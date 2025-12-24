https://sarabic.ae/20251224/علماء-يحذرون-كويكب-قد-يهدد-بقصف-القمر-فى-2032-1108536716.html
علماء يحذرون: كويكب قد يهدد بقصف القمر فى 2032
علماء يحذرون: كويكب قد يهدد بقصف القمر فى 2032
أثار الكويكب 2024 YR4، الغموض والجدل، بسبب احتمال نادر لكنه مثير للانتباه ويتعلق بتصادمه مع القمر في شهر ديسمبر 2032.
وأولى العلماء حول العالم الاهتمام الجارف بالكويكب 2024 YR4 الذي يبلغ طوله نحو 60 مترا، بسبب الاحتمال النادر بتصادمه مع القمر في شهر كانون الأول/ديسمبر 2032، رغم أن احتمالية الاصطدام منخفضة نسبيا.وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن تأثير الاصطدام المحتمل قد يكون كبيرا، إذ يمكن أن يؤدي إلى انتشار شظايا بالقرب من الأرض، مما يهدد الأقمار الصناعية والمهام الفضائية المستقبلية.ويشار إلى أنه تم اكتشاف الكويكب 2024 YR4 لأول مرة في ديسمبر 2024 ضمن مسوحات منتظمة للسماء بهدف البحث عن الأجسام القريبة من الأرض. فيما أظهرت الحسابات الأولية أن احتمال اصطدام الكويكب بالأرض منخفض جدا، وهو ما أكدته بعض الدراسات مؤخرا، إلا أنه مع تحديد مساره بدقة أكبر، تحول الاهتمام من الأرض إلى القمر.ورغم صغر حجمه، فإن تصادم كويكب بهذا الحجم مع جسم سماوي يمكن أن يطلق طاقة هائلة ويجذب اهتمام المجتمع العلمي بسبب المخاطر المحتملة على الأقمار الصناعية والرحلات البشرية المستقبلية.وكان باتريك كينج، الباحث بمختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، قد أشار خلال اجتماع الجمعية الجيوفيزيائية الأمريكية، إلى أن "التصادم قد يحدث في 22 ديسمبر 2032، وتقدر فرصة الاصطدام المباشر بالقمر بنحو 4 %، وهو رقم منخفض لكنه يكفي لمراقبته عن كثب".وأضاف "تشير المحاكاة إلى أن نحو 86 % من الاصطدامات المحتملة ستكون على الجانب المواجه للأرض، ما يزيد فرصة رؤيتها بالتلسكوبات، وربما بالعين المجردة من مناطق، مثل هاواي وغرب الولايات المتحدة، حسب موقع القمر والطقس.وذكرت بعض التقديرات أن "الطاقة الناتجة عن الاصطدام ربما تعادل ستة ملايين طن متري من مادة TNT، أي حوالي 400 ضعف قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما اليابانية".
