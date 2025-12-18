https://sarabic.ae/20251218/خبير-الصراع-في-أوكرانيا-قسم-الدول-الغربية-1108299148.html
خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية
خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية
سبوتنيك عربي
صرح دميتري يفستافيف، البروفيسور في الجامعة الوطنية للبحوث - المدرسة العليا للاقتصاد، خلال مشاركته في منتدى "العواقب العالمية للأزمة الأوكرانية"، المنعقد في... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T12:48+0000
2025-12-18T12:48+0000
2025-12-18T12:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104734170_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_b51c71e054c213cb75c32a43b0471c6d.jpg
وقال يفستافيف: "لا يجب أن نقلل من شأن المأزق الذي يجد الغرب نفسه فيه حالياً. فالغرب، بالمناسبة، لم يعد موحداً. كان في السابق جماعيا، ثم أصبح موحدا، والآن كل ذلك قد زال، لا يجب أن نقلل من شأن هذا الأمر أو نتجاهل هذه الحقيقة".وأشار إلى أن "الغرب لم يكن لديه خطة بديلة، بل خطة واحدة فقط، وهي تحقيق نصر كامل على روسيا وتقسيمها لاحقًا، وما نشهده الآن في صورة خطط سلام مختلفة ليس خطة بديلة، بل هو خطة ثالثة أو حتى رابعة مرتجلة، وضعت بدافع اليأس". وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.بلجيكا: استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات يهدد اقتصادنا المجر تعلن إزالة قضية الأصول الروسية من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20251216/الكرملين-روسيا-تريد-إنهاء-الصراع-الأوكراني-وتحقيق-أهدافها-وضمان-السلام-في-أوروبا-مستقبلا-1108236296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104734170_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_f00f74bbde3b7bff5986f958dd07ed37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, أخبار أوكرانيا
خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية
صرح دميتري يفستافيف، البروفيسور في الجامعة الوطنية للبحوث - المدرسة العليا للاقتصاد، خلال مشاركته في منتدى "العواقب العالمية للأزمة الأوكرانية"، المنعقد في المركز الصحفي الدولي المتعدد الوسائط التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، بأن "النزاع في أوكرانيا أدى إلى انقسام داخل دول الغرب".
وقال يفستافيف: "لا يجب أن نقلل من شأن المأزق الذي يجد الغرب نفسه فيه حالياً. فالغرب، بالمناسبة، لم يعد موحداً. كان في السابق جماعيا، ثم أصبح موحدا، والآن كل ذلك قد زال، لا يجب أن نقلل من شأن هذا الأمر أو نتجاهل هذه الحقيقة".
ووفقا له، فإن "منطقة غرب أوراسيا وشرق أوروبا تخضع بأكملها اليوم لإعادة هيكلة".
وأشار إلى أن "الغرب لم يكن لديه خطة بديلة
، بل خطة واحدة فقط، وهي تحقيق نصر كامل على روسيا وتقسيمها لاحقًا، وما نشهده الآن في صورة خطط سلام مختلفة ليس خطة بديلة، بل هو خطة ثالثة أو حتى رابعة مرتجلة، وضعت بدافع اليأس".
وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.
وقال سيارتو خلال مقابلة: "يمتلك البنك الوطني الروسي أصولا وأموالا في بلجيكا. من الواضح تماما أنه في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي لهذه الأصول، فإن ذلك سيدمر الثقة العالمية في السوق البلجيكية، ومن ثم في السوق المالية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم في الاقتصاد الأوروبي، وإذا ما تلاشت الثقة في الاقتصاد الأوروبي وبيئة الاستثمار، فقد يؤدي ذلك حتما إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي".
وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.