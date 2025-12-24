ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/ما-هي-خلفيات-استقالة-الأمين-العام-لـاتحاد-الشغل-في-تونس-وما-تداعياتها؟-1108535445.html
ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟
ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟
سبوتنيك عربي
قدم نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط النقابية والسياسية... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T20:33+0000
2025-12-24T20:33+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/10/1063701463_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4b19b1c7303b23029bcd35df6a975f1.jpg
وقد أودع الطبوبي استقالته لدى مكتب الضبط بالاتحاد، في انتظار اتخاذ الهيئات الداخلية للمنظمة قرارها بشأن قبولها أو محاولة ثنيه عنها وفق الأصول المتبعة. وتنص القواعد الداخلية للاتحاد على استدعاء المستقيل خلال 15 يوما للاستفسار عن دوافعه ومحاولة إرجاعه إلى منصبه قبل تفعيل الاستقالة بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة في الأيام المقبلة في انتظار عقد عدة لقاءات خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها. وتأتي استقالة الطبوبي في سياق أزمة داخلية عميقة يشهدها اتحاد الشغل، حيث دخلت القيادة في خلافات حادة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا حول موعد وكيفية عقد المؤتمر الوطني المقبل للاتحاد، المقرر في مارس/ آذار 2026. وقد أدت هذه الخلافات إلى توتر العلاقات بين مختلف مكونات المكتب التنفيذي، وسط انقسامات واضحة بين مؤيدي التجديد الفوري للهيئات القيادية ومطالبين بإرجاء المؤتمر لإعادة ترتيب البيت الداخلي. ويرى محللون ونقابيون أن الضغوط الداخلية لم تكن العامل الوحيد وراء القرار، إذ تعكس الاستقالة أيضا حالة من الاحتقان المتصاعد بين الاتحاد والسلطة السياسية، في ظل توتر العلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، التي لم تنجُ من تصاعد النقاشات حول دور المنظمة النقابية في المشهد الوطني. وقد سبق أن ظهرت بوادر انقسام في صفوف الاتحاد، مع مطالبات محلية بإيقاف الطبوبي عن العمل أو إحالة قضايا تنظيمية على الهيئات المختصة، وهو ما يعكس عمق الشرخ داخل المنظمة. وفي ظل هذه الاستقالة، تتجه الأنظار إلى انتخابات قيادة جديدة أو مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل التوازنات داخل المنظمة التي تمتلك نفوذا سياسيا واجتماعيا واسعا، خاصة مع اقتراب موعد إضراب عام وطني كان الاتحاد قد دعا إليه في 21 يناير 2026، احتجاجا على ما وصفه بتعطيل الحوار الاجتماعي مع السلطات. وقد يواجه الاتحاد تحديات في تنفيذ هذا الإضراب إذا ظل الوضع القيادي في حالة غموض أو ضعف.استقالة غير نافذةوفي قراءته لخلفيات استقالة الطبوبي، اعتبر المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تعود إلى أسباب مزدوجة، يتداخل فيها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي للمنظمة الشغيلة مع عوامل أخرى تتصل بالمناخ السياسي العام في البلاد وبحالة التوتر القائمة بين الاتحاد والسلطة. وأوضح العبيدي أن الاستقالة، من الناحية القانونية والتنظيمية، لا تعد نافذة في الوقت الراهن، مذكّرا بأن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على مهلة تمتد خمسة عشر يومًا، يتم خلالها عرض مطلب الاستقالة على الهيئة الإدارية الوطنية، باعتبارها أعلى سلطة تقريرية داخل المنظمة، للتداول فيه واتخاذ القرار المناسب.وأضاف: "مآل الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض، سيبقى رهين توازنات القوى داخل الهيئة الإدارية، فضلا عن جملة من الاعتبارات المرتبطة بمصلحة المنظمة الشغيلة واستقرارها".وأشار في هذا السياق إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تجاوز الخلافات الداخلية والإبقاء على القيادة الحالية، أو قبول الاستقالة والذهاب نحو مؤتمر استثنائي، وهو مطلب سبق أن رفعه جناح من النقابيين الذين يرون أن استمرار الطبوبي على رأس الاتحاد بات مخالفا للقانون الأساسي للمنظمة.