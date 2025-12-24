https://sarabic.ae/20251224/كوت-ديفوار-يهزم-موزمبيق-ويتربع-على-صدارة-المجموعة-السادسة-لأمم-إفريقيا-1108534827.html
كوت ديفوار يهزم موزمبيق ويتربع على صدارة المجموعة السادسة لأمم إفريقيا
وشهدت المباراة، التي دشنت مواجهات المجموعة، مستوى فنياً متوسطاً طغى عليه الحذر، خاصة من جانب المنتخب الإيفواري المرشح الأبرز للظفر باللقب على الأراضي المغربية، حيث انصب تركيز الفريقين على تحقيق النتيجة الإيجابية.ومع انطلاق الشوط الثاني، كسر المهاجم أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، حالة الجمود مسجلاً هدف الفوز بعد أربع دقائق فقط، إثر تمريرة رأسية متقنة من فرانك كيسيه، واضعاً حداً لصمود الدفاع الموزمبيقي. وبهذا الانتصار، تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي منتخب موزمبيق في المركز الأخير دون نقاط. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيفواري نظيره الكاميروني يوم الأحد 28 ديسمبر، بينما يلتقي منتخب موزمبيق مع الغابون في الجولة الثانية.وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تختتم الجولة الأولى للمجموعة بمواجهة تجمع بين الغابون والكاميرون ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
20:34 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 20:36 GMT 24.12.2025)
افتتح منتخب كوت ديفوار مشواره في الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين، بعدما تغلب بصعوبة على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة.
وشهدت المباراة، التي دشنت مواجهات المجموعة، مستوى فنياً متوسطاً طغى عليه الحذر، خاصة من جانب المنتخب الإيفواري المرشح الأبرز للظفر باللقب على الأراضي المغربية، حيث انصب تركيز الفريقين على تحقيق النتيجة الإيجابية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما نجح لاعبو موزمبيق في الحد من خطورة هجمات كوت ديفوار والتصدي لمحاولات رفاق القائد فرانك كيسيه.
ومع انطلاق الشوط الثاني، كسر المهاجم أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، حالة الجمود مسجلاً هدف الفوز بعد أربع دقائق فقط، إثر تمريرة رأسية متقنة من فرانك كيسيه، واضعاً حداً لصمود الدفاع الموزمبيقي
وحافظ منتخب الفيلة على تقدمه حتى صافرة النهاية، في مباراة كان فيها هدف الفوز والنقاط الثلاث هو الشغل الشاغل لبطل إفريقيا، مقابل أداء باهت من منتخب موزمبيق.
وبهذا الانتصار، تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة
برصيد ثلاث نقاط، فيما بقي منتخب موزمبيق في المركز الأخير دون نقاط. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيفواري نظيره الكاميروني يوم الأحد 28 ديسمبر، بينما يلتقي منتخب موزمبيق مع الغابون في الجولة الثانية.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تختتم الجولة الأولى للمجموعة بمواجهة تجمع بين الغابون والكاميرون ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.