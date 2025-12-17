https://sarabic.ae/20251217/لافروف-التعاون-العسكري-مع-إيران-يهدف-للتدريب-على-مواجهة-التحديات-المشتركة-1108278180.html
لافروف: التعاون العسكري مع إيران يهدف للتدريب على مواجهة التحديات المشتركة
سبوتنيك عربي
2025-12-17T16:43+0000
2025-12-17T16:43+0000
2025-12-17T16:43+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094678301_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c47c8291f55ea05ea559d0635c58acd.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في موسكو: "نحن نعمل على تطوير التعاون العسكري التقني بما يتوافق تماماً مع المعايير الدولية ودون انتهاك القواعد الدولية المعمول بها".وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.إيران تعلن توسيع التعاون النووي مع روسيا وإنشاء محطات جديدة للطاقة
لافروف: التعاون العسكري مع إيران يهدف للتدريب على مواجهة التحديات المشتركة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات بين العسكريين الروس والإيرانيين تهدف إلى التدرب على الإجراءات المشتركة لمكافحة التهديدات والتحديات المشتركة، مثل تهريب المخدرات والإرهاب.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في موسكو: "نحن نعمل على تطوير التعاون العسكري التقني بما يتوافق تماماً مع المعايير الدولية ودون انتهاك القواعد الدولية المعمول بها".
وتابع: "لدينا أيضا اتصالات بين العسكريين، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى التدرب على الإجراءات المشتركة لمكافحة التحديات والتهديدات المشتركة، مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات. وهذا التعاون سيستمر".
وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية
، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.