https://sarabic.ae/20251217/خبير-الرئيس-بوتين-يؤكد-باستمرار-على-خيار-السلام-1108284327.html
خبير: الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام
خبير: الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام
سبوتنيك عربي
اعتبر المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية التطبيقية والاستشارية، ميرزاد حاجم، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت موجهة إلى الشعوب بلغة... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T19:59+0000
2025-12-17T19:59+0000
2025-12-17T19:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108284082_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_771b839b1bf473a7b0aee5083fccc729.jpg
وأوضح حاجم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام"، وأن حديثه عن استخدام نوع جديد من الأسلحة يحمل رسالة واضحة إلى الأعداء والأصدقاء، مفادها أن "روسيا سترد على أي هجوم تتعرض له".ورأى أن "الشعب الأوكراني يمر بأصعب أوقاته، وفقد الثقة بزيلينسكي الذي أصبح رمزا للفساد"، معتبرا أن "أوكرانيا تتجه نحو الانهيار الحتمي، في ظل اللجوء إلى استخدام المرتزقة تحت مسميات مختلفة"، مشيرا إلى "انقسام المجتمع الأوروبي، وتورط بعض الداعمين لزيلينسكي في قضايا فساد".وأكد أن "روسيا تمد يدها للسلام الطويل الأمد"، وترفض تكرار سيناريو اتفاقي "مينسك 1و2" ، مشددا على وضوح مطالبها وسعيها إلى تحقيق اهداف "العملية العسكرية الخاصة"، وفي مقدمتها ضمان أمنها القومي، ورفض أي وجود عسكري قرب حدودها، معتبرا أن "الحديث عن تقديم ضمانات امنية لكييف يهدف إلى إطالة أمد الصراع".وأشار إلى أن قوى تخريبية بدعم من الغرب نفذت انقلاباً مسلحاً في أوكرانيا لإظهار قوتها وتعمد إشعال فتيل الحرب، وقال: "لقد اكتفت الدول الغربية بتجميد عملياتها لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات، ثم قامت بانقلاب عسكري، وبدأت عمليات عسكرية هناك، وتعمّدت، وأنا متأكد من ذلك، من إشعال فتيل الحرب".بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرىبيلاؤوسوف: قوات الناتو تكثف استعداداتها لمواجهة مع روسيا
https://sarabic.ae/20251217/بوتين-الدرع-النووي-الروسي-أكثر-حداثة-من-القوات-النووية-لأي-قوة-أخرى-1108268729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108284082_292:0:2529:1678_1920x0_80_0_0_6029fe6ea808c84d6e9b708018a7863a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام
حصري
اعتبر المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية التطبيقية والاستشارية، ميرزاد حاجم، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت موجهة إلى الشعوب بلغة هادئة وموضوعية، بعيدا عن الخطابات الرنانة، ولا سيما الشعوب الأوروبية التي تعاني أزمات متفاقمة نتيجة تداعيات الصراع في أوكرانيا.
وأوضح حاجم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس بوتين يؤكد باستمرار على خيار السلام"، وأن حديثه عن استخدام نوع جديد من الأسلحة يحمل رسالة واضحة إلى الأعداء والأصدقاء، مفادها أن "روسيا سترد على أي هجوم تتعرض له".
ولفت حاجم إلى أن "الروسفوبيا" موروث تاريخي توارثه الغرب، رغم الدور الذي لعبته روسيا في حماية أوروبا من الأخطار، مشيرا إلى أن "بوتين يحاول إنهاء هذه السردية والتأكيد أن روسيا ليست دولة استعمارية، بل قدمت الدعم للمجتمعات التي دخلت اليها".
ورأى أن "الشعب الأوكراني يمر بأصعب أوقاته، وفقد الثقة بزيلينسكي الذي أصبح رمزا للفساد"، معتبرا أن "أوكرانيا تتجه نحو الانهيار الحتمي، في ظل اللجوء إلى استخدام المرتزقة تحت مسميات مختلفة"، مشيرا إلى "انقسام المجتمع الأوروبي، وتورط بعض الداعمين لزيلينسكي في قضايا فساد".
وأكد أن "روسيا تمد يدها للسلام الطويل الأمد"، وترفض تكرار سيناريو اتفاقي "مينسك 1و2" ، مشددا على وضوح مطالبها وسعيها إلى تحقيق اهداف "العملية العسكرية الخاصة"، وفي مقدمتها ضمان أمنها القومي، ورفض أي وجود عسكري قرب حدودها، معتبرا أن "الحديث عن تقديم ضمانات امنية لكييف يهدف إلى إطالة أمد الصراع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي قوة أخرى، وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "الدرع النووي الروسي أصبح أكثر مجرد مكون لأي دولة نووية. نحن نعمل على تطوير أسلحة جديدة، ووسائل تدمير جديدة. لا يمتلكها أي بلد آخر في العالم، ولن يمتلكها أي بلد آخر في أي وقت قريب".
وأشار إلى أن قوى تخريبية بدعم من الغرب نفذت انقلاباً مسلحاً في أوكرانيا لإظهار قوتها وتعمد إشعال فتيل الحرب، وقال: "لقد اكتفت الدول الغربية بتجميد عملياتها لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات، ثم قامت بانقلاب عسكري
، وبدأت عمليات عسكرية هناك، وتعمّدت، وأنا متأكد من ذلك، من إشعال فتيل الحرب".