وبخصوص الجدل المثار حول إمكانية تأجيل أو إلغاء إضراب 21 يناير المقبل، شدد العبيدي على أن هذا الخيار لن يكون في صالح الاتحاد، معتبرا أن "تأجيل الإضراب أو التراجع عنه قد يُفهم على أنه رضوخ للسلطة السياسية".وأضاف أن النقابيين المطالبين باستقالة الطبوبي سيحرصون على التمسك بموعد الإضراب، بهدف التأكيد على أن الاستقالة لم تكن استجابة لضغوط أي طرف، بل نتيجة صراع داخلي حول مستقبل القيادة النقابية وخياراتها.ما تداعيات هذه الخطوة؟وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، اعتبر المفكر والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن استقالة الطبوبي تمثل "نافذة مفتوحة على أزمة هيكلية عميقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قد تكون تداعياتها طويلة الأمد وتمس جوهر تماسك المنظمة ودورها التاريخي".وأوضح الجورشي أن "الطبوبي الذي كان حريصا على البقاء على رأس المنظمة، اختار في مرحلة سابقة الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة ورئيس الدولة عبر إعلان الإضراب العام المقرر يوم 21 يناير، انطلاقا من اعتقاده بقدرته على التحكم في التناقضات العميقة والمتراكمة داخل الاتحاد، غير أن هذا التقدير لم يصمد طويلا، إذ تراجع الطبوبي فجأة عن موقعه وفضّل مغادرة المشهد في لحظة دقيقة ومعقدة، ما من شأنه أن يشكّل ضربة قوية لما تبقى من تماسك المنظمة الداخلي".ويرى الجورشي أن الأزمة داخل الاتحاد مرشحة لمزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن بعض الأطراف النقابية قد تسعى إلى احتواء الوضع عبر تفاهمات ظرفية أو حلول مؤقتة. غير أنه شدد على أن الاتحاد لا يحتاج إلى "عملية ترقيع" أو إلى البحث عن أمين عام جديد في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل هو في حاجة إلى مراجعة عميقة لسياساته ورؤيته لنفسه ولدوره في السياق العام للبلاد.وفي هذا الإطار، لفت الجورشي إلى أن الأطراف داخل المكتب التنفيذي التي سبق أن رفضت الاستجابة لمطلب عقد مؤتمر استثنائي في شهر آذار/مارس المقبل، ستسعى إلى تعطيل أي مسار جديد لاتخاذ القرار.وأضاف أن "ما يجري حاليا يعكس محاولة واضحة لكسب الوقت، خاصة أن التفعيل النهائي للاستقالة يبقى معلّقا لمدة 15 يوما". وهي فترة ستشهد محاولات مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة، وإن كان ذلك يبدو "صعبا ومعقدا"، بحسب تقديره.ويرى المحلل السياسي أن إضراب 21 يناير سيكون من بين أبرز ضحايا الوضع المستجد، مرجّحا فرضية تأجيله، باعتبار أن تنظيم إضراب من هذا الحجم يتطلب إجراءات فنية وقانونية دقيقة تستوجب وجود قيادة واضحة وأمين عام يتولى الإشراف على تفاصيله الأخيرة.وخلص الجورشي إلى أن حالة الارتباك والصراعات الداخلية التي يعيشها الاتحاد حاليا تجعل المضي قدما في تنفيذ الإضراب أمرا بالغ الصعوبة.
https://sarabic.ae/20251206/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-وطنيا-في-يناير-1107878650.html
https://sarabic.ae/20250827/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يدين-التدخلات-الأجنبية-في-الشأن-الداخلي-1104214864.html
https://sarabic.ae/20230907/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يحذر-من-عوامل-قد-تؤدي-إلى-انفجار-اجتماعي-وشيك-1080790691.html
https://sarabic.ae/20230501/اتحاد-الشغل-التونسي-نحن-بحاجة-لوحدة-وطنية-ولحوار-من-أجل-النهوض-بالبلاد-1076532874.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/10/1063701463_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a83cb8e967e4cb2db48dd67596e36837.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس
حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس

ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟

20:33 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
قدم نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط النقابية والسياسية في تونس.
