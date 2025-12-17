https://sarabic.ae/20251217/لافروف-معظم-الدول-ترفض-تحركات-الولايات-المتحدة-في-منطقة-الكاريبي-1108269231.html
لافروف: معظم الدول ترفض تحركات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي
صرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن معظم دول العالم تستنكر تحركات الولايات المتحدة في حوض البحر الكاريبي. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بسلوك الولايات المتحدة، بما في ذلك تحركاتها في حوض البحرالكاريبي، فإن هذه التحركات، بطبيعة الحال، تُقابل بالرفض من جميع الدول تقريبًا، باستثناء الدول الأوروبية التي التزمت الصمت حيال أي انتقادات لواشنطن".وأفاد الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، في وقت سابق ، بأن واشنطن تزعزع استقرار الوضع في منطقة الكاريبي، وتقوم باستخدام أساليب لمكافحة تهريب المخدرات تهدد أمن سكان المنطقة.وأكد الرئيس النيكاراغوي أن "هذه التصرفات من جانب الجيش الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على حياة الصيادين المحليين، الذين يخشون الإبحار بسببها".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الكاريبي, العالم, واشنطن
