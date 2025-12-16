https://sarabic.ae/20251216/أونروا-الأقمار-الصناعية-تظهر-تضرر-أو-تدمير-48-من-مباني-مخيم-نور-شمس-1108212549.html
أونروا: الأقمار الصناعية تظهر تدمير 48% من مخيم نور شمس بالضفة الغربية
10:13 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 16.12.2025)
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف إلى فرض سيطرة طويلة الأمد على مخيمات شمال الضفة الغربية".
وأوضحت الوكالة أن "القرار بهدم 25 مبنى في المخيم سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "صور الأقمار الصناعية تظهر تدمير نحو 48% من مباني المخيم".
وأشارت أونروا إلى أن "إسرائيل تدمر المنازل بذريعة الضرورة العسكرية"، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى نزوح أكثر من 32 ألف فلسطيني في شمال الضفة، مع احتمال أن يصبح هذا النزوح مستدامًا إذا استمرت عمليات الهدم.
وأكدت الوكالة على ضرورة حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في السكن الآمن وعدم التهجير القسري، داعية المجتمع الدولي للتدخل للحد من هذه الإجراءات وتأمين الحماية للسكان المتضررين.
وبلغ توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أعلى مستوياته منذ عام 2017، على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة رصد هذه البيانات.
وكشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في العام الحالي 2025، "تم تقديم خطط لبناء نحو 47,390 وحدة سكنية
أو الموافقة عليها أو طرحها للمناقصة، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في العام الماضي 2024".
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بالتوسع "المتواصل" في بيان مصاحبٍ للتقرير، قائلا إنه "يُواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية متصلة الأراضي وذات سيادة كاملة".