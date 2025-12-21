عربي
اليمن.. قيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": المجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية مصالح الجنوب
اليمن.. قيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": المجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية مصالح الجنوب

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الاعتصامات الحاشدة التي تشهدها الساحات في مختلف محافظات الجنوب، إلى جانب التظاهرات الواسعة التي ينفذها أبناء الجنوب في عدد من العواصم والمدن الخارجية، تعبر بوضوح عن حالة الالتفاف الشعبي الواسع حول قيادة المجلس.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن هذا الالتفاف حول قيادة المجلس من جانب شعب الجنوب، يأتي لقناعته بتلك القيادة بوصفها الممثل السياسي الشرعي لإرادة شعب الجنوب وتطلعاته الوطنية.
وأوضح صالح، أن هذه الفعاليات الجماهيرية لا تأتي من فراغ، بل تمثل رسالة سياسية وشعبية واضحة المعالم، مفادها مباركة الجماهير الجنوبية للانتصارات النوعية التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية، وفي مقدمتها نجاحها في تطهير وادي وصحراء حضرموت، ومحافظة المهرة، من القوى التي كانت تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، وممرا مفتوحا للفوضى والإرهاب وتهريب السلاح.
وأشار، القيادي الجنوبي، إلى أن، ما تحقق على الأرض يعكس تحولا استراتيجيا في معادلة الأمن، ويؤكد قدرة أبناء الجنوب، بقيادتهم وقواتهم المسلحة، على حماية أرضهم وصون مكتسباتهم، وفرض الاستقرار كخيار لا رجعة عنه، بعيدا عن الوصاية أو القوى التي فشلت تاريخيا في إدارة هذه المناطق أو تأمينها.
وأكد صالح، أن هذا الحراك الشعبي الواسع، في الداخل والخارج، يمثل في جوهره استفتاء وطني صريح على إرادة شعب الجنوب في استعادة دولته وبنائها من جديد على أسس حديثة قوامها السيادة، وسيادة القانون، والشراكة الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة والأمن الإقليمي.
وقال، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يستشعر حجم هذه المسؤولية التاريخية، ماض في ترجمة هذا التفويض الشعبي إلى مسار سياسي واقعي، يهدف إلى انتزاع الحقوق المشروعة لشعب الجنوب، وضمان حضوره كفاعل رئيسي في أي تسوية سياسية عادلة وشاملة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها.
ولفت صالح، إلى أن الجنوب اليوم بات أكثر تماسكا وثقة بنفسه، وأن ما تشهده الساحات من زخم جماهيري هو تعبير حضاري وسلمي عن إرادة شعب لن يتراجع عن هدفه المشروع في استعادة دولته، وبناء مستقبل آمن ومستقر لاجياله، مشيرا إلى أن المجلس يقدر عاليا هذا الالتفاف الشعبي الواسع حوله، ويستشعر بوعي ومسؤولية حجم ومشروعية المطالبات الشعبية المتصاعدة بإعلان دولة الجنوب، باعتبارها تعبيرا صريحا عن الإرادة الحرة لشعب ناضل طويلا من أجل حقه في تقرير مصيره.
واستطرد: أن استعادة وبناء دولة الجنوب تمثل هدفا رئيسيا من الأهداف التي قام لأجلها المجلس الانتقالي الجنوبي، ويحمل على عاتقه مسؤولية تاريخية في العمل على تحقيقه عبر مسارات سياسية مدروسة، تستند إلى الإرادة الشعبية وتراعي المعطيات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن القيادة لن تتردد في اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية مصالح شعب الجنوب، وصون مكتسباته، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والسيادة وبناء دولته المستقلة.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": نتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة باليمن
20 أغسطس, 12:48 GMT
وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، على مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، إثر هجوم واسع متعدد المحاور على قوات المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، التي تتمركز قيادتها في المدينة ذاتها شمالي مدينة المُكلا مركز محافظة حضرموت، أوقع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسر المجلس الانتقالي العشرات من العسكريين.
وجاء تصعيد المجلس الانتقالي ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى بهدف السيطرة على مديريات وادي حضرموت، غداة تفريق قوة للمنطقة، فعالية احتجاجية لأنصار المجلس في مدينة سيئون تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية إلى محافظة مأرب الشمالية المجاورة (شمال شرقي اليمن) بمبرر أن غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية.
عقب ذلك، هاجمت قوات المجلس الانتقالي، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قوات "حلف قبائل حضرموت" في مناطق حماية الشركات النفطية بحقول المسيلة التابعة لشركة "بترو مسيلة" شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وتمكنت من السيطرة عليها بعد مواجهات خلفت 12 قتيلا وجريحاً من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
