سفير المغرب في القاهرة يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل استعدادات بلاده لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية

قال السفير المغربي في القاهرة، السفير محمد آيت وعلي، إن بلاده تقدم تأشيرة مجانية للجماهير المصرية التي ترغب في السفر إلى المغرب لتشجيع الفرق المصرية في نهائيات...

وأضاف السفير في حواره مع "سبوتنيك"، أن المملكة تقدم التأشيرات مجانية من خلال تطبيق، "يلا – YALLA"، كما تقدم كافة التسهيلات لحضور أكبر عدد من الجماهير العربية والأفريقية ومن حول العالم.ولفت السفير إلى أن المملكة المغربية تستعد لتقديم نسخة مهمة من حيث التنظيم وحفل الافتتاح وتيسير عمليات التدريب للفرق المشاركة في البطولة بشكل غير مسبوق... وإلى نص الحوار.بداية سعادة السفير بشأن التسهيلات والتأشيرات التي يقدمها المغرب لحضور نهائيات كأس الأمم الأفريقية..ما تفاصيلها؟يقدم المغرب تسهيلات كبيرة للجماهير العربية لحضور نهائيات كأس الأمم الأفريقية، إذ يمكن لهم الحصول على التأشيرة مجانا من خلال تطبيق، "يلا – YALLA"، حيث يقوم الفرد بالدخول للتطبيق وتعبئة الاستمارة وفقا للبيانات المطلوبة والحصول على بطاقة المشجع (Fan ID) وكذلك الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسفر للمغرب (eVisa / AEVM)، مع مراعاة أن كل مباراة يستخرج لها تذكرة منفردة.كما يجب أن نشير إلى ضرورة الالتزام بالتذاكر عبر الموقع الرسمي للكاف، وأن ما دون ذلك لا يعتد بها، ولن تتيح الدخول للمباريات، لذلك نشدد على ضرورة الحصول على تذاكر المباريات من خلال التطبيق الرسمي.بشأن الحصول على التأشيرة لمشاهدة المباريات في المغرب هل سيحتاج الجمهور للتقدم للسفارة من أجل الحصول على التأشيرة؟لا بالطبع لن يحتاج الجمهور إلى استخراج التاشيرة من السفارة، لكنه سيحصل عليها مجانا عبر التطبيق المخصص لذلك وبالتأكيد سيتمكن كل من يتقدم عبر التطبيق للحصول على التأشيرة والسفر إلى المغرب، مع مراعاة التأكيد من صحة التذاكر وعددها للمباريات.بشأن التجهيزات اللوجستية والبنى التحتية هل بات المغرب جاهزا لاستيعاب الجماهير الأفريقية لحضور النهائيات؟بكل تأكيد كما يعلم الجميع أن جلالة الملك محمد السادس زار نحو ثلثي الدول الأفريقية، وسعى طوال الوقت لتعزيز العلاقات بين المغرب ودول القارة الأفريقية على مبدأ "رابح-رابح"، وتقاسم مع دول القارة الإنجازات التي تحققت على كافة المستويات من الصناعة والزراعة والرياضة، وكذلك البنى التحتية، كما يتقاسم المغرب مع دول قارته هذا العرس الرياضي، كما تقاسم معنا الجمهور المصري الفرحة وساند منتخبنا الأول في نهائيات كأس العالم النسخة الماضية، وقد شاهدنا بالفعل مشاركة الجمهور المصري فرحة شعبنا المغربي بكافة المنجزات التي حققتها منتخباتنا الوطنية وآخرها بطولة كأس العالم لمنتخب الشباب.وبالتأكيد تضع المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس كافة المنجزات في خدمة هذا الحدث الهام، لتقدم نسخة هامة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لتتقاسم فيها شعوب المنطقة الفرحة والمتعة بمشاهدة المباريات.وماذا عن الاستعدادات الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة ...ما الجديد الذي يقدمه المغرب في هذا الإطار؟