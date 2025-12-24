https://sarabic.ae/20251224/سياسي-يمني-مؤشرات-متزايدة-على-أن-اليمن-مقبل-على-إعادة-تشكل-في-خريطته-الجيوسياسية-1108532320.html
سياسي يمني: مؤشرات متزايدة على أن اليمن مقبل على إعادة تشكل في خريطته الجيوسياسية
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": إن "هذا القلق في تقديري، يظل غير مكتمل ما لم يقرأ في سياقه الأشمل، المرتبط بطبيعة الأزمة اليمنية ذاتها، و بالعجز البنيوي الذي طبع المشهد السياسي والأمني لسنوات".وأضاف السياسي من جنوبي اليمن: "من منظور دولي أوسع، يبدو أن الاهتمام الأساسي لم يعد منصبا على توصيف شكل الدولة أو الجدل حول "الأحادية"، بقدر ما يتركز على حماية المصالح الحيوية المرتبطة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وسلامة الملاحة الدولية، واستقرار تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، وعليه فإن المخاوف الحقيقية لا تتعلق بتغير موازين داخلية بحد ذاتها، بل باستمرار حالة الفوضى وغياب طرف قادر على إدارتها بفاعلية".وفي السياق ذاته، قال بن سدة: "تبرز مؤشرات متزايدة على أن اليمن قد يكون مقبلا على إعادة تشكل في خريطته الجيوسياسية، وأن المجتمع الدولي قد يتعامل مع هذه التحولات من زاوية براغماتية تحكمها المصالح والوقائع على الأرض، لا التوصيفات السياسية التقليدية، ومن ثم، فإن مستقبل المشهد لن يتحدد فقط عبر التحذير من التصعيد، بل عبر كيفية استيعاب هذه التحولات ضمن ترتيبات واقعية قادرة على الحد من الفوضى وحماية الاستقرار الإقليمي".وقال العليمي: خلال اجتماع عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية، شائع الزنداني، إن "هذه الخطوات تمثل خروجا صريحا عن الشراكة السياسية"، مؤكدا أن "مجلس القيادة لن يقبل بتحول الشراكة إلى تمرد على الدولة أو تهديد لوحدتها".ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد"، محذرا من أن "ازدواجية السلطة والقرار ستعرقل برامج الدعم الدولية، وتعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها"، وفقا لبيان من مكتب العليمي.وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة، لترتفع المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.
أكد السياسي من جنوبي اليمن أوسان بن سدة، اليوم الأربعاء، أن تحذير رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مما أسماه "الإجراءات الأحادية"، إلى جانب مخاوف بعض المراقبين من اتساع رقعة الصراع في اليمن، يعكسان قلقا مشروعا من أي تصعيد قد يفاقم حالة عدم الاستقرار القائمة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": إن "هذا القلق في تقديري، يظل غير مكتمل ما لم يقرأ في سياقه الأشمل، المرتبط بطبيعة الأزمة اليمنية ذاتها، و بالعجز البنيوي الذي طبع المشهد السياسي والأمني لسنوات".
وتابع بن سدة: "اليمن اليوم لا يتحرك ضمن إطار دولة فاعلة قادرة على ضبط القرار والسيطرة على الأرض، بل يعيش حالة فراغ سياسي وأمني ممتدة، سمحت بترسخ النفوذ الإيراني عبر جماعة الحوثي (أنصار الله)، وعودة نشاط الجماعات الإرهابية، واتساع شبكات التهريب والقرصنة، في مثل هذا الواقع، تصبح التحركات الميدانية انعكاسات أزمة بنيوية عميقة، أكثر من كونها سببًا مباشرا أو منفردا للتصعيد".
وأضاف السياسي من جنوبي اليمن: "من منظور دولي أوسع، يبدو أن الاهتمام الأساسي لم يعد منصبا على توصيف شكل الدولة أو الجدل حول "الأحادية"، بقدر ما يتركز على حماية المصالح الحيوية المرتبطة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وسلامة الملاحة الدولية، واستقرار تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، وعليه فإن المخاوف الحقيقية لا تتعلق بتغير موازين داخلية بحد ذاتها، بل باستمرار حالة الفوضى وغياب طرف قادر على إدارتها بفاعلية".
وفي السياق ذاته، قال بن سدة: "تبرز مؤشرات متزايدة على أن اليمن قد يكون مقبلا على إعادة تشكل في خريطته الجيوسياسية، وأن المجتمع الدولي قد يتعامل مع هذه التحولات من زاوية براغماتية تحكمها المصالح والوقائع على الأرض، لا التوصيفات السياسية التقليدية، ومن ثم، فإن مستقبل المشهد لن يتحدد فقط عبر التحذير من التصعيد، بل عبر كيفية استيعاب هذه التحولات ضمن ترتيبات
واقعية قادرة على الحد من الفوضى وحماية الاستقرار الإقليمي".
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي "وصلت إلى أخطر مراحلها خلال الأسبوع الحالي"، عبر دفع مؤسسات وأجهزة رسمية لإصدار بيانات تدعم تقسيم البلاد وفرض سلطة موازية بالقوة.
وقال العليمي: خلال اجتماع عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية، شائع الزنداني، إن "هذه الخطوات تمثل خروجا صريحا عن الشراكة السياسية"، مؤكدا أن "مجلس القيادة لن يقبل بتحول الشراكة إلى تمرد على الدولة أو تهديد لوحدتها".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع انزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد"، محذرا من أن "ازدواجية السلطة والقرار ستعرقل برامج الدعم الدولية، وتعيد البلاد إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها"، وفقا لبيان
من مكتب العليمي.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزارات وهيئات حكومية خاضعة لإدارة المجلس الانتقالي تأييدها العلني لخطوات فرضت بالقوة، ما أثار جدلا واسعا بشأن تجاوز الصلاحيات وانعكاس ذلك على وحدة القرار الحكومي وتماسك مؤسسات الدولة.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة المجلس الانتقالي
على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.
وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على حضرموت والمهرة، لترتفع المناطق الخاضعة لنفوذه إلى ست محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويطالب المجلس بإحياء دولة جنوب اليمن السابقة، مبررا ذلك بما يعتبره ظلماً لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.