أقوى 5 مرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

تنطلق اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

وتُفتتح البطولة بمباراة افتتاحية تجمع المنتخب المضيف المغربي وجزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما تُقام المباريات الأخرى في ملاعب مراكش، فاس، الدار البيضاء، أكادير، وطنجة، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز". بناءً على التصنيفات العالمية، الإنجازات الأخيرة، وقوة التشكيلات، يُعد المنتخب المغربي المرشح الأوفر حظًا للتتويج، وفقًا لتوقعات شبكة "أوبتا" الإحصائية وتحليلات خبراء مثل مارك فيش، نجم جنوب أفريقيا السابق.إليكم أبرز 5 مرشحين:1. المنتخب المغربي يتصدر "أسود الأطلس" قائمة المرشحين بفضل موقعه العالمي الـ11 في تصنيف "فيفا"، وإنجازاته الذهبية الأخيرة مثل الوصافة في كأس العالم 2022، تتويج منتخب الشباب بلقب كأس العالم، والميدالية البرونزية للأولمبي في باريس 2024، بالإضافة إلى ألقاب أمم إفريقيا للمحليين وكأس العرب للرديف. ومع استضافة البطولة على أرضه، يعتمد المغرب على عمود فقري صلب يضم ياسين بونو، سفيان أمرابط، ويوسف النصيري، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، بهدف كسر عقدة اللقب القاري الغائب منذ 1976.2. المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بـ7 ألقاب، يعود "الفراعنة" كحصان أسود دائم رغم تراجعه الأخير، مدعومًا بكتيبة نجوم تضم محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، ومصطفى محمد (نانت)، إلى جانب خبراء الأهلي والزمالك وبيراميدز. 3. المنتخب السنغاليبطل 2021 والمركز الثاني قاريًا خلف المغرب، يُعد "أسود التيرانغا" من أقوى المنتخبات حاليًا، معتمدًا على نجوم عالميين يتقدمهم ساديو ماني (النصر السعودي).الفريق يسعى لتكرار إنجازه الأخير في بطولة تُقام خارج أرضه، مستفيدًا من قوة خط الهجوم والدفاع.4. منتخب نيجيريا يعتمد على نجوم مثل فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)، رغم سجله السيئ في النهائيات، ويُعد من أكثر المنتخبات خسارة للمباريات الحاسمة إلى جانب غانا الغائبة هذه المرة.5. المنتخب الجزائري "محاربو الصحراء" يعودون أقوى بعد إخفاق 2023، مدعومين بنجوم مثل رياض محرز (الأهلي السعودي) وعناصر مخضرمة، وتألقهم في تصفيات كأس العالم 2026. مع انطلاق المنافسات، يتوقع الخبراء نسخة استثنائية تجمع بين التقارب الفني والمفاجآت، حيث يُشرف المغرب على تنظيمها بمعايير عالمية، كما حدث في كأس العالم 2022، مما يعزز فرصته في اللقب.

