https://sarabic.ae/20251217/مقتل-9-إرهابيين-في-عملية-أمنية-بوسط-الصومال-1108267532.html

مقتل 9 "إرهابيين" في عملية أمنية بوسط الصومال

مقتل 9 "إرهابيين" في عملية أمنية بوسط الصومال

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، اليوم الأربعاء، مقتل 9 عناصر من "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T11:48+0000

2025-12-17T11:48+0000

2025-12-17T11:48+0000

الصومال

العالم العربي

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102760/09/1027600975_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_5eb5ac00492a1bc04efd1d66ff1485ab.jpg

وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت أمس الثلاثاء، استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في منطقة تردو، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية. وأكدت الوكالة التزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمواصلة عملياته لاستهداف العناصر الإرهابية والقضاء عليها في جميع أنحاء البلاد. يُشار إلى أن الحكومة الصومالية تستخدم مصطلح "مليشيات الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، والتي تواصل شن هجمات في مناطق وسط وجنوب الصومال رغم الجهود الأمنية المكثفة. وتواصل حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

https://sarabic.ae/20251109/ما-الرسائل-التي-تحملها-عودة-القراصنة-الصوماليين-في-المحيط-الهندي؟-1106914140.html

https://sarabic.ae/20251028/صراع-النفوذ-الدولي-على-الصومال-هل-يقوض-خطوات-مقديشيو-نحو-الاستقرار-1106487881.html

الصومال

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, العالم العربي, أفريقيا