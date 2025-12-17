لافروف: معظم الدول ترفض تحركات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/لافروف-معظم-الدول-ترفض-تحركات-الولايات-المتحدة-في-منطقة-الكاريبي-1108269231.html
لافروف: معظم الدول ترفض تحركات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي
لافروف: معظم الدول ترفض تحركات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن معظم دول العالم تستنكر تحركات الولايات المتحدة في حوض البحر الكاريبي. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T12:40+0000
2025-12-17T12:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
الكاريبي
العالم
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a31df39d60762b38e301be3439150d.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بسلوك الولايات المتحدة، بما في ذلك تحركاتها في حوض البحرالكاريبي، فإن هذه التحركات، بطبيعة الحال، تُقابل بالرفض من جميع الدول تقريبًا، باستثناء الدول الأوروبية التي التزمت الصمت حيال أي انتقادات لواشنطن".وأفاد الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، في وقت سابق ، بأن واشنطن تزعزع استقرار الوضع في منطقة الكاريبي، وتقوم باستخدام أساليب لمكافحة تهريب المخدرات تهدد أمن سكان المنطقة.وأكد الرئيس النيكاراغوي أن "هذه التصرفات من جانب الجيش الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على حياة الصيادين المحليين، الذين يخشون الإبحار بسببها".
https://sarabic.ae/20251211/فنزويلا-تصف-احتجاز-واشنطن-ناقلة-نفط-في-الكاريبي-بـالسرقة-العلنية--1108044440.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c0a446555463196c78b4b517786b1e09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الكاريبي, العالم, واشنطن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الكاريبي, العالم, واشنطن

لافروف: معظم الدول ترفض تحركات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي

12:40 GMT 17.12.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن معظم دول العالم تستنكر تحركات الولايات المتحدة في حوض البحر الكاريبي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بسلوك الولايات المتحدة، بما في ذلك تحركاتها في حوض البحرالكاريبي، فإن هذه التحركات، بطبيعة الحال، تُقابل بالرفض من جميع الدول تقريبًا، باستثناء الدول الأوروبية التي التزمت الصمت حيال أي انتقادات لواشنطن".
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
فنزويلا تصف احتجاز واشنطن ناقلة نفط في الكاريبي بـ"الجريمة الدولية الخطيرة"
11 ديسمبر, 11:05 GMT
وأفاد الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، في وقت سابق ، بأن واشنطن تزعزع استقرار الوضع في منطقة الكاريبي، وتقوم باستخدام أساليب لمكافحة تهريب المخدرات تهدد أمن سكان المنطقة.

وقال أورتيغا خلال حفل تخريج الدفعة الثلاثين من مركز "الجنرال خوسيه دولوريسا إسترادا" العالي للدراسات العسكرية: "تقصف الولايات المتحدة زوارق وقوارب يزعم أنها تحمل مخدرات، دون أن تعلم ما إذا كانت تحتوي بالفعل على مخدرات، إنهم يرون قارباً ويغرقونه، فلا يبقون على أحد".

وأكد الرئيس النيكاراغوي أن "هذه التصرفات من جانب الجيش الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على حياة الصيادين المحليين، الذين يخشون الإبحار بسببها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала