خبير يوضح تداعيات اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا

عربي
اغتيال جنرال روسي في موسكو إثر عملية إرهابية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/خبير-يوضح-تداعيات-اندلاع-مواجهة-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1108449747.html
خبير يوضح تداعيات اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا
خبير يوضح تداعيات اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا
سبوتنيك عربي
أشار لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إلى "تهديدات كبرى ستواجه القوات الأمريكية في حال غزت... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T07:18+0000
2025-12-22T07:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار فنزويلا
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_0:52:1606:955_1920x0_80_0_0_0f0d72ce38d5965f1727efcf9216b063.jpg
وقال جونسون: "إن التهديد الأكبر الذي قد يواجه القوات الأمريكية، في حال غزت فنزويلا، سيكون حرب عصابات واسعة النطاق ضدها".وأوضح أن "الوضع الحالي المحيط بفنزويلا يبدو متناقضًا، إذ لا يوجد إعلان حرب، ولا قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ولا تفويض من الكونغرس الأمريكي، ومع ذلك يمارس فعليا حصار بحري".وقال مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأحد، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين ‍في حال نجاحها.وذكر مسؤول آخر أن "الناقلة تخضع للعقوبات"، لكنه أضاف أنه "لم يجر اعتلاؤها بعد، وربما ​يتم ‌اعتراضها بطرق عدة مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها".ولم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، موقعا دقيقا للعملية أو اسم السفينة المستهدفة.
https://sarabic.ae/20251222/فنزويلا-تجدد-التزامها-بالتعهدات-تجاه-أمريكا-رغم-احتجاز-ناقلات-نفط--صدرته-كاراكاس-1108447107.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_89:0:1506:1063_1920x0_80_0_0_e9ccc838d53897b3c166fd3ef7742346.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فنزويلا, واشنطن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فنزويلا, واشنطن

خبير يوضح تداعيات اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا

07:18 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 07:24 GMT 22.12.2025)
© AP Photo / Ariana Cubillosمركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022
مركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
تابعنا عبر
أشار لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إلى "تهديدات كبرى ستواجه القوات الأمريكية في حال غزت فنزويلا"، على حد قوله.
وقال جونسون: "إن التهديد الأكبر الذي قد يواجه القوات الأمريكية، في حال غزت فنزويلا، سيكون حرب عصابات واسعة النطاق ضدها".
وأوضح أن "الوضع الحالي المحيط بفنزويلا يبدو متناقضًا، إذ لا يوجد إعلان حرب، ولا قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ولا تفويض من الكونغرس الأمريكي، ومع ذلك يمارس فعليا حصار بحري".

ولفت إلى أن "النموذج الذي تتبعه واشنطن يهدف إلى تمويه العمليات العسكرية تحت غطاء إنفاذ القانون".

تمثال ليد تحمل بئر نفط يقف بجوار شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) في كاراكاس، فنزويلا، 21 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
فنزويلا تجدد التزامها بالتعهدات تجاه أمريكا رغم احتجاز ناقلات نفط صدرته كاراكاس
04:36 GMT
وقال مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأحد، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين ‍في حال نجاحها.

وقال مسؤول أمريكي لوسائل إعلام أمريكية، "يلاحق خفر السواحل الأمريكي سفينة تابعة لأسطول الظل، وهي ضالعة في تحايل فنزويلا على العقوبات"، مضيفا أنها "ترفع علما زائفا وتخضع لأمر احتجاز قضائي".

وذكر مسؤول آخر أن "الناقلة تخضع للعقوبات"، لكنه أضاف أنه "لم يجر اعتلاؤها بعد، وربما ​يتم ‌اعتراضها بطرق عدة مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها".
ولم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، موقعا دقيقا للعملية أو اسم السفينة المستهدفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала