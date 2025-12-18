https://sarabic.ae/20251218/الجيش-الروسي-يدمر-مرافق-الطاقة-ومنشآت-عسكرية-ويحيد-أكثر-من-1400-جندي-أوكراني--وزارة-الدفاع-1108296179.html
الجيش الروسي يدمر مرافق الطاقة ومنشآت عسكرية ويحيد أكثر من 1400 جندي أوكراني- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر مرافق الطاقة ومنشآت عسكرية ويحيد أكثر من 1400 جندي أوكراني- وزارة الدفاع
أعنلت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، نفذت غارات على منشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز لتجميع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، وكبدت قوات كييف 1405 عسكريين أوكرانيين خلال اليوم الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان: "أصابت عمليات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى منشآت البنية التحتية للطاقة الرافدة لمصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومصانع تجميع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى ومواقع تخزينها، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأردفت الوزارة في البيان: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 216 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".وتابعت الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة المركز تدمير القوات المعادية المحاصرة في المنطقتين الشرقية والغربية بمدينة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري تطهير منطقتي رودينسكوي وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية من مجموعات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية". وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "بلغت خسائر العدو أكثر من 545 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وقطعتي مدفعية، في منطقة مسؤولية قوات المركز". كما أوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، و21 سيارة، ومدفعي ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتز إم 777 أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر. كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، على مواقع وخطوط هامة، ودحرت قوات كييف بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، وزاكوتني، وكيروفو، ومينكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواء هجومي، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي أندرييفكا وغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي غولياي-بولي وكوسيفتسيف في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 245 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وثلاثة مستودعات إمداد.القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
أعنلت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، نفذت غارات على منشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز لتجميع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، وكبدت قوات كييف 1405 عسكريين أوكرانيين خلال اليوم الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان: "أصابت عمليات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى منشآت البنية التحتية للطاقة الرافدة لمصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومصانع تجميع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى ومواقع تخزينها، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وأردفت الوزارة في البيان: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 216 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".
وتابعت الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة المركز تدمير القوات المعادية المحاصرة في المنطقتين الشرقية والغربية بمدينة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري تطهير منطقتي رودينسكوي وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية من مجموعات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "بلغت خسائر العدو أكثر من 545 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وقطعتي مدفعية، في منطقة مسؤولية قوات المركز".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن العدو خسر ما يصل إلى 150 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني مركبات، وقطعتي مدفعية، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار من طراز "رادا" إسرائيلية الصنع، في منطقة مسؤولية قوات الشمال.
كما أوضحت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، و21 سيارة، ومدفعي ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتز إم 777 أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر.
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، على مواقع وخطوط هامة، ودحرت قوات كييف بالقرب من بلدات ريزنيكوفكا، وزاكوتني، وكيروفو، ومينكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 195 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وثلاثة مدافع، ومحطتان للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة.
وواصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواء هجومي، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي أندرييفكا وغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي غولياي-بولي وكوسيفتسيف في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 245 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، وثلاثة مستودعات إمداد.