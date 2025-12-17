خبير: الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251217/خبير-الرئيس-بوتين-يؤكد-باستمرار-على-خيار-السلام-1108284327.html
خبير: الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام
خبير: الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام
سبوتنيك عربي
اعتبر المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية التطبيقية والاستشارية، ميرزاد حاجم، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت موجهة إلى الشعوب بلغة... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T19:59+0000
2025-12-17T19:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108284082_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_771b839b1bf473a7b0aee5083fccc729.jpg
وأوضح حاجم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام"، وأن حديثه عن استخدام نوع جديد من الأسلحة يحمل رسالة واضحة إلى الأعداء والأصدقاء، مفادها أن "روسيا سترد على أي هجوم تتعرض له".ورأى أن "الشعب الأوكراني يمر بأصعب أوقاته، وفقد الثقة بزيلينسكي الذي أصبح رمزا للفساد"، معتبرا أن "أوكرانيا تتجه نحو الانهيار الحتمي، في ظل اللجوء إلى استخدام المرتزقة تحت مسميات مختلفة"، مشيرا إلى "انقسام المجتمع الأوروبي، وتورط بعض الداعمين لزيلينسكي في قضايا فساد".وأكد أن "روسيا تمد يدها للسلام الطويل الأمد"، وترفض تكرار سيناريو اتفاقي "مينسك 1و2" ، مشددا على وضوح مطالبها وسعيها إلى تحقيق اهداف "العملية العسكرية الخاصة"، وفي مقدمتها ضمان أمنها القومي، ورفض أي وجود عسكري قرب حدودها، معتبرا أن "الحديث عن تقديم ضمانات امنية لكييف يهدف إلى إطالة أمد الصراع".وأشار إلى أن قوى تخريبية بدعم من الغرب نفذت انقلاباً مسلحاً في أوكرانيا لإظهار قوتها وتعمد إشعال فتيل الحرب، وقال: "لقد اكتفت الدول الغربية بتجميد عملياتها لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات، ثم قامت بانقلاب عسكري، وبدأت عمليات عسكرية هناك، وتعمّدت، وأنا متأكد من ذلك، من إشعال فتيل الحرب".بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرىبيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا
https://sarabic.ae/20251217/بوتين-الدرع-النووي-الروسي-أكثر-حداثة-من-القوات-النووية-لأي-قوة-أخرى-1108268729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108284082_292:0:2529:1678_1920x0_80_0_0_6029fe6ea808c84d6e9b708018a7863a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام

19:59 GMT 17.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
اعتبر المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية التطبيقية والاستشارية، ميرزاد حاجم، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت موجهة إلى الشعوب بلغة هادئة وموضوعية، بعيدا عن الخطابات الرنانة، ولا سيما الشعوب الأوروبية التي تعاني أزمات متفاقمة نتيجة تداعيات الصراع في أوكرانيا.
وأوضح حاجم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام"، وأن حديثه عن استخدام نوع جديد من الأسلحة يحمل رسالة واضحة إلى الأعداء والأصدقاء، مفادها أن "روسيا سترد على أي هجوم تتعرض له".

ولفت حاجم إلى أن "الروسفوبيا" موروث تاريخي توارثه الغرب، رغم الدور الذي لعبته روسيا في حماية أوروبا من الأخطار، مشيرا إلى أن "بوتين يحاول إنهاء هذه السردية والتأكيد أن روسيا ليست دولة استعمارية، بل قدمت الدعم للمجتمعات التي دخلت اليها".

ورأى أن "الشعب الأوكراني يمر بأصعب أوقاته، وفقد الثقة بزيلينسكي الذي أصبح رمزا للفساد"، معتبرا أن "أوكرانيا تتجه نحو الانهيار الحتمي، في ظل اللجوء إلى استخدام المرتزقة تحت مسميات مختلفة"، مشيرا إلى "انقسام المجتمع الأوروبي، وتورط بعض الداعمين لزيلينسكي في قضايا فساد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
12:14 GMT
وأكد أن "روسيا تمد يدها للسلام الطويل الأمد"، وترفض تكرار سيناريو اتفاقي "مينسك 1و2" ، مشددا على وضوح مطالبها وسعيها إلى تحقيق اهداف "العملية العسكرية الخاصة"، وفي مقدمتها ضمان أمنها القومي، ورفض أي وجود عسكري قرب حدودها، معتبرا أن "الحديث عن تقديم ضمانات امنية لكييف يهدف إلى إطالة أمد الصراع".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي قوة أخرى، وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "الدرع النووي الروسي أصبح أكثر مجرد مكون لأي دولة نووية. نحن نعمل على تطوير أسلحة جديدة، ووسائل تدمير جديدة. لا يمتلكها أي بلد آخر في العالم، ولن يمتلكها أي بلد آخر في أي وقت قريب".

وأشار إلى أن قوى تخريبية بدعم من الغرب نفذت انقلاباً مسلحاً في أوكرانيا لإظهار قوتها وتعمد إشعال فتيل الحرب، وقال: "لقد اكتفت الدول الغربية بتجميد عملياتها لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات، ثم قامت بانقلاب عسكري، وبدأت عمليات عسكرية هناك، وتعمّدت، وأنا متأكد من ذلك، من إشعال فتيل الحرب".
بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
بيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала