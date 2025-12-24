عربي
أمساليوم
بث مباشر
كوت ديفوار يهزم موزمبيق ويتربع على صدارة المجموعة السادسة لأمم إفريقيا
وشهدت المباراة، التي دشنت مواجهات المجموعة، مستوى فنياً متوسطاً طغى عليه الحذر، خاصة من جانب المنتخب الإيفواري المرشح الأبرز للظفر باللقب على الأراضي المغربية، حيث انصب تركيز الفريقين على تحقيق النتيجة الإيجابية.ومع انطلاق الشوط الثاني، كسر المهاجم أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، حالة الجمود مسجلاً هدف الفوز بعد أربع دقائق فقط، إثر تمريرة رأسية متقنة من فرانك كيسيه، واضعاً حداً لصمود الدفاع الموزمبيقي. وبهذا الانتصار، تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي منتخب موزمبيق في المركز الأخير دون نقاط. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيفواري نظيره الكاميروني يوم الأحد 28 ديسمبر، بينما يلتقي منتخب موزمبيق مع الغابون في الجولة الثانية.وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تختتم الجولة الأولى للمجموعة بمواجهة تجمع بين الغابون والكاميرون ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
20:34 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 20:36 GMT 24.12.2025)
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
افتتح منتخب كوت ديفوار مشواره في الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين، بعدما تغلب بصعوبة على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة.
وشهدت المباراة، التي دشنت مواجهات المجموعة، مستوى فنياً متوسطاً طغى عليه الحذر، خاصة من جانب المنتخب الإيفواري المرشح الأبرز للظفر باللقب على الأراضي المغربية، حيث انصب تركيز الفريقين على تحقيق النتيجة الإيجابية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما نجح لاعبو موزمبيق في الحد من خطورة هجمات كوت ديفوار والتصدي لمحاولات رفاق القائد فرانك كيسيه.

منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم إفريقيا بفوز ثمين على بنين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم أفريقيا بفوز ثمين على بنين..فيديو
أمس, 17:30 GMT
ومع انطلاق الشوط الثاني، كسر المهاجم أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، حالة الجمود مسجلاً هدف الفوز بعد أربع دقائق فقط، إثر تمريرة رأسية متقنة من فرانك كيسيه، واضعاً حداً لصمود الدفاع الموزمبيقي.

وحافظ منتخب الفيلة على تقدمه حتى صافرة النهاية، في مباراة كان فيها هدف الفوز والنقاط الثلاث هو الشغل الشاغل لبطل إفريقيا، مقابل أداء باهت من منتخب موزمبيق.

مباراة الجزائر والسودان في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
ملخص مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025
17:39 GMT
وبهذا الانتصار، تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي منتخب موزمبيق في المركز الأخير دون نقاط. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيفواري نظيره الكاميروني يوم الأحد 28 ديسمبر، بينما يلتقي منتخب موزمبيق مع الغابون في الجولة الثانية.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تختتم الجولة الأولى للمجموعة بمواجهة تجمع بين الغابون والكاميرون ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
