025.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-ينبغي-توسيع-إمكانيات-استخدام-العملات-الوطنية-للتسويات-في-مجموعة-بريكس-1107815086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093987165_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03a3809251d50b6b525b8a4c03b52209.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا وبيلاروسيا تؤكدان تعزيز التعاون ضمن إطار "بريكس"
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي لوكاشيفيتش، تعزيز التعاون في إطار مجموعة "بريكس"، مؤكدين على استمرار الشراكة بين البلدين في هذا السياق.
وجاء في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ممثل روسيا في مجموعة "بريكس"، مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرغي لوكاشيفيتش، وجرى تبادل بناء للآراء حول قضايا التعاون الراهنة ضمن إطار "بريكس".
وتابع البيان: "تم التأكيد على إسهام مجموعة بريكس في توحيد توجهات دول الجنوب العالمي والشرق، وفي بناء هيكل متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وإنصافاً وشمولاً للتعاون الدولي".
وأشار إلى مشاركة بيلاروسيا الفعالة كدولة شريكة في فعاليات رئاسة البرازيل لمجموعة "بريكس" عام 2025.
وختم البيان: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة وتعميق التعاون في قضايا "بريكس" مستقبلا".
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا،
وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.