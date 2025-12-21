عربي
أقوى 5 مرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية
أقوى 5 مرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية
سبوتنيك عربي
تنطلق اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
أقوى 5 مرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

20:14 GMT 21.12.2025
تنطلق اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
وتُفتتح البطولة بمباراة افتتاحية تجمع المنتخب المضيف المغربي وجزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما تُقام المباريات الأخرى في ملاعب مراكش، فاس، الدار البيضاء، أكادير، وطنجة، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
15:32 GMT
وكان منتخب كوت ديفوار قد توّج بلقب النسخة الماضية 2023 على أرضه، محققًا اللقب الثالث في تاريخه بعد انتصاره على نيجيريا في النهائي، لكن المنافسة هذه المرة أشد شراسة مع 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب القاري.
بناءً على التصنيفات العالمية، الإنجازات الأخيرة، وقوة التشكيلات، يُعد المنتخب المغربي المرشح الأوفر حظًا للتتويج، وفقًا لتوقعات شبكة "أوبتا" الإحصائية وتحليلات خبراء مثل مارك فيش، نجم جنوب أفريقيا السابق.
إليكم أبرز 5 مرشحين:
1. المنتخب المغربي
يتصدر "أسود الأطلس" قائمة المرشحين بفضل موقعه العالمي الـ11 في تصنيف "فيفا"، وإنجازاته الذهبية الأخيرة مثل الوصافة في كأس العالم 2022، تتويج منتخب الشباب بلقب كأس العالم، والميدالية البرونزية للأولمبي في باريس 2024، بالإضافة إلى ألقاب أمم إفريقيا للمحليين وكأس العرب للرديف.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
مجتمع
"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات
أمس, 16:10 GMT
ومع استضافة البطولة على أرضه، يعتمد المغرب على عمود فقري صلب يضم ياسين بونو، سفيان أمرابط، ويوسف النصيري، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، بهدف كسر عقدة اللقب القاري الغائب منذ 1976.
2. المنتخب المصري
صاحب الرقم القياسي بـ7 ألقاب، يعود "الفراعنة" كحصان أسود دائم رغم تراجعه الأخير، مدعومًا بكتيبة نجوم تضم محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، ومصطفى محمد (نانت)، إلى جانب خبراء الأهلي والزمالك وبيراميدز.
يقود حسام حسن الفريق في سعيه للثامن، مستفيدًا من قدرته على التهديف في اللحظات الحاسمة والانضباط الجماعي.
3. المنتخب السنغالي
بطل 2021 والمركز الثاني قاريًا خلف المغرب، يُعد "أسود التيرانغا" من أقوى المنتخبات حاليًا، معتمدًا على نجوم عالميين يتقدمهم ساديو ماني (النصر السعودي).
السفير المغربي بالقاهرة، السفير محمد آيت وعلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
سفير المغرب في القاهرة يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل استعدادات بلاده لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية
13 نوفمبر, 13:19 GMT
الفريق يسعى لتكرار إنجازه الأخير في بطولة تُقام خارج أرضه، مستفيدًا من قوة خط الهجوم والدفاع.
4. منتخب نيجيريا
وصيف النسخة الماضية وبطل 3 مرات سابقًا، يبحث "النسور الخضر" عن التعويض بعد فشله في التأهل لكأس العالم 2026 أمام الكونغو الديمقراطية.
يعتمد على نجوم مثل فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)، رغم سجله السيئ في النهائيات، ويُعد من أكثر المنتخبات خسارة للمباريات الحاسمة إلى جانب غانا الغائبة هذه المرة.
5. المنتخب الجزائري
"محاربو الصحراء" يعودون أقوى بعد إخفاق 2023، مدعومين بنجوم مثل رياض محرز (الأهلي السعودي) وعناصر مخضرمة، وتألقهم في تصفيات كأس العالم 2026.
مع انطلاق المنافسات، يتوقع الخبراء نسخة استثنائية تجمع بين التقارب الفني والمفاجآت، حيث يُشرف المغرب على تنظيمها بمعايير عالمية، كما حدث في كأس العالم 2022، مما يعزز فرصته في اللقب.
