https://sarabic.ae/20251222/خبير-يوضح-تداعيات-اندلاع-مواجهة-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1108449747.html
خبير يوضح تداعيات اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا
خبير يوضح تداعيات اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا
سبوتنيك عربي
أشار لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إلى "تهديدات كبرى ستواجه القوات الأمريكية في حال غزت... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T07:18+0000
2025-12-22T07:18+0000
2025-12-22T07:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار فنزويلا
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_0:52:1606:955_1920x0_80_0_0_0f0d72ce38d5965f1727efcf9216b063.jpg
وقال جونسون: "إن التهديد الأكبر الذي قد يواجه القوات الأمريكية، في حال غزت فنزويلا، سيكون حرب عصابات واسعة النطاق ضدها".وأوضح أن "الوضع الحالي المحيط بفنزويلا يبدو متناقضًا، إذ لا يوجد إعلان حرب، ولا قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ولا تفويض من الكونغرس الأمريكي، ومع ذلك يمارس فعليا حصار بحري".وقال مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأحد، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين في حال نجاحها.وذكر مسؤول آخر أن "الناقلة تخضع للعقوبات"، لكنه أضاف أنه "لم يجر اعتلاؤها بعد، وربما يتم اعتراضها بطرق عدة مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها".ولم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، موقعا دقيقا للعملية أو اسم السفينة المستهدفة.
https://sarabic.ae/20251222/فنزويلا-تجدد-التزامها-بالتعهدات-تجاه-أمريكا-رغم-احتجاز-ناقلات-نفط--صدرته-كاراكاس-1108447107.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_89:0:1506:1063_1920x0_80_0_0_e9ccc838d53897b3c166fd3ef7742346.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فنزويلا, واشنطن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فنزويلا, واشنطن
خبير يوضح تداعيات اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا
07:18 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 07:24 GMT 22.12.2025)
أشار لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إلى "تهديدات كبرى ستواجه القوات الأمريكية في حال غزت فنزويلا"، على حد قوله.
وقال جونسون: "إن التهديد الأكبر الذي قد يواجه القوات الأمريكية، في حال غزت فنزويلا، سيكون حرب عصابات واسعة النطاق ضدها".
وأوضح أن "الوضع الحالي المحيط بفنزويلا يبدو متناقضًا، إذ لا يوجد إعلان حرب، ولا قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي
، ولا تفويض من الكونغرس الأمريكي، ومع ذلك يمارس فعليا حصار بحري".
ولفت إلى أن "النموذج الذي تتبعه واشنطن يهدف إلى تمويه العمليات العسكرية تحت غطاء إنفاذ القانون".
وقال مسؤولون أمريكيون، يوم أمس الأحد، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين في حال نجاحها.
وقال مسؤول أمريكي لوسائل إعلام أمريكية، "يلاحق خفر السواحل الأمريكي سفينة تابعة لأسطول الظل، وهي ضالعة في تحايل فنزويلا على العقوبات"، مضيفا أنها "ترفع علما زائفا وتخضع لأمر احتجاز قضائي".
وذكر مسؤول آخر أن "الناقلة تخضع للعقوبات"، لكنه أضاف أنه "لم يجر اعتلاؤها بعد، وربما يتم اعتراضها بطرق عدة مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها".
ولم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، موقعا دقيقا للعملية أو اسم السفينة المستهدفة
.