بالتأكيد أخذنا بعين الاعتبار توفير كافة سبل الراحة وحرية التدريب للفرق المشاركة، إذ يتاح لكل فرقة الإقامة في فندق مخصص لها دون أي فرق أخرى، كما تجري كل فرقة تدريباتها على ملاعب خاصة بها دون مشاركة فرق أخرى، وذلك لضمان راحة الفريق وحريته في تنظيم أوقات التدريب قبل خوض المباريات.نعود مرة أخرى بالنسبة للأعداد التي يمكن للمغرب استقبالها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية...هل هناك أرقام متوقعة؟كما تعلمون استقبلت المغرب نحو 17 مليون سائح هذا العام، ويمكن أن نتجاوز 18 مليون، ما يعني أن المملكة لديها القدرة على استيعاب أي زيادات في الأعداد خلال فعاليات كأس العالم، وبالتأكيد لدينا من الفنادق ما يتناسب مع كافة الجنسيات والإمكانيات واللغات، وهي فنادق مجهزة بمستويات عالمية، لتستوعب الجماهير المصرية والعربية والأفريقية لنتشارك جميعا فرحة هذه البطولة.هناك تساؤلات هامة بشأن المراكز التي حققتها المنتخبات المغربية مؤخرا هل تأتي هذه النتائج ضمن استراتيجية محددة؟المنجزات التي تحققت على مستوى الرياضة ليست معزولة عن الاستراتيجية العامة التي عمل عليها جلالة الملك محمد السادس لتأهيل المملكة المغربية لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة، حيث تشارك إسبانيا والبرتغال تنظيم كأس العالم 2030، وهو تأكيد على جاهزية المملكة وأحقيتها في استضافة هذه التظاهرة الرياضية العالمية.بكل تأكيد استراتيجية جلالة الملك شملت كافة القطاعات الرياضية والاقتصادية والصناعية، لذلك نجد هذا العرس الرياضي يأتي في ظل انتصارات سياسية أيضا حققها المغرب بشأن وحدته الترابية، والتي كللت بقرار مجلس الأمن الأخير 2797 حول "مغربية الصحراء" واعتبار "الحكم الذاتي" هو الحل الوحيد لحل مشكلة الصحراء، تحت السيادة المغربية.إذًا سعادة السفير كيف يستعد المغرب لتقديم نفسه للجماهير التي تزور المملكة خلال هذه التظاهرة الرياضية المرتقبة؟كما تعلمون أن المملكة المغربية كانت بمثابة إشعاع تاريخي على مدار 12 قرن من الزمان، لم ينم فيها مغربي ليلة واحدة دون ملك وعاصمة، وبالتأكيد لدى المغرب ما يعرف به عن نفسه ويقدمه، من الديكور المغربي، والمطبخ المغربي، واللباس المغربي، والتقاليد والعادات المغربية، والتي تظل جنبا إلى جنب مع الحداثة والتطور الكبير الذي يعرفه المغرب حاليا، إذ اعتمد المغرب على الأخذ بكافة سبل التقدم التكنولوجي مع حفاظه على هويته الثقافية والتاريخية، دون أن ينسى دوره في العلوم الحديثة، وأن يكون في مصاف الدول المتقدمة صناعيا وثقافيا وعلميا وحضاريا.كيف ترى أفق تعزيز العلاقات المصرية المغربية وسبل تطويرها؟يمكنني القول إن القارة الإفريقية هي على شكل طائر، وأن جناحي هذا الطائر هما مصر والمغرب، دائما كانت العلاقة بين البلدين طيبة ومتميزة، بالإضافة إلى أن العلاقة بين جلال الملك محمد السادس والرئيس السيسي، قائمة على الصدق والتطلع لمزيد من الشراكة والتقدم، كما أذكر أن اللجنة المشتركة بين البلدين هي الوحيدة التي يترأسها جلالة الملك والرئيس المصري.كما أؤكد أننا حريصون كل الحرص في المملكة المغربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع مصر لتكون علاقة تكامل، ونعلم جيدا ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى البنى التحتية والأمن والاستقرار، لقلب العروبة هذا البلد العظيم والكبير، وفي الجهة الأخرى استطاع المغرب تحقيق إنجازات هامة على مستوى البنى التحتية والموانىء الدولية الهامة، وكذلك على مستوى الصناعات الهامة.أجرى الحوار/ محمد حميدة

