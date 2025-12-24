https://sarabic.ae/20251224/24-إصابة-وإخلاء-قسري-لمنازل-خلال-اقتحام-إسرائيلي-واسع-شمال-القدس-1108512136.html

24 إصابة وإخلاء قسري لمنازل خلال اقتحام إسرائيلي واسع شمال القدس

24 إصابة وإخلاء قسري لمنازل خلال اقتحام إسرائيلي واسع شمال القدس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 24 فلسطينيًا خلال اقتحام واسع نفذته قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، أمس الثلاثاء، في... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع ست إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وإصابة واحدة جراء الاعتداء بالضرب، بالإضافة إلى 17 حالة اختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، بين المصابين طفل يبلغ 15 عامًا أصيب برصاص حي في الفخذ، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمركزالفلسطيني للاعلام. وحذرت المحافظة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذه الإجراءات، خاصة على الأطفال وكبار السن، محملة سلطات "الاحتلال" المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ميداني محتمل في ظل التوتر السائد. وأفادت مصادر محلية بأن أعداداً كبيرة من الجنود والشرطة الإسرائيلية، مدعومة بجرافات عسكرية، اقتحمت المنطقتين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. واعتلى قناصة إسرائيليون أسطح المنازل داخل المخيم، فيما انتشرت القوات في الشوارع وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة. كما داهمت القوات محالاً تجارية في محيط المخيم وكفر عقب، وأغلقت معبر قلنديا، مع انتشار مكثف للآليات العسكرية. وامتد الاقتحام إلى بلدة الرام المجاورة، حيث سجلت إصابات إضافية بالاختناق جراء إطلاق الغاز داخل الأحياء السكنية. يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

