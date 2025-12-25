https://sarabic.ae/20251225/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-مسيرتين-حاولتا-التسلل-من-جهة-الغرب--1108574058.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين حاولتا التسلل من جهة الغرب
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين حاولتا التسلل من جهة الغرب
سبوتنيك عربي
أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه تم رصد طائرتين مسيرتين عبرتا من الجهة الغربية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار محاولة تهريب، وذلك من قبل... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T16:26+0000
2025-12-25T16:26+0000
2025-12-25T16:26+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
وأضاف البيان أنه فور دخول الطائرتين الأجواء الإسرائيلية، قامت مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو باعتراضهما. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، سبتمبرالماضي، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد.وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن، مشيرا إلى التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.وكانت "القناة الـ12" الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسيرة أطلقت من اليمن لم تعترض ونجحت في التسلل إلى أجواء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ونتيجة لذلك فُعّلت صافرات الإنذار وفق البروتوكولات المتبعة. كما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار في ديمونا في صحراء النقب جنوبي إسرائيل بعد تسلل طائرة مسيرة أطلق من اليمن.وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-1105775772.html
https://sarabic.ae/20250924/لحظة-انفجار-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-في-إيلات-الإسرائيلية-فيديو-1105216508.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_66:0:1374:981_1920x0_80_0_0_41bb47e1779c258f35a5fa5a91997d24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار اليمن الأن
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار اليمن الأن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين حاولتا التسلل من جهة الغرب
أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه تم رصد طائرتين مسيرتين عبرتا من الجهة الغربية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار محاولة تهريب، وذلك من قبل نقاط المراقبة التابعة للجيش ومركز التحكم الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي.
وأضاف البيان أنه فور دخول الطائرتين الأجواء الإسرائيلية
، قامت مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو باعتراضهما.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، سبتمبرالماضي، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد.
وأوضح في بيان أولي، على تلغرام، باللغة الإنجليزية، أنه تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية.
وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن، مشيرا إلى التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.
وكانت "القناة الـ12" الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسيرة أطلقت من اليمن لم تعترض ونجحت في التسلل إلى أجواء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ونتيجة لذلك فُعّلت صافرات الإنذار وفق البروتوكولات المتبعة.
كما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بتفعيل صافرات الإنذار في ديمونا في صحراء النقب جنوبي إسرائيل
بعد تسلل طائرة مسيرة أطلق من اليمن.
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة
على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.