بلجيكا: استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات يهدد اقتصادنا
صرح وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل تعارض استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات لمنع انهيار الاقتصاد البلجيكي.
وقال بريفو في تصريحات للصحفيين: "بلجيكا لا تعرب عن اعتراضاتها خوفا من الضغوط أو الإجراءات الجوابية. إننا ببساطة نحاول تجنب انهيار اقتصادنا في حال اتخاذ قرار دون ضمانات كافية".وأضاف أن العمل على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استغلال الأصول الروسية المجمدة لم يكتمل بعد، ولا يزال أمامه الكثير لينتهي.وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المفوضية الأوروبية أزالت مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة من جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي.وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "يزوّد مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما زعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".ووفقًا للاستخبارات الروسية، يدّعي مسؤولون بريطانيون، في اتصالاتهم مع نظرائهم في بروكسل، أن "روسيا وعدت البيت الأبيض باستخدام أصولها السيادية المجمّدة في أوروبا، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وهو ما يمثل حافزًا مهمًا للرئيس الأمريكي، للمضي قدمًا في مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، المتفق عليها مع روسيا".وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدة للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير"، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".
صرح وزير الخارجية البلجيكي، مكسيم بريفو، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل تعارض استغلال الأصول الروسية المجمدة دون ضمانات لمنع انهيار الاقتصاد البلجيكي.
وقال بريفو في تصريحات للصحفيين: "بلجيكا لا تعرب عن اعتراضاتها خوفا من الضغوط أو الإجراءات الجوابية. إننا ببساطة نحاول تجنب انهيار اقتصادنا في حال اتخاذ قرار دون ضمانات كافية".
وتابع: "القرض التعويضي ليس الطريقة الوحيدة لمساعدة أوكرانيا ولا الحل الأمثل ولا الخيار الذي نفضله، وهناك مقاربات تنطوي على مخاطر قانونية ومالية أقل".
وأضاف أن العمل على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استغلال الأصول الروسية المجمدة لم يكتمل بعد، ولا يزال أمامه الكثير لينتهي.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المفوضية الأوروبية أزالت مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة من جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي.
وكان قد أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم أمس الثلاثاء، أن لندن تزود بروكسل (الاتحاد الأوروبي) بمعلومات مضللة، مفادها أن ترامب يسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا، "لتحقيق مكاسب مالية".
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
: "يزوّد مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما زعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".
ووفقًا للاستخبارات الروسية، يدّعي مسؤولون بريطانيون، في اتصالاتهم مع نظرائهم في بروكسل، أن "روسيا وعدت البيت الأبيض باستخدام أصولها السيادية المجمّدة في أوروبا، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وهو ما يمثل حافزًا مهمًا للرئيس الأمريكي، للمضي قدمًا في مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، المتفق عليها مع روسيا".
وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي
بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدة للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير"، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".