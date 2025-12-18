خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية
خبير: الصراع في أوكرانيا قسم الدول الغربية
سبوتنيك عربي
صرح دميتري يفستافيف، البروفيسور في الجامعة الوطنية للبحوث - المدرسة العليا للاقتصاد، خلال مشاركته في منتدى "العواقب العالمية للأزمة الأوكرانية"، المنعقد في...
وقال يفستافيف: "لا يجب أن نقلل من شأن المأزق الذي يجد الغرب نفسه فيه حالياً. فالغرب، بالمناسبة، لم يعد موحداً. كان في السابق جماعيا، ثم أصبح موحدا، والآن كل ذلك قد زال، لا يجب أن نقلل من شأن هذا الأمر أو نتجاهل هذه الحقيقة".وأشار إلى أن "الغرب لم يكن لديه خطة بديلة، بل خطة واحدة فقط، وهي تحقيق نصر كامل على روسيا وتقسيمها لاحقًا، وما نشهده الآن في صورة خطط سلام مختلفة ليس خطة بديلة، بل هو خطة ثالثة أو حتى رابعة مرتجلة، وضعت بدافع اليأس". وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.بلجيكا: استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات يهدد اقتصادنا المجر تعلن إزالة قضية الأصول الروسية من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي
12:48 GMT 18.12.2025
صرح دميتري يفستافيف، البروفيسور في الجامعة الوطنية للبحوث - المدرسة العليا للاقتصاد، خلال مشاركته في منتدى "العواقب العالمية للأزمة الأوكرانية"، المنعقد في المركز الصحفي الدولي المتعدد الوسائط التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، بأن "النزاع في أوكرانيا أدى إلى انقسام داخل دول الغرب".
وقال يفستافيف: "لا يجب أن نقلل من شأن المأزق الذي يجد الغرب نفسه فيه حالياً. فالغرب، بالمناسبة، لم يعد موحداً. كان في السابق جماعيا، ثم أصبح موحدا، والآن كل ذلك قد زال، لا يجب أن نقلل من شأن هذا الأمر أو نتجاهل هذه الحقيقة".

ووفقا له، فإن "منطقة غرب أوراسيا وشرق أوروبا تخضع بأكملها اليوم لإعادة هيكلة".

وأشار إلى أن "الغرب لم يكن لديه خطة بديلة، بل خطة واحدة فقط، وهي تحقيق نصر كامل على روسيا وتقسيمها لاحقًا، وما نشهده الآن في صورة خطط سلام مختلفة ليس خطة بديلة، بل هو خطة ثالثة أو حتى رابعة مرتجلة، وضعت بدافع اليأس".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
الكرملين: روسيا تريد إنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا
16 ديسمبر, 13:46 GMT
وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في وقت سابق، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقال سيارتو خلال مقابلة: "يمتلك البنك الوطني الروسي أصولا وأموالا في بلجيكا. من الواضح تماما أنه في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي لهذه الأصول، فإن ذلك سيدمر الثقة العالمية في السوق البلجيكية، ومن ثم في السوق المالية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم في الاقتصاد الأوروبي، وإذا ما تلاشت الثقة في الاقتصاد الأوروبي وبيئة الاستثمار، فقد يؤدي ذلك حتما إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي".

وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.
بلجيكا: استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات يهدد اقتصادنا
المجر تعلن إزالة قضية الأصول الروسية من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي
