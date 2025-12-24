https://sarabic.ae/20251224/سياسي-يمني-مؤشرات-متزايدة-على-أن-اليمن-مقبل-على-إعادة-تشكل-في-خريطته-الجيوسياسية-1108532320.html

سياسي يمني: مؤشرات متزايدة على أن اليمن مقبل على إعادة تشكل في خريطته الجيوسياسية

سياسي يمني: مؤشرات متزايدة على أن اليمن مقبل على إعادة تشكل في خريطته الجيوسياسية

أكد السياسي من جنوبي اليمن أوسان بن سدة، اليوم الأربعاء، أن تحذير رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مما أسماه "الإجراءات الأحادية"، إلى جانب مخاوف بعض

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": إن "هذا القلق في تقديري، يظل غير مكتمل ما لم يقرأ في سياقه الأشمل، المرتبط بطبيعة الأزمة اليمنية ذاتها، و بالعجز البنيوي الذي طبع المشهد السياسي والأمني لسنوات".وأضاف السياسي من جنوبي اليمن: "من منظور دولي أوسع، يبدو أن الاهتمام الأساسي لم يعد منصبا على توصيف شكل الدولة أو الجدل حول "الأحادية"، بقدر ما يتركز على حماية المصالح الحيوية المرتبطة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وسلامة الملاحة الدولية، واستقرار تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، وعليه فإن المخاوف الحقيقية لا تتعلق بتغير موازين داخلية بحد ذاتها، بل باستمرار حالة الفوضى وغياب طرف قادر على إدارتها بفاعلية".وفي السياق ذاته، قال بن سدة: "تبرز مؤشرات متزايدة على أن اليمن قد يكون مقبلا على إعادة تشكل في خريطته الجيوسياسية، وأن المجتمع الدولي قد يتعامل مع هذه التحولات من زاوية براغماتية تحكمها المصالح والوقائع على الأرض، لا التوصيفات السياسية التقليدية، ومن ثم، فإن مستقبل المشهد لن يتحدد فقط عبر التحذير من التصعيد، بل عبر كيفية استيعاب هذه التحولات ضمن ترتيبات واقعية قادرة على الحد من الفوضى وحماية الاستقرار الإقليمي".وقال العليمي: خلال اجتماع عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية، شائع الزنداني، إن "هذه الخطوات تمثل خروجا صريحا عن الشراكة السياسية"، مؤكدا أن "مجلس القيادة لن يقبل بتحول الشراكة إلى تمرد على الدولة أو تهديد لوحدتها".ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد"، محذرا من أن "ازدواجية السلطة والقرار ستعرقل برامج الدعم الدولية، وتعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها"، وفقا لبيان من مكتب العليمي.وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة، لترتفع المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.

