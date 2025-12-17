عربي
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
مقتل 9 "إرهابيين" في عملية أمنية بوسط الصومال
مقتل 9 "إرهابيين" في عملية أمنية بوسط الصومال
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، اليوم الأربعاء، مقتل 9 عناصر من "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية... 17.12.2025
الصومال
العالم العربي
أفريقيا
وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت أمس الثلاثاء، استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في منطقة تردو، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية. وأكدت الوكالة التزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمواصلة عملياته لاستهداف العناصر الإرهابية والقضاء عليها في جميع أنحاء البلاد. يُشار إلى أن الحكومة الصومالية تستخدم مصطلح "مليشيات الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، والتي تواصل شن هجمات في مناطق وسط وجنوب الصومال رغم الجهود الأمنية المكثفة. وتواصل حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
الصومال
أفريقيا
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، اليوم الأربعاء، مقتل 9 عناصر من "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع شركاء دوليين في محافظة هيران بوسط الصومال.
وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت أمس الثلاثاء، استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في منطقة تردو، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية.
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
ما الرسائل التي تحملها عودة "القراصنة الصوماليين" في المحيط الهندي؟
9 نوفمبر, 18:20 GMT

وجاءت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تلقاها الجهاز حول إقامة المليشيات نقطة تفتيش غير قانونية لجمع الأموال إجبارياً من المدنيين والمركبات المارة على الطريق.

مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
صراع النفوذ الدولي على الصومال.. هل يقوض خطوات مقديشو نحو الاستقرار؟
28 أكتوبر, 17:11 GMT
وأكدت الوكالة التزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمواصلة عملياته لاستهداف العناصر الإرهابية والقضاء عليها في جميع أنحاء البلاد.
يُشار إلى أن الحكومة الصومالية تستخدم مصطلح "مليشيات الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، والتي تواصل شن هجمات في مناطق وسط وجنوب الصومال رغم الجهود الأمنية المكثفة.
وتواصل حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
