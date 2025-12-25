عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين حاولتا التسلل من جهة الغرب
أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه تم رصد طائرتين مسيرتين عبرتا من الجهة الغربية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار محاولة تهريب، وذلك من قبل...
أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه تم رصد طائرتين مسيرتين عبرتا من الجهة الغربية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار محاولة تهريب، وذلك من قبل نقاط المراقبة التابعة للجيش ومركز التحكم الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي.
وأضاف البيان أنه فور دخول الطائرتين الأجواء الإسرائيلية، قامت مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو باعتراضهما.
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
8 أكتوبر, 20:39 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، سبتمبرالماضي، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد.

وأوضح في بيان أولي، على تلغرام، باللغة الإنجليزية، أنه تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن، مشيرا إلى التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
لحظة انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في إيلات الإسرائيلية... فيديو
24 سبتمبر, 17:03 GMT
وكانت "القناة الـ12" الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسيرة أطلقت من اليمن لم تعترض ونجحت في التسلل إلى أجواء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ونتيجة لذلك فُعّلت صافرات الإنذار وفق البروتوكولات المتبعة.
كما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار في ديمونا في صحراء النقب جنوبي إسرائيل بعد تسلل طائرة مسيرة أطلق من اليمن.
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