وقد أودع الطبوبي استقالته لدى مكتب الضبط بالاتحاد، في انتظار اتخاذ الهيئات الداخلية للمنظمة قرارها بشأن قبولها أو محاولة ثنيه عنها وفق الأصول المتبعة.
الاتحاد العام التونسي للشغل يحتج للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي ورفضا لضرب الحق النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما وطنيا في يناير
6 ديسمبر, 12:28 GMT
وتنص القواعد الداخلية للاتحاد على استدعاء المستقيل خلال 15 يوما للاستفسار عن دوافعه ومحاولة إرجاعه إلى منصبه قبل تفعيل الاستقالة بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة في الأيام المقبلة في انتظار عقد عدة لقاءات خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها.
وتأتي استقالة الطبوبي في سياق أزمة داخلية عميقة يشهدها اتحاد الشغل، حيث دخلت القيادة في خلافات حادة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا حول موعد وكيفية عقد المؤتمر الوطني المقبل للاتحاد، المقرر في مارس/ آذار 2026. وقد أدت هذه الخلافات إلى توتر العلاقات بين مختلف مكونات المكتب التنفيذي، وسط انقسامات واضحة بين مؤيدي التجديد الفوري للهيئات القيادية ومطالبين بإرجاء المؤتمر لإعادة ترتيب البيت الداخلي.
ويرى محللون ونقابيون أن الضغوط الداخلية لم تكن العامل الوحيد وراء القرار، إذ تعكس الاستقالة أيضا حالة من الاحتقان المتصاعد بين الاتحاد والسلطة السياسية، في ظل توتر العلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، التي لم تنجُ من تصاعد النقاشات حول دور المنظمة النقابية في المشهد الوطني.
وقد سبق أن ظهرت بوادر انقسام في صفوف الاتحاد، مع مطالبات محلية بإيقاف الطبوبي عن العمل أو إحالة قضايا تنظيمية على الهيئات المختصة، وهو ما يعكس عمق الشرخ داخل المنظمة.
وفي ظل هذه الاستقالة، تتجه الأنظار إلى انتخابات قيادة جديدة أو مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل التوازنات داخل المنظمة التي تمتلك نفوذا سياسيا واجتماعيا واسعا، خاصة مع اقتراب موعد إضراب عام وطني كان الاتحاد قد دعا إليه في 21 يناير 2026، احتجاجا على ما وصفه بتعطيل الحوار الاجتماعي مع السلطات. وقد يواجه الاتحاد تحديات في تنفيذ هذا الإضراب إذا ظل الوضع القيادي في حالة غموض أو ضعف.
الاتحاد العام التونسي للشغل يحتج للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي ورفضا لضرب الحق النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الاتحاد العام التونسي للشغل يدين التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي
27 أغسطس, 19:58 GMT
استقالة غير نافذة
وفي قراءته لخلفيات استقالة الطبوبي، اعتبر المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تعود إلى أسباب مزدوجة، يتداخل فيها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي للمنظمة الشغيلة مع عوامل أخرى تتصل بالمناخ السياسي العام في البلاد وبحالة التوتر القائمة بين الاتحاد والسلطة.
وأوضح العبيدي أن الاستقالة، من الناحية القانونية والتنظيمية، لا تعد نافذة في الوقت الراهن، مذكّرا بأن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على مهلة تمتد خمسة عشر يومًا، يتم خلالها عرض مطلب الاستقالة على الهيئة الإدارية الوطنية، باعتبارها أعلى سلطة تقريرية داخل المنظمة، للتداول فيه واتخاذ القرار المناسب.
وأضاف: "مآل الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض، سيبقى رهين توازنات القوى داخل الهيئة الإدارية، فضلا عن جملة من الاعتبارات المرتبطة بمصلحة المنظمة الشغيلة واستقرارها".
وأشار في هذا السياق إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تجاوز الخلافات الداخلية والإبقاء على القيادة الحالية، أو قبول الاستقالة والذهاب نحو مؤتمر استثنائي، وهو مطلب سبق أن رفعه جناح من النقابيين الذين يرون أن استمرار الطبوبي على رأس الاتحاد بات مخالفا للقانون الأساسي للمنظمة.
وبخصوص الجدل المثار حول إمكانية تأجيل أو إلغاء إضراب 21 يناير المقبل، شدد العبيدي على أن هذا الخيار لن يكون في صالح الاتحاد، معتبرا أن "تأجيل الإضراب أو التراجع عنه قد يُفهم على أنه رضوخ للسلطة السياسية".
وأضاف أن النقابيين المطالبين باستقالة الطبوبي سيحرصون على التمسك بموعد الإضراب، بهدف التأكيد على أن الاستقالة لم تكن استجابة لضغوط أي طرف، بل نتيجة صراع داخلي حول مستقبل القيادة النقابية وخياراتها.
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
الاتحاد العام التونسي للشغل يحذر من عوامل قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي وشيك
7 سبتمبر 2023, 12:46 GMT
ما تداعيات هذه الخطوة؟
وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، اعتبر المفكر والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن استقالة الطبوبي تمثل "نافذة مفتوحة على أزمة هيكلية عميقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قد تكون تداعياتها طويلة الأمد وتمس جوهر تماسك المنظمة ودورها التاريخي".
وأوضح الجورشي أن "الطبوبي الذي كان حريصا على البقاء على رأس المنظمة، اختار في مرحلة سابقة الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة ورئيس الدولة عبر إعلان الإضراب العام المقرر يوم 21 يناير، انطلاقا من اعتقاده بقدرته على التحكم في التناقضات العميقة والمتراكمة داخل الاتحاد، غير أن هذا التقدير لم يصمد طويلا، إذ تراجع الطبوبي فجأة عن موقعه وفضّل مغادرة المشهد في لحظة دقيقة ومعقدة، ما من شأنه أن يشكّل ضربة قوية لما تبقى من تماسك المنظمة الداخلي".
ويرى الجورشي أن الأزمة داخل الاتحاد مرشحة لمزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن بعض الأطراف النقابية قد تسعى إلى احتواء الوضع عبر تفاهمات ظرفية أو حلول مؤقتة. غير أنه شدد على أن الاتحاد لا يحتاج إلى "عملية ترقيع" أو إلى البحث عن أمين عام جديد في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل هو في حاجة إلى مراجعة عميقة لسياساته ورؤيته لنفسه ولدوره في السياق العام للبلاد.
وفي هذا الإطار، لفت الجورشي إلى أن الأطراف داخل المكتب التنفيذي التي سبق أن رفضت الاستجابة لمطلب عقد مؤتمر استثنائي في شهر آذار/مارس المقبل، ستسعى إلى تعطيل أي مسار جديد لاتخاذ القرار.
مظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية، تونس، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
اتحاد الشغل التونسي: نحن بحاجة لوحدة وطنية ولحوار من أجل النهوض بالبلاد
1 مايو 2023, 16:47 GMT
وأضاف أن "ما يجري حاليا يعكس محاولة واضحة لكسب الوقت، خاصة أن التفعيل النهائي للاستقالة يبقى معلّقا لمدة 15 يوما". وهي فترة ستشهد محاولات مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة، وإن كان ذلك يبدو "صعبا ومعقدا"، بحسب تقديره.
ويرى المحلل السياسي أن إضراب 21 يناير سيكون من بين أبرز ضحايا الوضع المستجد، مرجّحا فرضية تأجيله، باعتبار أن تنظيم إضراب من هذا الحجم يتطلب إجراءات فنية وقانونية دقيقة تستوجب وجود قيادة واضحة وأمين عام يتولى الإشراف على تفاصيله الأخيرة.
وخلص الجورشي إلى أن حالة الارتباك والصراعات الداخلية التي يعيشها الاتحاد حاليا تجعل المضي قدما في تنفيذ الإضراب أمرا بالغ الصعوبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала