خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية

خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية

سبوتنيك عربي

وقال يفستافيف: "لا يجب أن نقلل من شأن المأزق الذي يجد الغرب نفسه فيه حالياً. فالغرب، بالمناسبة، لم يعد موحداً. كان في السابق جماعيا، ثم أصبح موحدا، والآن كل ذلك قد زال، لا يجب أن نقلل من شأن هذا الأمر أو نتجاهل هذه الحقيقة".وأشار إلى أن "الغرب لم يكن لديه خطة بديلة، بل خطة واحدة فقط، وهي تحقيق نصر كامل على روسيا وتقسيمها لاحقًا، وما نشهده الآن في صورة خطط سلام مختلفة ليس خطة بديلة، بل هو خطة ثالثة أو حتى رابعة مرتجلة، وضعت بدافع اليأس". وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.بلجيكا: استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات يهدد اقتصادنا المجر تعلن إزالة قضية الأصول الروسية من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي

