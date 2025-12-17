https://sarabic.ae/20251217/بلجيكا-استغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-دون-ضمانات-يهدد-اقتصادنا--1108283856.html

بلجيكا: استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات يهدد اقتصادنا

بلجيكا: استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات يهدد اقتصادنا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل تعارض استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات لمنع انهيار الاقتصاد البلجيكي. 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T19:46+0000

2025-12-17T19:46+0000

2025-12-17T19:46+0000

اقتصاد

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار بلجيكا اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108283699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0ce709d4cd9e4bf9f75a4155ceee383.jpg

وقال بريفو في تصريحات للصحفيين: "بلجيكا لا تعرب عن اعتراضاتها خوفا من الضغوط أو الإجراءات الجوابية. إننا ببساطة نحاول تجنب انهيار اقتصادنا في حال اتخاذ قرار دون ضمانات كافية".وأضاف أن العمل على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استغلال الأصول الروسية المجمدة لم يكتمل بعد، ولا يزال أمامه الكثير لينتهي.وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المفوضية الأوروبية أزالت مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة من جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي.وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يزوّد ​​مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما زعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".ووفقًا للاستخبارات الروسية، يدّعي مسؤولون بريطانيون، في اتصالاتهم مع نظرائهم في بروكسل، أن "روسيا وعدت البيت الأبيض باستخدام أصولها السيادية المجمّدة في أوروبا، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وهو ما يمثل حافزًا مهمًا للرئيس الأمريكي، للمضي قدمًا في مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، المتفق عليها مع روسيا".وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدة للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير"، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكرانيموسكو حول عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية: عليهم أن يكونوا واثقين بأننا سنرد

https://sarabic.ae/20251217/المجر-تعلن-إزالة-قضية-الأصول-الروسية-من-أجندة-قمة-الاتحاد-الأوروبي-1108277810.html

https://sarabic.ae/20251217/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-الأصول-الروسية-ستظل-مجمدة-حتى-يقرر-الاتحاد-الأوروبي-خلاف-ذلك-1108261782.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بلجيكا اليوم, روسيا