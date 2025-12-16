أونروا: الأقمار الصناعية تظهر تدمير 48% من مخيم نور شمس بالضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/أونروا-الأقمار-الصناعية-تظهر-تضرر-أو-تدمير-48-من-مباني-مخيم-نور-شمس-1108212549.html
أونروا: الأقمار الصناعية تظهر تدمير 48% من مخيم نور شمس بالضفة الغربية
أونروا: الأقمار الصناعية تظهر تدمير 48% من مخيم نور شمس بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف إلى فرض سيطرة طويلة الأمد على مخيمات شمال... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T10:13+0000
2025-12-16T10:58+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
منظمة الأونروا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098437928_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_18947f2c34b885c28c9804d43a3da42e.jpg
وأوضحت الوكالة أن "القرار بهدم 25 مبنى في المخيم سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "صور الأقمار الصناعية تظهر تدمير نحو 48% من مباني المخيم".وأشارت أونروا إلى أن "إسرائيل تدمر المنازل بذريعة الضرورة العسكرية"، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى نزوح أكثر من 32 ألف فلسطيني في شمال الضفة، مع احتمال أن يصبح هذا النزوح مستدامًا إذا استمرت عمليات الهدم.وأكدت الوكالة على ضرورة حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في السكن الآمن وعدم التهجير القسري، داعية المجتمع الدولي للتدخل للحد من هذه الإجراءات وتأمين الحماية للسكان المتضررين.وكشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في العام الحالي 2025، "تم تقديم خطط لبناء نحو 47,390 وحدة سكنية أو الموافقة عليها أو طرحها للمناقصة، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في العام الماضي 2024".وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بالتوسع "المتواصل" في بيان مصاحبٍ للتقرير، قائلا إنه "يُواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية متصلة الأراضي وذات سيادة كاملة".
https://sarabic.ae/20251213/الرئاسة-الفلسطينية-ترد-على-تصريحات-أمريكا-الاستيطان-كله-غير-شرعي-1108121067.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098437928_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_54123f91257f2b459f7bf607e4056f6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أونروا: الأقمار الصناعية تظهر تدمير 48% من مخيم نور شمس بالضفة الغربية

10:13 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 16.12.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يودعون بيوتهم وينقذون مقتنيات من منازلهم قبل هدمهما في مخيم نور شمس شمالي الضفة
فلسطينيون يودعون بيوتهم وينقذون مقتنيات من منازلهم قبل هدمهما في مخيم نور شمس شمالي الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف إلى فرض سيطرة طويلة الأمد على مخيمات شمال الضفة الغربية".
وأوضحت الوكالة أن "القرار بهدم 25 مبنى في المخيم سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "صور الأقمار الصناعية تظهر تدمير نحو 48% من مباني المخيم".
وأشارت أونروا إلى أن "إسرائيل تدمر المنازل بذريعة الضرورة العسكرية"، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى نزوح أكثر من 32 ألف فلسطيني في شمال الضفة، مع احتمال أن يصبح هذا النزوح مستدامًا إذا استمرت عمليات الهدم.
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات أمريكا: الاستيطان كله غير شرعي
13 ديسمبر, 12:59 GMT
وأكدت الوكالة على ضرورة حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في السكن الآمن وعدم التهجير القسري، داعية المجتمع الدولي للتدخل للحد من هذه الإجراءات وتأمين الحماية للسكان المتضررين.

وبلغ توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أعلى مستوياته منذ عام 2017، على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة رصد هذه البيانات.

وكشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في العام الحالي 2025، "تم تقديم خطط لبناء نحو 47,390 وحدة سكنية أو الموافقة عليها أو طرحها للمناقصة، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في العام الماضي 2024".
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بالتوسع "المتواصل" في بيان مصاحبٍ للتقرير، قائلا إنه "يُواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية متصلة الأراضي وذات سيادة كاملة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала